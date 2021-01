Alonso López no disputará el Mundial de Moto3 en 2021 con el equipo de Max Biaggi. El madrileño, que tenía contrato con la formación del ex piloto romano, ha perdido su plaza después de haberse anunciado su renovación el pasado 14 de noviembre y aparecer en la lista provisional de inscritos publicada a finales del pasado año.

Así, el corredor de 20 años se queda sin moto a pocas semanas de que empiece la pretemporada y cuando toda la parrilla está cerrada. No obstante, tratará de buscar algún hueco de última hora en otro equipo para continuar su carrera deportiva.

El #21 llevaba tres temporadas en el Mundial, las dos primeras con una Honda del Estrella Galicia 0,0 y la última con la Husqvarna del Max Racing Team. Su mejor resultado hasta la fecha es la tercera posición que logró en el Gran Premio de Tailandia de 2019. En 2020 finalizó el campeonato en la 23ª plaza.

El propio piloto confirmó en sus redes sociales la noticia avanzada por AS: “Como ya muchos sabréis el año que viene no seguiré en el mundial en el Max Racing Team. Teniendo contrato para el año que viene me deja en la calle en diciembre por un piloto que venía con dinero de por medio. Este no será ni mucho menos mi final, intentaré darlo todo en donde esté para seguir hacia delante con mi sueño, mil gracias por todos los mensajes de apoyo que recibí ayer”.

La plaza de Alonso López será ocupada por Adrián Fernández, conocido como Pitito, hermano pequeño de Raúl Fernández, que en 2021 sube a Moto2 con el equipo de Aki Ajo.

El pequeño de los Fernández, de 16 años, ya debutó en el Mundial en la última carrera de 2020 de Moto3 en Portimao con el equipo Snipers, donde acabó 18º.

15 hermanos que han coincidido en el mundial de MotoGP