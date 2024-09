Alonso: "En los únicos números que voy a pensar en Japón son los del cambio de marchas"

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team se adjudicó este domingo la victoria en el GP de Indonesia de Moto3, sumando el noveno triunfo del año y llegando a los 296 puntos, 97 más que el segundo clasificado, Daniel Holgado (199), que sigue teniendo opciones matemáticas para el campeonato, igual que Ivan Ortolá (191) y Collin Veijer, que tras la caída de este domingo se quedó con 189. Con estos números, David Alonso será campeón si gana la carrera o, en cualquier caso, si sale de Motegi con 100 o más puntos de ventaja sobre el segundo.

La victoria de Alonso es la 13ª desde que debutó en Moto3 el año pasado como piloto permanente, por lo que empata a triunfos al italiano Romano Fenati, que es el piloto con más victorias en la categoría de Moto3.

"No voy a llegar a Japón pensando en mis opciones al título", explicó Alonso este domingo tras bajarse del podio en conversación con Motorsport.com.

"Bastante voy a tener con aprenderme las marchas del circuito, esos van a ser los únicos números que voy a tener en mi cabeza. Por lo demás trataré de escuchar mucho a mi equipo y mantenerme en una burbuja. Me dice siempre Jorge (Martínez Aspar) que no tengo que demostrar nada a nadie, correr por pasión y no tener prisa por hacer las cosas, y así lo haré en Japón", añadió.

David Alonso tras la celebración de podio, con un coco, en el circuito de Mandalika Foto de: Germán Garcia Casanova

Alonso, que solo tiene 18 años y disputa su segunda temporada completa en el Mundial, en el que lleva disputadas 37 carreras (35,1% de victorias), no quiere escuchar antes de tiempo los cantos que le proclaman campeón del mundo, pero de una tacada el próximo domingo puede ser campeón y el piloto con más victorias en Moto3.

"Son números que ni se pueden ocultar ni puedo pretender que la gente no los diga, pero yo me limito a canalizar toda esa energía para utilizarla como una motivación, pero no voy a estar presionado por esas estadisticas, y cuando estoy en pista las dejo a un lado", mantiene.

Lo que no sabía Alonso es que con la victoria en Mandalika supera los triunfos logrados en la clase pequeña de, nada más y nada menos, Valentino Rossi, el nueve veces campeón del mundo, que ganó 12 carreras en 125cc, 14 en 250cc y 89 en clase reina, en total 115 triunfos en la carrera más victoriosa de la historia.

No son pocos los que ven en Alonso a un futuro fuera de clase capaz escribir su nombre en la historia del motociclismo junto a los de Rossi o Marc Márquez.

"Esos nombres que has dicho son referentes de este deporte, ellos son el motociclismo. A nosotros, el motociclismo nos da nombre, pero ellos le han dado nombre a este deporte, gracias a ellos estamos todos nosotros aquí", explica.

Así fue la carrera de Indonesia: Moto3 Moto3 Mandalika: David Alonso logra su novena victoria y podrá ser campeón en Japón

"Personalmente trato de hacer mi camino y de fijarme mucho en Valentino Rossi, en Marc Márquez y en todos los buenos ejemplos que ha habido en la historia, copiarles y coger sus cosas buenas para hacer nuestro propio molde. Sería un grave error por mi parte, ahora, pensar que algún día voy a ser como ellos", apunta Alonso que espera contar con su jefe de equipo, Jorge Martín Aspar, en Japón.

"Hace 13 años que Jorge no viaja a las carreras de Japón y Australia, pero tendrá que tomar un avión porque le queremos allí, queremos que esté con nosotros", dice con un guiño, consciente, aunque no quiera admitirlo, de que se preparan celebraciones importantes.