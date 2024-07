Alonso: "Intento vivir el momento, todo pasa tan rápido que te puedes acabar perdiendo"

El español David Alonso, que corre el campeonato del mundo bajo la bandera del país de su madre, Colombia, alcanzó este domingo en el GP de Alemania de Moto3, su sexta victoria en nueve carreras esta temporada, y la décima desde que llegó al Mundial. En solo 31 apariciones, las dos primeras como invitado, Alonso ha alcanzado la decena de triunfos, nadie antes lo había conseguido en menos tiempo y a una edad más temprana, 18 años y dos meses, o lo que es lo mismo: 6649 días.

Lo mejor, sin embargo, es que en este 2024, el piloto del equipo Aspar suma ya seis victorias cuando aún faltan once grandes premios por delante, por lo que tiene a tiro superar la marca de diez triunfos en un año conseguida por Joan Mir (2017) en Moto3 o su admirado Marc Márquez (2010) en 125cc, incluso el récord absoluto de victorias en una única temporada en la categoría pequeña, en manos de Valentino Rossi cuando fue campeón del mundo de 125 en 1997, ganando 11 de las 15 carreras que se disputaron aquel año.

Records al margen, el gran objetivo de Alonso este año no es otro que ganar su primer campeonato del mundo, algo que tiene bastante encarado cuando lidera el Mundial con 179 puntos, 58 más que el segundo clasificado, Iván Ortolá.

El hispano colombiano, sin duda, está en el momento más dulce de su carrera deportiva, disfrutando la ola.

"Intento vivir el momento presente, a veces tengo que hacer un poco el ejercicio de intentar disfrutar lo que está pasando, porque todo sucede tan rápido que no lo llegas a entender y te puedes acabar perdiendo. Estoy tratando de vivir el presente al máximo porque tantas cosas pueden confundirte", explica el joven corredor del equipo Aspar con una madurez asombrosa.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con seis victorias en nueve carreras y el liderato consolidado con una amplia ventaja, el título es ahora el siguiente objetivo del colombiano.

"Es evidente de que la oportunidad de ganar el campeonato este año es real y también es real que nosotros queremos ir a por ello, pero falta mucho, faltan un montón de carreras aún para acabar la temporada , y como dijo Marc Márquez en una entrevista este mismo fin de semana, así como encadenas dos o tres carreras buenas y pareces imparable, de un fin de semana a otro te puede cambiar todo y estas sufriendo para estar en el top 10. En Assen nos pasó, de un fin de semana a otro pueden cambiar cosas y hay que seguir insistiendo, sobre todo cuando las cosas no salen fáciles como estos dos últimos fines de semana".

En una reciente entrevista en el Podcast MotoGP 'Por Orejas', de MotorsportNetwork, le preguntábamos a Jorge Martínez Aspar si ibas a subir el próximo año a Moto2, si estaba ya decidido. Un paso lógico y que debe hacer mucha ilusión al piloto.

"Si te digo la verdad tengo más ilusión por ganar el campeonato de Moto3, subir de categoría ahora lo veo un poco lejos. No puedo negar que es el paso natural, pero todavía no me veo en esa situación, me veo más luchando por el campeonato de mundo".