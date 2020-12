El piloto de 28 años fue el gran ausente en las listas de participantes que publicó MotoGP para 2021. El japonés fue uno de los siete corredores que consiguió alguna victoria en Moto2 en 2020 y acabó el año en la octava plaza de la tabla con 91 puntos, su mejor resultado en las cuatro temporadas completas que ha disputado en el Mundial.

Nagashima se unió al equipo de Aki Ajo en 2020 y entró en la KTM GP Academy con vistas a un futuro ascenso a MotoGP tras la vacante dejada por Iker Lecuona cuando fue fichado por el Tech3.

El nipón protagonizó un estreno perfecto con el equipo del finlandés, consiguiendo la victoria en el arranque de la temporada en Qatar el 8 de marzo y convirtiéndose en el primer líder del campeonato. En ese momento estalló la pandemia y el Mundial no se reanudó hasta mediados de julio en Jerez.

Allí, el #45 volvió como lo dejó, acabando segundo el Gran Premio de España y afianzando su liderato.

Sin embargo, una semana más tarde empezaría su calvario. Durante el FP3 sufrió una dura caída que le lastró para el resto del fin de semana. Nagashima se clasificó 19º en la parrilla, pero aún así salvó los muebles y el liderato remontando hasta la 11ª en la carrera.

A partir de ese momento, el de Kanagawa fue una sombra del piloto que deslumbró bajo los focos de Losail en marzo. Tan solo en el Gran Premio de Estiria se le volvió a ver delante cuando acabó cuarto, su único top 10 en el resto del año junto a la novena plaza en Aragón.

El equipo Ajo firmó en septiembre a Remy Gardner para 2021, pasando a ocupar la plaza de Jorge Martín tras su salto a MotoGP con Pramac Ducati desvelado meses antes. Sin embargo, la segunda plaza no se conoció hasta el último momento. El buen final de campeonato de Raúl Fernández en Moto3 le valió la confianza para subir de categoría, lo que le cerró las puertas definitivamente a Nagashima.

Con los equipos de Moto2 ya definidos para 2021, el ganador del GP de Qatar se quedó sin sitio. Así, Nagashima ha pasado de ser el líder del campeonato en agosto después de tres grandes premios a no correr la próxima temporada.

"He decidido no correr en 2021", confirmó Nagashima en sus redes sociales. "Llevo compitiendo desde los 3 años, mi sueño era correr en el campeonato del mundo. He podido conseguir victorias, poles y podios gracias a vuestro apoyo. Haré todo lo posible para volver aún más fuerte, más rápido y mejor. Muchas gracias por todo el apoyo de esta temporada. Os deseo a todos un muy feliz año nuevo".

