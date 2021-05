Al igual que pasó en Moto3, la lluvia volvió a caer cuando estaba a punto de dar inicio la Q2 y obligó a cambiar los planes. Algunos pilotos arriesgaron con los neumáticos slick y se vieron las primeras caídas porque el asfalto no estaba para bromas.

Raúl Fernández salió desde el inicio con los de lluvia y se dedicó a acumular vueltas. Su compañero, Remy Gardner, y Joe Roberts se alteron en la primera plaza, con el madrileño siempre en las posiciones delanteras.

El rookie se situó primero a pocos segundos para que el reloj se pusiera a cero y aún le dio tiempo a dar otra vuelta más. Aunque Roberts y Gardner venían para quitarle la pole en los sectores intermedios, finalmente no mejoraron. De hecho, quien sí lo hizo fue el de San Martín de Valdeiglesias, que logró su primera pole en Moto2.

"Ayer hice mi primer entrenamiento en estas condiciones y se me dio fatal. Las condiciones son muy diferentes a Moto3 y pensaba que hoy no entendería tanto la moto. Cuento con un gran equipo y me han dado la calma que se necesita cuando se complican las condiciones, y por ellos he conseguido la pole", señalaba el #25.

En el último instante Marco Bezzecchi se coló en la segunda posición de la parrilla para el domingo, dejando a Roberts en el tercer lugar.

También mejoraron con el reloj a cero Arón Canet (cuarto), Augusto Fernández (quinto) y Bo Bendsneyder (sexto), desplazando a Gardner hasta la siguiente fila (séptimo). Por detrás del australiano saldrán Héctor Garzó y Stefano Manzi, mientras que Sam Lowes cerró el top 10.

Top 10 de la Q2 del GP de Francia 2021 de Moto2

Top 4 de la Q1 del GP de Francia 2021 de Moto2

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia 1 Joe Roberts Kalex 10 1'36.671 2 Ai Ogura Kalex 9 1'36.799 0.128 3 Simone Corsi MV Agusta 9 1'36.967 0.296 4 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 9 1'37.045 0.374

Fotos del GP de Francia 2021 de Moto2

