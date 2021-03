El piloto del equipo Petronas se vio obligado a pasar por la Q1, donde ya fue el más rápido también por delante de Izan Guevara. Binder se situó en la primera posición antes de que el reloj se pusiera a cero en la Q2 y ya con con el tiempo cumplido le superó el mallorquín. En su último paso por meta, el sudafricano le devolvió el golpe y marcó el definitivo 2:04.075 que rebajaba el récord del Circuito de Losail.

"Me siento muy feliz. Ayer la FP2 no fue según el plan. Esta mañana no perdí el tiempo. En la Q1 hice el tiempo. En la Q2 me saqué una buena vuelta. No sabía si tenía algo más, pero apreté. Empezar en la pole es increíble. Tengo muchas ganas de la carrera", declaraba Binder.

Guevara, por su parte, debuta en el Mundial a lo grande, quedándose a solo dos décimas de hacer la pole. El compañero de Binder, John McPhee, completó la primera fila.

"No me esperaba estar en mi primer sábado en el parc ferme. En los libres ayer cometí muchos errores de novato. Hoy puede rectificarlos. Conseguí pasar en la Q1 rodando solo. En la Q2 pude pillar una buena rueda", comentaba el campeón del mundo junior de Moto3.

Jeremy Alcoba abrirá la segunda fila de la parrilla desde la cuarta plaza, donde también estarán Jaume Masià (quinto) y Kaito Toba (sexto).

La tercera línea estará formada por Gabri Rodrigo –séptimo y que fue uno de los que calculó mal para dar su última vuelta cronometrada ya que pasó con el reloj ya a cero–, Sergio García (octavo en su debut con la GAS GAS del equipo Aspar) y Riccardo Rossi (noveno). Niccolò Antonelli completó el top 10. Otro de los debutantes, Pedro Acosta, fue 11º.

La Q1 dejó la primera sorpresa del año. El poleman en este circuito hace 12 meses, Tatsuki Suzuki, también calculó mal y ni siquiera llegó a marcar un tiempo, por lo que saldrá último.

Top 10 de la Q2 del GP de Qatar 2021 de Moto3

Top 4 de la Q2 del GP de Qatar 2021 de Moto3

Cla Piloto Moto Tiempo Diferencia 1 Darryn Binder Honda 2'04.834 2 Izan Guevara GASGAS 2'05.454 0.620 3 Romano Fenati Husqvarna 2'05.594 0.760 4 Riccardo Rossi KTM 2'05.603 0.769

Fotos del GP de Qatar 2021 de Moto3

