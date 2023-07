Carlos Tatay, en España y con señales que "incitan a ser positivos"

Carlos Tatay ya está en España después del duro accidente que sufrió el pasado domingo en la primera carrera del Europeo de Moto2, en el marco del JuniorGP, que se estaba disputando en el trazado portugués de Portimao. El ex-piloto del Mundial de Moto3 sufrió problemas en el tren delantero de su moto en plena bajada de la recta de meta y se fue al suelo en la curva 1, impactando tanto él como la máquina en las protecciones.

El domingo por la noche, su equipo, el SAG Pertamina Mandalika, confirmó en un comunicado que el valenciano tendría que ser operado de urgencia por la "seriedad de sus lesiones" en el Hospital de Faro, en la región del Algarve. La intervención fue un éxito en primera instancia, pero la propia escuadra confirmó en la jornada del lunes que era "aconsejable e imprescindible" el traslado del piloto a España para continuar con el proceso de recuperación.

Así las cosas, el Stop and Go actualizó en la noche del miércoles el estado de salud de Tatay en otro comunicado, confirmando que ya se encuentra en España. El equipo espera la recuperación del piloto, aunque admite que el "pronóstico es incierto". Por otra parte, también comentaron que "hay señales que incitan a ser positivos".

El comunicado completo del SAG Pertamina Mandalika reza así: "El piloto se encuentra en España con destino a un centro especializado con la esperanza puesta en su recuperación, aún sabiendo que el pronóstico es incierto. No cometeremos la insensatez de promover falsas esperanzas o pronósticos catastrofistas hasta no tener el diagnóstico definitivo y su tratamiento".

"Exigiremos pues a todos los medios la misma sensatez y respeto que, en general, han demostrado hasta la fecha. Hay señales que nos incitan a ser positivos. No se proporciona ninguna información que su familia no autorice, como no puede ser de otra manera. Esperamos que todos sigan apoyando a Carlos Tatay, familia y seres queridos", finalizan las palabras del equipo publicadas en sus redes sociales.

Desde Motorsport.com nos sumamos a las muestras de apoyo hacia Carlos Tatay en su proceso de recuperación por este duro accidente.