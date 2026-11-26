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Sergio García Dols anuncia su retirada con solo 23 años

Pese a luchar por el título de Moto2 hace apenas dos años, Sergio García Dols ha confirmado su retirada, sin apenas poder cerrar la temporada 2026 de Moto2 en Valencia.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 26 nov 2026, 10:13

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Sergio García Dols

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sergio García Dols ha decidido poner fin a su carrera deportiva. Pese a tener apenas 23 años, el piloto valenciano ha optado por colgar el casco tras un par de temporadas repletas de problemas y sinsabores, especialmente desde el punto de vista físico.

Y eso que el corredor nacido en Burriana se mostró desde el principio de su vida deportiva como alguien muy talentoso. En 2018, fue subcampeón del Mundial Junior de Moto3 (antiguo FIM CEV), y posteriormente dio el salto al Campeonato del Mundo, donde su trayectoria tuvo varias luces.

En 2021, como piloto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', fue tercero de la general pese a que su año se vio marcado por una lesión en un riñón, tras sufrir una caída en Austin, que le dejó fuera de la pelea por el título que acabó venciendo Pedro Acosta. En 2022 se mantuvo en la categoría pequeña, y fue subcampeón del mundo peleando con Izan Guevara, después de ganar tres carreras y lograr ocho podios.

Para 2023, subió al Mundial de Moto2 de la mano de Sito Pons, y en 2024 se mantuvo en el MT Helmets-MSi, que compró la plaza de la escuadra del campeón de 250cc. Aquel año fue el que más cerca estuvo García Dols de su gran objetivo: subir a MotoGP.

El valenciano empezó el año como un tiro, llegando a ganar en Austin y Le Mans y cosechando podios en Losail, Montmeló y Assen. Fue capaz de liderar la general de la clase intermedia, y eso le puso en la órbita de MotoGP, llegando a sonar su nombre de manera fuerte como una opción para Pramac, que iba a dar el salto de Ducati a Yamaha para 2025. Fabio Quartararo llegó a nombrarle como uno de los nombres candidatos para el proyecto.

Finalmente, Dols se quedó sin sitio en la categoría reina, según él por "factores externos", y a partir de ahí su rendimiento decayó, aparentemente afectándole lo ocurrido mentalmente. También entonces comenzó a estar aquejado de lesiones, por un accidente doméstico y por una caída en Misano que le dañó el hombro izquierdo. El español no solo no peleó el título sino que terminó cuarto de la general, tras Ai Ogura, Aron Canet y Manu González.

Sergio García, Italjet Gresini Moto2, Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Para 2025, García se mantuvo en el MT Helmets, pero su relación se complicó. Una caída durante la pretemporada en Jerez le provocó una fractura en la mano derecha. Tuvo que operarse y se perdió los tres primeros grandes premios del curso. En su vuelta llegó a disputar cinco carreras, pero antes del GP de Italia en Mugello piloto y equipo confirmaron que su unión llegaba a su fin.

Tras ello, el corredor de Castellón pudo sustituir a Senna Agius en el Intact GP en Hungría, y también hizo una incursión en el Mundial de Superbikes con Honda, subiéndose a la moto del lesionado Iker Lecuona en Magny-Cours.

A finales de 2025 pudo volver a Moto2 gracias a una oportunidad dada por el equipo Gresini, estructura con la que estaba disputando la presente campaña. Hasta la fecha, García Dols solamente había logrado 11 puntos en la tabla general, tras un undécimo puesto en Francia y un décimo en Inglaterra. Pasado un año decepcionante, Sergio lo acabó prematuramente en Phillip Island, donde una caída le provocó otra lesión en el hombro izquierdo. No pudo correr en Malasia, Qatar y Portugal, y tampoco lo hará en Valencia al retirarse prematuramente, como ha confirmado él mismo en un post en Instagram.

"Nunca es fácil despedirse de algo que ha sido una parte tan grande de tu vida", empezó escribiendo. "Una lesión en el hombro me ha obligado a parar antes de lo previsto, impidiéndome terminar la temporada y despedirme de todos vosotros en Valencia, algo que me hubiera hecho muchísima ilusión. Después de mucho pensarlo, meditarlo y valorar todo lo vivido, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva".

"Han sido años de sueños, sacrificios, alegrías, momentos difíciles y, sobre todo, de muchísimo aprendizaje. Me siento afortunado por haber vivido todo lo que este deporte me ha regalado y por haber compartido este camino con tantas personas increíbles".

"Gracias a mi familia, a mi equipo personal, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado a mi lado, empujando y creyendo en mí en cada paso. Y gracias a la afición, por vuestro cariño incondicional, que siempre ha sido una parte muy especial de este viaje".

"Hoy termina una etapa, pero empieza otra con la misma ilusión por descubrir lo que viene. Me voy con el corazón lleno y con la satisfacción de haber perseguido mi sueño hasta el final. Gracias por tanto. Nos vemos en el camino", ha cerrado. Compañeros de parrilla y equipos, como Aspar, le han escrito diversos mensajes de cariño.

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