Moto3 vivió este domingo en Phillip Island su carrera más difícil de la temporada. En un día marcado por el viento que se preveía y por la lluvia que cayó con fuerza durante la carrera, no todos los pilotos pudieron acabar sobre su moto. Eso le pasó a Adrián Fernández, que lideró gran parte de la misma hasta que se cayó. El español dejó en cabeza a Ayumu Sasaki y a Deniz Öncü, que se batieron en un duelo por la victoria. Acabó ganando el turco, que evitó así que el japonés le robase el liderato del Mundial a Jaume Masià, octavo. Tras Australia, apenas 4 puntos les separan.

Las motos de la categoría pequeña llegaron a la pista con la lluvia arreciando y cada vez con más viento, lo que complicó la vida a los pilotos ya en la vuelta de formación a la parrilla. El caso más significativo fue el de Daniel Holgado. El tercer clasificado de la general sufrió una volada en la curva 4, que le dejó la parte delantera de la KTM destrozada y con dos brechas, en el labio y en la cara.

No fue el único piloto que tuvo problemas. Diogo Moreira y Matteo Bertelle, por ejemplo, también se fueron al suelo. El brasileño salió a la carrera con la misma empezada aunque no tardó en retirarse, mientras que Holgado optó por ir a la parrilla y no al garaje para evitar salir desde el pitlane. Varios coincidieron al apuntar que la situación era peor que en el Warm Up, no tanto por la lluvia sino especialmente por las ráfagas de viento, cada vez mayores.

A pesar de todo, se dio la salida, con la lluvia cada vez cayendo con mayor fuerza. Ayumu Sasaki pasó a liderar sin miedo, por delante de Collin Veijer, Adrián Fernández, Deniz Öncü, Jaume Masià y Daniel Holgado tras la primera vuelta.

Sin nada que jugarse en términos de la clasificación general, quien pasó al ataque fue Adrián Fernández. El hermano de Raúl no tardó en pasar a Sasaki y a Veijer y pasó a comandar la carrera para intentar escaparse. Por detrás, en la tercera vuelta llegó la primera caída, de David Alonso en la curva 4.

Fernández se marchó delante sobre Sasaki, Öncü, Kelso, Veijer y Aji, que formaron un primer grupo de cabeza. Detrás, a más de 3 segundos, se quedaron Holgado, Ortolá, Masià, Ricardo Rossi, David Salvador y Taiyo Furusato, mientras que algunos pilotos cayeron del pelotón al cumplir sanciones que tenían pendientes de los entrenamientos, como Xavier Artigas o David Muñoz.

Con el paso del tiempo siguió cayendo agua sobre Phillip Island, cada vez más, y acumulándose en la pista. Fernández siguió buscando la escapada, pero Öncü la paró al colocarse segundo antes de cumplirse el primer tercio de la carrera. También hubo acción en el segundo grupo, ya que Masià y Holgado no tomaron riesgos y se quedaron fuera del Top 10.

Tras algunos giros, la diferencia entre Fernández y Öncu se estabilizó en medio segundo, con Kelso, Sasaki y Veijer pegados al turco. Tras ellos, el grupo de Masià y Holgado quedó a más de 4 segundos mediada la carrera, momento en el que volvió a haber caídas, de Ortolá, de Filippo Farioli o de Muñoz.

Completada la primera mitad de carrera, la lluvia volvió a arreciar sobre Phillip Island después de un breve tramo en el que la visibilidad había mejorado y se habían bajado los tiempos. Los cinco primeros siguieron abriendo el hueco, hasta por encima de los 20 segundos, sobre un grupo en el que siguió cayendo gente, como le pasó a Mario Aji en la curva 11, o más tarde a David Salvador en la 8.

Quien aprovechó las condiciones para apretar fue Ayumu Sasaki, colocándose tercero sobre Kelso en la vuelta 14. Los otros contendientes al título estaban, en ese momento, 9º en el caso de Masià y 15º en el caso de Holgado. En el giro siguiente el nipón se colocó segundo, aprovechando un susto de Öncü, mientras Fernández se escapó un poco en cabeza.

Sin embargo, el español no pudo completar su gran carrera. Terminando la vuelta 16, el #31 se fue al suelo y cedió el liderato a Sasaki, a Kelso y a Öncü en cabeza, mientras que Veijer se había quedado atrás. Pero, a pesar del contratiempo, el hermano de Raúl Fernández pudo levantar la moto y volver a pista en quinta posición, en un grupo con Furusato, Rossi y Jaume Masià, que había quedado relegado a la octava posición. Holgado se había quedado aún más descolgado, 14º.

De cara a los últimos giros, la lluvia pareció volver a arreciar, lo que aprovecharon Sasaki y Öncü para escaparse sobre Kelso, que tenía el podio asegurado en su carrera de casa. En la penúltima vuelta, Öncü terminó de pegarse a Sasaki y empezó a estudiar los movimientos de Sasaki.

El #53 intentó emparejarse con el #71 en la recta de meta, empezando el último giro. Tras mostrarse varias veces, no fue hasta después de la subida de Lukey Heights, esto es, pasada la curva 9 y en la frenada fuerte de la 10, cuando Öncü pudo atacarle. El turco atacó a Sasaki y le ganó la posición para acabar ganando la carrera. Joel Kelso terminó tercero, delante de Collin Veijer, Adrián Fernández, Ricardo Rossi, Taiyo Furusato, Jaume Masià, Matteo Bertelle y Lorenzo Fellon.

Con su P8, Masià pudo retener el liderato de la general gracias a la pasada final de Sasaki, que pasó a sumar 20 puntos en vez de 25. Tras Australia, cuatro puntos les separan. Daniel Holgado, por su parte, finalizó 13º para quedar a casi una carrera de distancia del valenciano.

Resultados de la carrera de Moto3 en el GP de Australia 2023