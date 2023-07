Carlos Tatay, trasladado a España por la seriedad de sus lesiones

Seguimos pendientes del estado de salud de Carlos Tatay. El ex-piloto del Mundial de Moto3 hasta el pasado 2022 sufrió un accidente durante la primera carrera del Europeo de Moto2, que se celebra en el marco del JuniorGP, el antiguo FIM CEV Repsol, el pasado domingo en el trazado portugués de Portimao.

Al valenciano le falló el tren delantero de su moto en la bajada de la recta de meta y acabó cayéndose en la curva 1. Tanto la moto como él acabaron chocando contra las protecciones y, aunque en un principio el accidente no parecía del todo grave, sí que acabó teniendo consecuencias muy serias. Su equipo, el Pertamina Mandalika Stop and Go, confirmó en la tarde del domingo que tendría que ser operado de urgencia en el hospital de Faro, en la región del Algarve, por la "seriedad de sus lesiones".

Ya en la noche del mismo día, la escuadra confirmó que la operación había sido un éxito, mientras que el entorno del piloto comentó al diario valenciano 'Las Provincias' que su vida no corría peligro, además de que tenía afectadas varias vértebras.

Sin embargo, en las últimas horas el equipo ha publicado más información al respecto del estado de Tatay, y ha informado que es "aconsejable e imprescindible" su regreso a España para continuar con la recuperación.

"Ante la seriedad de las lesiones que sufre nuestro piloto Carlos Tatay, es aconsejable e imprescindible su traslado a España para continuar con el proceso. Queremos agradecer el trato profesional y prioritario recibido en el Centro Hospitalar do Algarve-Faro / Bloco Operatorio y la intervención quirúrgica llevada a cabo con éxito por el Doctor Bernardo Smet, y sin la que este proceso habría sido muy complicado", anunció el SAG en un comunicado.

"Rogamos que entiendan la ausencia de noticias hasta no tener la documentación médica precisa. Sabemos que tanto piloto, familia, amigos y equipo recibimos todo vuestro apoyo. Carlos Tatay es fuerte y confiamos en la medicina", finalizó la nota pasada por el equipo en sus redes sociales.

Las muestras de cariño hacia Tatay por parte de los aficionados no se han hecho esperar. Desde Motorsport.com nos sumamos a ellas y deseamos al piloto de Alacuás una pronta recuperación.