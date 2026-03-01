Moto3 Tailandia: Almansa, primera victoria de infarto ante Quiles, ¡por 3 milésimas!

David Almansa, hombre de la pole, y Máximo Quiles, cuarto en parrilla, se escaparon en cabeza de la primera carrera de la temporada 2026 del Mundial de Moto3 para ofrecer un final de infarto para arrancar el nuevo curso en Tailandia. Con el manchego controlando gran parte de la carrera, el murciano se guardó su segundo y definitivo intento para la última curva de la prueba. Pero Almansa logró batirle en meta, por aceleración, por un ajustadísimo margen de 3 milésimas, en lo que fue además su primer triunfo en el Mundial de Motociclismo. Valentín Perrone fue tercero, también por menos de una décima.

Qué pasó el sábado en clasificación: Moto3 Moto3 Tailandia: David Almansa arrasa para llevarse la primera pole de 2026

La primera carrera del año en la categoría pequeña iba a disputarse con buenas condiciones meteorológicas en Buriram, es decir, con el sol brillando pese a algunas nubes, la tónica general del fin de semana en el circuito de Chang menos algunos momentos puntuales, en los que también descargó algo de lluvia.

En la salida, David Almansa logró mantener la pole en la primera curva, y consiguió resistir ante Máximo Quiles en la frenada de la curva 3. Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Veda Pratama y David Muñoz quedaron por detrás, aunque el sevillano no tardó en rebasar al indonesio.

Tras la primera vuelts, parecía que Almansa iba a llevar a cabo una estrategia de tirar en cabeza, para al menos hacer largo el grupo. En ese tirón, que puso a todos en fila india, se fue al suelo Yamanaka, en la curva 5. Eso provocó un hueco entre los cuatro primeros, los cuatro españoles previamente mencionados, y el resto, encabezados por Muñoz.

Quiles vio la jugada de Almansa, y para evitar que el manchego se marchara, el murciano empezó a mostrarle moto desde el final del tercer giro. Fernández y Carpe quedaron a tres décimas. Detrás, Pratama, Valentín Perrone y Brian Uriarte pasaron a Muñoz, y en el fondo del grupo, se fueron al suelo Cormac Buchanan y Guido Pini.

Una vez que se puso quinto, Pratama empezó a tirar y él solo logró recortar toda la ventaja de la que tenían los líderes, enganchándose a Carpe. El murciano atacó a Fernández y le pasó antes de llegar al sexto giro. Mientras tanto, Almansa seguía comandando la primera prueba de la campaña, pero tras él no tardaron en comenzar las hostilidades. Pratama, que se llevó consigo a Perrone, se metió en faena y rebasó a Carpe para ser cuarto. También presionó a Fernández, y eso lo aprovecharon Quiles y Almansa para dar otro tirón y escaparse por casi un segundo.

Pratama llegó a ponerse primero antes del ecuador de la carrera, pero en ese momento Almansa y Quiles se habían ganado ya un colchón de casi dos segundos, que fueron aumentando para terminar jugándose el triunfo en la parte final.

Quiles estuvo estudiando su rival hasta antes de llegar al último tercio de la prueba. En la última curva del circuito, en la curva 12, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' le tiró la moto a Almansa y le adelantó para pasar a liderar la prueba. El del Intact GP quedó detrás, enganchado. Y en cuanto pudo, pasada una vuelta, se la devolvió al #28 para marcar territorio, aprovechando un error de Quiles que le hizo irse largo, hacia la escapatoria.

Mientras tanto, detrás tenía lugar una gran lucha por el último cajón del podio. Pratama llegó a este tramo de la carrera tercero, pero Carpe, Perrone y Fernández le superaron a 6 vueltas del final. Y este último, el hermano de Raúl Fernández, dio un paso adelante y tomó el mando del cuarteto para los cinco giros definitivos.

En cabeza, Quiles se convirtió de nuevo en una prolongación de la moto #22, pero volvió a ser prudente de cara a buscar el liderato de nuevo. A dos vueltas del final, el protegido de los Márquez se pegó a su contrincante con todo. Pero en la última curva, se fue largo y perdió una distancia preciosa. En el giro definitivo, Almansa trató de controlar el margen para convertirse en el primer ganador de 2026, pero Quiles no se rindió. El murciano volvió a pegarse, se preparó el hueco y pasó a Almansa en la última vuelta. Pero el de Argamasilla de Calatrava hizo valer su aceleración en la salida del viraje para apretar, ponerse en paralelo a Quiles y vencerle por tres milésimas. Logró así su primer triunfo mundialista.

Detrás, a casi 10 segundos, se definió la lucha por el último puesto del podio. Carpe tenía el control hasta que uno de los pupilos de KTM, Perrone, se lo quitó al final. El hispano-argentino acabó ganándole por 93 milésimas, con Pratama cerrando el Top 5 sobre Adrián Fernández.

La zona de puntos la completaron Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban, David Muñoz, a quien se le vio sufrir con su pierna, cuatro veces operada, en la parte final, Casey O'Gorman, Scott Ogden, Adrián Cruces, Joel Kelso y Eddie O'Shea.

Resultados de la carrera de Moto3 2026 en Tailandia