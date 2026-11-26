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Qué necesitan Manu González e Izan Guevara para ser campeones de Moto2 2026 en Valencia

Manu González e Izan Guevara llegan a Valencia separados por 4.5 puntos en la general de Moto2. Repasamos qué cuentas y resultados les valen a cada uno para ser campeones del mundo.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 26 nov 2026, 11:45

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Izan Guevara y Manu González

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La temporada 2026 del Mundial de Motociclismo llega a su fin este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo (Valencia), y lo hace aún con un título en juego. Mientras que Marc Márquez ya es campeón de MotoGP tras Portimao y Máximo Quiles ya cerró la corona de Moto3 en la gira asiática, la categoría de Moto2 llegará a Cheste al rojo vivo.

Manu González e Izan Guevara decidirán en la última cita del curso la pelea por el título que llevan librando durante toda la temporada. Tras una carrera en Portugal que tuvo de todo, con abandono del primero por una caída y un nuevo recorte de puntos del segundo al aprovechar las circunstancias, ambos corredores llegan al Gran Premio de la Comunitat Valenciana separados por apenas 4.5 puntos, a favor de González.

Así, te contamos a continuación qué necesitan tanto Manu González como Izan Guevara para ser campeones de Moto2 2026 en Cheste, esto es, los resultados que les darán el título.

Las cuentas de Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Cheste

Evidentemente, la situación para Valencia favorece más, de primeras, a Manu González. El madrileño del IntactGP llega por delante de Izan Guevara en la general por 4.5 puntos, de cara a una carrera que repartirá 25 para el ganador, 20 para el segundo clasificado, 16 para el tercero, 13 para el cuarto, 11 para el quinto, 10 para el sexto, y perdiendo un punto progresivamente hasta llegar al 15º lugar, que da una unidad.

Así, Manu González parte con una premisa clara: será campeón del mundo en Cheste siempre y cuando acabe por delante de su rival. También le vale quedar por detrás de Guevara, siempre y cuando pierda un máximo de 4 puntos.

En cuanto a resultados concretos, Manu González será campeón en Valencia si...

Gana la carrera, independientemente de lo que haga Izan Guevara

Acaba segundo y Guevara no gana

Acaba tercero y Guevara no gana

Acaba cuarto y Guevara es como máximo tercero

Acaba quinto y Guevara es como máximo cuarto

Acaba sexto y Guevara es como máximo cuarto

Acaba séptimo y Guevara es como máximo cuarto

Acaba octavo y Guevara es quinto o peor

Acaba noveno y Guevara es quinto o peor

Acaba décimo y Guevara es sexto o peor

Acaba undécimo y Guevara es séptimo o peor

Acaba duodécimo y Guevara es octavo o peor

Acaba 13º y Guevara es 9º o peor

Acaba 14º y Guevars es 10º o peor

Acaba 15º y Guevara es 11º o peor

Las cuentas de Izan Guevara para ser campeón de Moto2 2026 en Valencia sobre Manu González

En la otra cara de la moneda está Izan Guevara. A diferencia de su rival, Manu González, subirá a MotoGP en 2027, pero aunque su futuro en la clase reina ya está asegurado, quiere subir como campeón del mundo. Eso sí, para ello deberá recortar esa distancia de 4.5 puntos.

El mallorquín, que ya ganó el título de Moto3 en 2022, tendrá que ir al ataque este domingo en Valencia. Repasamos qué debe hacer para llevarse su segunda corona mundialista.

Izan Guevara será campeón de Moto2 2026 en Valencia si...

Gana la carrera

Acaba segundo y Manu González es cuarto o peor

Acaba tercero y Manu González es quinto o peor

Acaba cuarto y Manu González es octavo o peor

Acaba quinto y Manu González décimo o peor

Acaba sexto y Manu González es undécimo o peor

Acaba séptimo y Manu González es duodécimo o peor

Acaba octavo y Manu González es 13º o peor

Acaba noveno y Manu González es 14º o peor

Acaba décimo y Manu González es 15º o peor

Acaba undécimo y Manu González es 16º o peor

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