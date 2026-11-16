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Qué necesita Manu González para ser campeón de Moto2 2026 en Portimao
Tras una temporada muy exigente, Manu González tendrá en Portugal su primera oportunidad de ser campeón de Moto2. Repasamos qué resultados necesita el español ante Izan Guevara en Portimao.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 16 nov 2026, 7:59
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Manu González, Liqui Moly Dynavolt Intact GP
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Manu González está ante su primera oportunidad de ser campeón del mundo de Moto2. Después de quedarse a las puertas del título en 2025, ahora puede conseguirlo un año después, tras una temporada muy exigente en la que está teniendo que pelear contra Izan Guevara.
El del IntactGP no está exhibiendo en la segunda mitad de temporada la velocidad de principio de curso (ganó 4 carreras de las 8 primeras, y subió al podio en todas las carreras menos en Austin), pero la regularidad está jugando a su favor. Aunque el madrileño no gana desde Misano, sufrió problemas mecánicos en Japón y su rival ganó tres carreras seguidas, el pasado Gran Premio de Qatar fue para él un revulsivo.
Tras terminar la carrera de Losail en sexto lugar, González aprovechó el abandono de Guevara por problemas aparentemente de motor. Con ello, aumentó su ventaja desde los 3.5 hasta los 13.5 puntos. Así, con 50 en juego en Portimao y Valencia, la visita a Portugal supondrá para 'ManuGasss' su primera opción de coronarse. A continuación, te contamos qué necesita.
Objetivo de Manu González en Portimao: +12 puntos
Las cuentas de Manu González para Portimao son claras: necesitará salir de Portimao con 25 puntos de ventaja sobre Izan Guevara. Eso quiere decir que deberá sacarle 12 al campeón de Moto3 2022.
Por tanto, hay cuatro escenarios que pueden darle a González el título de la categoría intermedia. El primero es que gane la carrera del domingo en Portugal (se llevaría 25 puntos) y Guevara acabe cuarto (13 puntos) o peor. El siguiente es que finalice segundo (20 puntos), y su rival sea octavo (8) o peor.
Más allá de eso, hay otros dos resultados más complejos. González será campeón si es tercero (16 puntos) y Guevara es duodécimo (4) o peor. Por último, también le valdría cruzar la línea de meta cuarto (13 unidades) y que Guevara sea 15º o directamente acabe fuera de la zona de puntos.
Manu González será campeón en Qatar si... Izan Guevara acaba... Gana la carrera 4º o peor Es segundo 8º o peor Es tercero 12º o peor Es cuarto 15º o peor
Cabe recordar que el sistema de puntuación de Moto2 es el estándar de la Federación Internacional de Motociclismo, es decir, el mismo que en MotoGP: se reparten 25 puntos para el ganador, 20 para el 2º, 16 para el 3º, 13 para el 4º, 11 para el 5º, 10 para el 6º, y así sucesivamente bajando un punto hasta llegar al 15º, quien recibe un único tanto.
Si finalmente González no cierra el título en Portimao, podría tener otra oportunidad en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, pista donde en 2025 se decidió su enfrentamiento contra Diogo Moreira, en favor del piloto brasileño. En aquel entonces, las opciones del español eran remotas, ya que al brasileño le bastaba con quedar entre los 14 primeros.
También puedes leer:
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