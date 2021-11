Acosta se despide de Moto3 con su primera pole en Valencia

Coronado campeón hace apenas seis días, Pedro Acosta no se quería despedir de Moto3 sin ninguna pole. Y es que por increíble que parezca, el piloto murciano no había salido ninguna vez desde la primera posición. De hecho, solo en Mugello se clasificó en primera fila (segundo), y ha sido habitual verle remontar desde más allá del top 10.

Acosta avisó de que venía a a Cheste a por la pole ya sin la presión del título y cumplió su palabra. En la última vuelta se sacó un vueltón que aunque no batió el récord del Circuit Ricardo Tormo, le metió más de tras décimas al segundo clasificado, Tatsuki Suzuki. "Me voy a poner nervioso al no ver a nadie delante en la salida", soltó el del Puerto de Mazarrón en el parque cerrado.

Acosta, además, se convirtió en el 12º poleman diferente en los 18 grandes premios de Moto3 de 2021. Quien no pudo hacerlo fue Izan Guevara, que se tuvo que conformar con el tercer lugar después de haber liderado prácticamente todo el entrenamiento hasta que llegó el último intentó.

Ahí, en el baile de posiciones que hubo, dejó la segunda fila formada por Andrea Migno (cuarto), Filip Salac (quinto) y Lorenzo Fellon (sexto), mientras que en la tercera estarán Dennis Foggia (séptimo), Romano Fenati (octavo) y Niccolò Antonelli (noveno). Sergio García cerró el top 10.

Top 10 de la Q2 del GP de Valencia 2021 de Moto3

Top 4 de la Q1 del GP de Valencia Algarve 2021 de Moto3

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo 1 Niccolò Antonelli KTM 6 1'39.159 2 Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'39.222 0.063 0.063 3 Xavier Artigas Honda 6 1'39.374 0.215 0.152 4 Lorenzo Fellon Honda 6 1'39.410 0.251 0.036