Moto3 San Marino: un brillante Ángel Piqueras gana con una doble Long Lap

Ángel Piqueras alcanzó este domingo en Misano su primera victoria en el Mundial de Moto3. Y de qué manera. El español llegaba a la carrera del GP de San Marino con una doble Long Lap Penalty a cuestas por un incidente con Scott Ogden en los entrenamientos, pero eso no le impidió remontar desde la 17ª posición, aprovechando que en cabeza de carrera rodaron más lentos por ir adelantándose, para acabar venciendo por apenas 35 milésimas a Daniel Holgado, tras pasarle a él y a David Alonso en la última vuelta.

El líder del Mundial tuvo que conformarse con ser séptimo después de un toque en ese último giró con Iván Ortolá, que acabó cerrando el podio, y de exceder los límites de pista en esos metros finales. Pese a ello, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' sale con 70 puntos de ventaja sobre Holgado en la general.

Así fue la clasificación de Moto3 en Misano: Moto3 Moto3 San Marino: David Alonso vuela hacia otra pole en Misano

La carrera de la categoría pequeña se iba a disputar con unas condiciones meteorológicas peores que las del resto del fin de semana, ya que el cielo nublado amenazaba lluvia sobre el Misano World Circuit Marco Simoncelli, aunque apuntando más para la hora de la carrera de MotoGP. En cuanto a sanciones, había que tener en cuenta una doble Long Lap Penalty para Ángel Piqueras, quinto, por su incidente con Scott Ogden en los entrenamientos.

En la salida, David Alonso pudo ,mantener la pole en la primer curva, aunque Ángel Piqueras logró colocarse primero después con un adelantamiento por el interior. Por detrás, hubo una caída múltiple en la que se vieron involucrados José Antonio Rueda, David Muñoz, Ricardo Rossi, Joel Esteban y Ryusei Yamanaka. Además, a Luca Lunetta y a Adrián Fernández les cayó otras LLP por saltarse la salida.

Piqueras trató de tirar en cabeza de carrera antes de cumplir su primera penalización en el tercer giro. Una vez que lo hizo cayó a la 13ª posición, dejando delante a Iván Ortolá, seguido de Daniel Holgado. Una vez que Lunetta también pasó por la vuelta larga, ambos quedaron con más de un segundo de ventaja sobre Taiyo Furusato, David Alonso, Joel Kelso y Collin Veijer.

Tras los primeros compases, Ortolá no paró de tirar en cabeza de carrera para seguir alargando el grupo, y con él se mantuvo a su rueda Holgado. Alonso, Furusato y Kelso quedaron detrás, consiguiendo a 13 vueltas del final dos segundos de colchón sobre un tercer grupo, con Veijer, Tatsuki Suzuki y Piqueras, quien no tardó en remontar a pesar de sus sanciones, con un ritmo endiablado.

La cosa empezó a cambiar una vez que el líder del Mundial se puso tercero. Y es que Alonso logró tirar y acabar con toda la ventaja de los dos escapados, cazándoles tras llegar al ecuador de la carrera programada a 20 giros. Las hostilidades empezaron en la vuelta 13, cuando Furusato se puso segundo, por delante de Holgado. Y en la 15, el nipón logró colocarse primero, para continuar con su mejor gran premio hasta la fecha.

Sin embargo, Ortolá y Holgado no tardaron en volver a atacar a Furusato, lo que provocó que Alonso también respondiera a 5 vueltas del final y rebasara a Taiyo y a Dani para ponerse segundo. Ello mientras por detrás se acercaba el grupo de Veijer y Piqueras.

Y en la vuelta siguiente, el hispano-colombiano lanzó otro ataque para ponerse primero, mientras tras él seguían las peleas, quedando Holgado segundo sobre Furusato, Ortolá y Kelso. El valenciano quería estar delante, y antes de llegar al antepenúltimo giro también se colocó primero. Así llegaron a la penúltima vuelta, perseguidos por el #72, el #48 y Piqueras, que pasó a Kelso para contactar con ellos.

Alonso trató de rebasar al valenciano mediada la vuelta, pero Holgado no tardó en responderle y en recuperar la plaza. Así llegaron a la última vuelta, con Piqueras tercero, en plena remontada y 'on fire', llegando a tocar al líder del Mundial. Pero el español del Leopard Racing no se quedó ahí y siguió con su descaro: pasó a Alonso, hizo lo propio con Holgado, y se dedicó a defenderse magistralmente en los últimos virajes y en el rebufo de meta para vencer por 35 milésimas al #96.

Detrás de Holgado, finalizó Iván Ortolá en el podio, a 0.191 segundos, seguido de Furusato, de Veijer, de Kelso y de David Alonso. El joven de 18 años sufrió un toque con Ortolá en la última vuelta que le hizo perder ritmo y caer a la sexta posición progresivamente, que se convirtió en séptima por verse obligado a perder una posición tras exceder los límites de la pista en el último giro. Tatsuki Suzuki, Luca Lunetta, Filippo Farioli, David Almansa, Jacob Roulstone, Adrián Fernández, Stefano Nepa y Scott Ogden cerraron la zona de puntos.

Resultados de la carrera de Moto3 2024 del Gran Premio de San Marino