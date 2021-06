Raúl Fernández destroza el récord de Sachsenring y consigue la pole en Moto2

El piloto madrileño continúa llamando a la puerta de MotoGP con sus actuaciones por más que su intención sea continuar en Moto2 en 2022. Raúl Fernández sumó en Alemania la tercera pole en solo ocho grandes premios en la categoría en intermedia. El de San Martín de Valdeiglesias se sacó un 1:23.397 que hizo añicos el anterior récord del Circuito de Sachsenring, dejando al segundo, Fabio Di Giannantonio, a más de tres décimas. Su compañero y líder del campeonato, Remy Gardner, se clasificó tercero.

"Cuando he salido la primera vez he hecho un buen tiempo y me he tranquilizado. El equipo me ha dicho que lo suyo era poner dos neumáticos nuevos. Ha sido clave para coger confianza con el primero y luego apretar con todo. Casi sin apretar he hecho 1:24.1. Es un circuito muy especial porque aquí debuté con el equipo. Espero que mañana pueda pelear con Remy hasta el final", comentó Raúl Fernández.

Marco Bezzecchi, cuarto viniendo de la Q1, abrirá la segunda fila en la que habrá dos españoles, Xavi Vierge (quinto) y Jorge Navarro (sexto). Sam Lowes sumó una nueva caída y solo pudo ser séptimo. El rookie Ai Ogura fue octavo, mientras que Bo Bendsneyder se clasificó noveno después de liderar la primera criba. Arón Canet, que también pasó por la Q1, cerró el top 10.

Top 10 de la Q2 del GP de Alemania 2021 de Moto2

Top 4 de la Q1 del GP de Alemania 2021 de Moto2

Cla Piloto Moto Tiempo Diferencia 1 Bo Bendsneyder Kalex 1'24.122 2 Marco Bezzecchi Kalex 1'24.259 0.137 3 Aron Canet Boscoscuro B-21 1'24.328 0.206 4 Albert Arenas Boscoscuro B-21 1'24.344 0.222

Fotos del GP de Alemania 2021 de Moto2

