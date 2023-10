David Alonso gana en Tailandia para meterse en la pelea por Moto3

Para casi nadie es una sorpresa la gran lectura de carrera que tiene David Alonso, y el hispano-colombiano volvió a demostrar sus dotes este domingo en Tailandia para acumular su cuarta victoria de la temporada. El de Aspar fue el más listo en una carrera de grupo para vencer sobre Taiyo Furusato y Collin Veijer y quedarse a 25 puntos en la general de Jaume Masia, que fue cuarto tras pasarse en la pelea por la segunda plaza de la última frenada. Así, no pudo aprovechar del todo el 0 de Ayumu Sasaki, que sufrió un accidente. El japonés queda a 17 puntos, y Holgado, como Alonso, a 25.

Recuerda los horarios del domingo en Chang: MotoGP Horarios del GP de Tailandia de MotoGP en Chang y cómo verlo en TV

La carrera de Moto3 arrancó con mucho calor en el Circuito Internacional de Chang, con bastante humedad en el ambiente y también con unas nubes en el cielo que amenazaban con poder descargar lluvia en cualquier momento.

En la salida, Deniz Öncü mantuvo la primera posición, aunque Ayumu Sasaki le ganó la posición pasadas unas curvas. También ganó plazas Jaume Masià, a mitad de giro se puso segundo, delante de Diogo Moreira, de Taiyo Furusato y del turco, que acabó perdiendo bastantes posiciones. De entre ellos, fue Moreira quien pasó líder la primera vuelta.

Sin embargo, Masià quería liderar tras remontar desde la séptima plaza y no tardó en pasar al brasileño para liderar. La carrera se estabilizó algo, aunque el primer incidente no tardó en llegar, y vio envuelto a Sasaki, uno de los contendientes al título. David Muñoz vio cómo su moto tuvo algún problema, y se fue quedando parado en la pista. Iván Ortolá fue capaz de evitar al sevillano, pero Sasaki no: el nipón le tocó y ambos se fueron al suelo. Además, Daniel Holgado también quedó cortado al irse fuera de pista para evitarles.

Sasaki quedó así fuera de juego, volviendo al box para que le rehicieran la moto y poder salir por si había una bandera roja. Fueron, por tanto, buenas noticias para Masià en su papel de líder de la general. El valenciano quedó líder, en un grupo junto a David Alonso, Collin Veijer, Furusato, Moreira, Öncü, Ortolá, Matteo Bertelle y Ryusei Yamanaka.

Pero lo cierto es que ningún piloto del grupo delantero podía romper la carrera por ritmo puro. Esto provocó que se formara un gran pelotón, con el trasero, donde estaba remontando Holgado, acercándose y casi pegándose al de cabeza.

Masià, Veijer o Deniz Öncü se alternaron en el liderato, rodando en 1:43 hasta que el turco intentó tensar la carrera y bajó al 1:42 en primera posición en la vuelta 11 de carrera, a 9 del final. Pero todos los pilotos fueron capaces de responderle, Y Veijer volvió a ponerse delante con Alonso, Furusato y Masià. A este grupo de más de 10 unidades se unió después Holgado, tras remontar hasta la undécima posición.

Entrando ya en las últimas 5 vueltas, fueron Alonso, Veijer, Masià, Furusato y Öncü los que trataron de destacarse del resto. Veijer y Alonso, más concretamente, empezaron en cabeza la antepenúltima vuelta. El de Aspar se puso primero en los últimos metros y arrancó primero el penúltimo giro, momento en el que Masià también se metió en la batalla.

Los tres, junto a Furusato, dejaron atrás al grupo encabezado por Ortolá, Öncü y Holgado. Veijer pasó primero sobre Masià y Alonso, y el hispano-colombiano arriesgó para ponerse primero a mitad de vuelta, momento en el que Veijer también sufrió un gran susto y se quedó atrás.

Alonso logró poner entre él y Masià a Furusato. El de Algemesí intentó pasar varias veces al japonés, pero el #72 aguantó hasta la última curva. David Alonso se escapó hacia su cuarta victoria de la temporada y hacia certificar su estatus de mejor rookie de la temporada, mientras que Masià se la jugó en la última frenada, pero entró demasiado fuerte. El español se coló y no solo no le ganó la posición a Furusato, sino que también perdió el último cajón del podio en favor de Veijer, que logró recuperarse. El nipón y el neerlandés consiguieron su primer podio mundialista.

La zona de puntos se completó con Deniz Öncü, Daniel Holgado, Matteo Bertelle, Ricardo Rossi, Ryusei Yamanaka, Kaito Toba, Iván Ortolá, Joel Kelso, Diogo Moreira, Xavier Artigas y Adrián Fernández.

Resultados de la carrera de Moto3 del GP de Tailandia 2023