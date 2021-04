Acosta: "Ojalá algún día sea como Marc Márquez"

Hasta hace apenas 10 días, no mucha gente conocía el nombre de Pedro Acosta. Debutante en el Mundial esta temporada, el del Puerto de Mazarrón (Murcia) protagonizó un debut increíble liderando el primer entrenamiento libre en el que tomó parte. Ya en carrera, el campeón de la Red Bull Rookies Cup atravesó en cabeza el segundo paso por meta y solo su compañero Jaume Masià le privó de la victoria.

Una sanción en el Gran Premio de Doha, en la que es su segunda participación en el campeonato, le obligó a partir desde el pitlane. Ni eso pudo frenar a Acosta. Tras pasar a 10 segundos de la cabeza en la primera vuelta, cumplidos ocho giros daba caza al grupo. No contento con eso, se fue a por la victoria. En la última vuelta cambió el ritmo y resistió en la recta de meta para conseguir su primer triunfo con tan solo 16 años.

"Esto pasa por trabajar con genios, porque al final es el Mundial y fácil no es. Ayer lo veía todo un poco oscuro después de enterarme de la penalización. Pero esta mañana me he levantado y le he dicho a mi asistente Paco, 'Eh, podemos hacerlo'. Creo que ha salido todo demasiado bien afirmaba Acosta a DAZN tras la carrera.

"Cuando he visto en la pizarra en la primera vuelta que pasaba a siete segundos, el grupo se ha molestado. Eso ha ayudado a llegar. Fenati y Sergio [García] no me han molestado. Cuando he llegado al grupo me he tomado dos vueltas para relajarme, porque si no era puerta grande u hospital. Cuando me he visto en el grupo me he dicho 'tengo que ganar", explicaba.

El #37 mantiene los pies en la Tierra después de su impresionante debut.

"La semana pasada, por ser segundo, tampoco me vi muy en el papel de ser segundo. Súper contento. Esto está saliendo demasiado bien por el momento", declaraba al enterarse de que además lidera el campeonato.

Tal fue la exhibición de Acosta, que hasta Marc Márquez alucinó y le mandó un mensaje de felicitación.

"Ojalá algún día sea como él. Sin todo el equipo, mis padres y mi asistente Paco, todo esto no habría sido posible", remachó Acosta.

Las fotos de Pedro Acosta en Moto3

