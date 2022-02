Ana Carrasco vuelve a Moto3 y disputará el mundial 2022

Cargar el reproductor de audio

Nueva aventura para Ana Carrasco, cuya ausencia en la lista de pilotos del Campeonato del Mundo de Supersport300 para 2022 anunciada el pasado martes encendió las alarmas. Sin embargo, esa noticia no significaba otra cosa que un ambicioso proyecto para la española, nada menos que el de volver al mundial, a Moto3, categoría en la que ya corrió entre 2013 y 2015.

"Mi ambición es siempre crecer como piloto, ponerme nuevas metas que otros ven como imposibles y conseguirlas. Esta oportunidad de correr en Moto3 es un paso lógico en mi mente aunque el paso emocional sea duro", dijo la piloto murciana.

"Me gustaría dar las gracias a todos en Kawasaki, que me han hecho sentir parte de la familia de las carreras, y por supuesto a mis equipos y al personal de la escudería, que me han dado la mejor maquinaria para competir, y a Provec, que ha creado un entorno profesional increíble”.

"Por último, debo dar las gracias especialmente a Eliseo Escamez, Alvar Garriga, los hermanos Roda y todos los miembros del equipo Provec, que siempre me ayudaron y aconsejaron amablemente y creyeron de verdad en mí y, por supuesto, a mis padres que iniciaron este increíble viaje”.

"Les doy las gracias a todos y espero que entiendan que todos han contribuido a convertirme en el piloto y la persona que soy. Espero poder devolveros vuestra amabilidad con un segundo campeonato del mundo. Gracias".

Se espera que Ana corra para el BOÉ en 2022, sin embargo, el equipo no ha anunciado nada de manera oficial.

En su anterior etapa en la categoría inferior de MotoGP, Ana Carrasco se convirtió en la primera piloto española en puntuar en un mundial, gracias al 15º puesto logrado en el GP de Malasia 2013 con el Calvo Team. Luego, en la última cita de ese mismo año, fue 8º en Valencia, su mejor resultado y su listón de cara a este 2022.

En 2014 y 2015 Carrasco no pudo puntuar, pero recondujo su carrera en superbikes y en 2018 hizo historia convirtiéndose en campeona del mundo del WorldSSP300, como primera mujer en coronarse en un campeonato del mundo de la FIM de velocidad en categoría individual.

La de Cehegín, Murcia, confía en recuperar su nivel tras la operación de vértebras que lastró su final de temporada 2020 y condicionó la preparación para la 2021.

