Jaume Masià trató de llevar el peso de la carrera en la segunda mitad y tuvo unos metros de ventaja en la última vuelta, pero Albert Arenas –que lució un casco con el logo de Superman– fue capaz de echarse encima y con un agresivo adelantamiento en la penúltima curva se hizo con su tercer triunfo en cinco grandes premios.

Ai Ogura cruzó la meta tercero, por delante de Darryn Binder y Celestino Vietti, pero los tres fueron sancionados con una posición por superar los límites de la pista en la última vuelta. John McPhee, que acabó sexto, fue quien finalmente completó el podio.

Con esta victoria, Arenas saca ya 28 puntos al británico, que es segundo del campeonato. Ogura se sitúa tercero, a 30.

"No ha sido fácil, pero he disfrutado mucho de la última vuelta. Durante la carrera ha sido duro. Ha habido muchos toques. Contento de cómo la he gestionado. No tenía expectativas, solo trataba de defender mi posición. He ido al límite en algunas curvas. La última vuelta ha sido increíble", comentó Arenas.

Albert Arenas salía como un tiro y cogía la cabeza en la primera curva. El piloto del Aspar lideró las dos primeras vueltas, pero no logró escaparse. Entonces, Raúl Fernández, primero, y John McPhee, después le relevaban al frente del numeroso grupo que se formó.

Por delante también aparecían Jaume Masià y Deniz Oncu, que en la sexta lideró por primera vez una carrera del Moto3. Una más tarde tomaba el mando Darryn Binder, que en siete giros remontó desde la 22ª posición en la parrilla hasta la primera.

La carrera seguía sin dueño y en la primera posición se relevaban Arenas –que recibió un temprano warning por exceder los límites de la pista–, Oncu, Masià o Celestino Vietti, sin que ninguno llegase a imponer su ritmo.

Pasado el ecuador de las 23 vueltas, era Masià quien trataba de tirar, aunque no era capaz de irse. Ayumu Sasaki, cuando marchaba tercero, fue el primer piloto en ser sancionado por pisar el verde, volviendo 21º cuando cumplió la long lap penalty.

Masià y Arenas cogieron unos metros en la penúltima vuelta, pero Binder cerró el hueco y varios pilotos llegaron con opciones de victoria a la última. El de Algemesí tiró, pero el del Aspar cerró el hueco y cuando quedaban dos curvas para acabar le hizo un valiente adelantamiento que le dio el triunfo.

Resultados carrera Moto3 Gran Premio de Austria 2020

Así queda la clasificación de Moto3

Fotos del Gran Premio de Austria de Moto3