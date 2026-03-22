Moto3 Brasil: Quiles gana y es líder tras una caída de Almansa y una bandera roja

Victoria y liderato del Mundial de Moto3 de Máximo Quiles en Brasil. El piloto español celebró este domingo su mayoría de edad con un gran triunfo en Goiania: remontando desde la salida, pronto se posicionó en cabeza de carrera junto a David Almansa. El manchego se fue al suelo, lo que dejó al murciano camino libre. Pero una bandera roja hizo que todo se decidiera en un sprint de 5 vueltas, en el que el #28 se impuso a su compañero de equipo, el argentino Marco Morelli, con Veda Pratama tercero.

Qué pasó en la clasificación: Moto3 Moto3 Brasil: Esteban se lleva la pole; Carpe, Quiles o Almansa tendrán que remontar

La carrera de la categoría pequeña iba a disputarse con unas condiciones meteorológicas aceptables, sin que el sol brillara mucho sobre el circuito de Goiania, con el cielo mayormente nublado, pero con buenas temperaturas, sin que la lluvia amenazara con caer en la prueba de la categoría pequeña.

En la salida, Joel Esteban perdió la primera posición y, durante la primera vuelta, fueron Valentín Perrone, Marco Morelli, Hakim Danish y Veda Pratama los que tomaron la delantera. No tardaron nada en remontar David Almansa, quinto, o Máximo Quiles, séptimo, que salían desde la parte trasera. Más se le complicaron las cosas a Álvaro Carpe, undécimo, y Brian Uriarte, 14º.

De hecho, fue Quiles quien comenzó mostrándose como el más fuerte. El murciano se colocó cuarto haciendo la vuelta más rápida de la carrera, y en la tercera se las aprovechó para quitarse del medio a todos sus rivales y pasar a liderar, aunque Perrone fue capaz de devolvérsela para que no se escapara. Igualmente, no tardó en aparecer Almansa, que en el quinto giro fue quien se posicionó primero. En estos compases iniciales, el grupo no fue capaz de romperse, y permaneció como un pelotón unido.

Quien intentó heredar el protagonismo fue el hombre de la pole, Joel Esteban, quien apretó para ponerse tercero. El del LEVELUP - MTA trató incluso de meterle la moto a Quiles para subir al segundo lugar, pero en mitad de la maniobra, no pudo controlar la parte trasera de su moto y sufrió una tremenda volada, afortunadamrnte sin consecuencias físicas.

Esto permitió que Almansa y Quiles abrieran un segundo de margen sobre Morelli, Perrone, Danish, Adrián Fernández, Rico Salmela y Carpe. No contentos con eso, manchego y murciano pasaron a apretar en cabeza de carrera, para escaparse definitivamente y comenzar a plantear un duelo por la victoria, como el que ya protagonizaron en Tailandia.

Al llegar al ecuador de la carrera, su margen era de dos segundos y medio. Detrás, Perrone también logró cierto colchón sobre sus perseguidores, pero éstos consiguieron echarse encima gracias a que Morelli, cuarto, forzó.

Pero todo cambió en la vuelta 13 de las 24 programadas. Cuando Almansa comandaba sobre Quiles, el piloto de Argamasilla de Calatrava sufrió una violenta caída, un 'highside' al perder el control de la parte trasera de su KTM. Un duro golpe para el vencedor en Buriram, que se va de Goiania con las manos vacías en lugar de con 50 puntos.

Así, Quiles se quedó en solitario en cabeza de carrera, con cuatro segundos de margen. Parecía que el pupilo de Aspar iba a limitarse a circular hasta el triunfo, pero la bandera roja apareció en la vuelta 15, justo antes de que se cumplieran los 2/3. Se mostró por un incidente de Scott Ogden, que se fue al suelo y se quedó en la escapatoria de grava, junto con su moto. Los comisarios no pudieron retirarlo a tiempo, y el británico fue camino del centro médico, aunque aparentemente sin nada grave, por más que se quedara inerte en el lugar durante unos segundos. Eso sí, la realización internacional no explicó oficialmente el motivo.

La prueba se reanudó finalmente a 5 vueltas. En la resalida, Quiles no tuvo mayores problemas para aguantar la primera posición, escapándose sobre Adrián Fernández, Álvaro Carpe, Guido Pini o Valentín Perrone, que comenzaron a batallar entre sí. Detrás, hubo que lamentar una caída de Jesús Ríos y Matteo Bertelle, tras un toque del primero.

Quiles tiró con máxima fuerza y se escapó, por 4 décimas en la primera vuelta y por 7 en la segunda, ello mientras Carpe vio la oportunidad de atacar a Fernández y de rebasarle para colocarse segundo. Pero el #83 se vio superado por sus rivales de nuevo al comenzar el antepenúltimo giro, lo que le dio alas al protegido de los Márquez para terminar de marcharse.

Así, Quiles se fue directo hacia su primera victoria de la temporada, la que, combinada con su segundo puesto en Tailandia, le dio el liderato del Mundial con 45 puntos. Detrás, su compañero de equipo, Morelli, fue capaz de asentarse en la segunda posición, e incluso llegó a ponerse a rueda del #28, presionándole en las dos últimas vueltas, aunque Quiles no se achantó y mantuvo su puesto de privilegio.

En la batalla por la tercera plaza, el indonesio Veda Pratama pasó a Álvaro Carpe en el último giro y logró su primer podio mundialista. Tras el español, cuarto, quedaron Guido Pini, Rico Salmela, Valentín Perrone, Adrián Fernández, Casey O'Gorman, Hakim Danish, Brian Uriarte, Joel Kelso, Adrián Cruces, Ryusei Yamanaka y Eddie O'Shea.

Resultados de la carrera de Moto3 2026 en Brasil

Carrera Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 5 7'19.821 2 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 5 +0.143 7'19.964 0.143 3 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 5 +1.650 7'21.471 1.507 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 5 +1.741 7'21.562 0.091 5 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 5 +1.786 7'21.607 0.045 6 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 5 +1.842 7'21.663 0.056 7 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 5 +1.949 7'21.770 0.107 8 A. Fernández Leopard Racing 31 Honda 5 +2.522 7'22.343 0.573 9 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 5 +2.894 7'22.715 0.372 10 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 5 +3.083 7'22.904 0.189 11 B. Uriarte KTM 51 KTM 5 +3.158 7'22.979 0.075 12 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 5 +3.791 7'23.612 0.633 13 A. Cruces CIP 11 KTM 5 +4.001 7'23.822 0.210 14 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 5 +4.374 7'24.195 0.373 15 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 5 +4.750 7'24.571 0.376 16 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 32 Honda 5 +6.438 7'26.259 1.688 17 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team 10 Honda 5 +6.595 7'26.416 0.157 18 C. Buchanan Code Motorsports 14 KTM 5 +12.823 7'32.644 6.228 R. Moodley Code Motorsports 21 KTM 2 +3 Vueltas 3'23.062 3 Vueltas dnf M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 0 +5 Vueltas 32.666 2 Vueltas Abandono dnf J. Ríos Rivacold Snipers Team 54 Honda 0 +5 Vueltas 32.822 0.156 Accidente dnf J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 0 Accident before restart dnf D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 0 Accident before restart dnf L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 5 Honda 0 Accident before restart dnf S. Ogden CIP 19 KTM 0 Accident before restart