Moto2 Losail
Pramac busca responsables tras el abandono de Guevara en Qatar: "Ya veníamos teniendo problemas de motor"
Gino Borsoi, team manager de Pramac, estaba seguro de que Izan Guevara abandonó en la carrera de Moto2 en Qatar por unos problemas de motor que venían reportando desde Malasia, pero la organización del campeonato no encontró problemas de ningún tipo.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 9 nov 2026, 15:30
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Aunque Yamaha decidió no viajar al Gran Premio de Qatar de MotoGP con su equipo oficial ni con su equipo satélite, Pramac sí decidió acudir para disputar la prueba de Moto2, habida cuenta de que uno de sus pilotos, Izan Guevara, está metido en la pelea por el título contra Manu González, y defendiendo que la casa de Iwata no está tan implicada en el proyecto en la categoría intermedia.
La visita a Losail acabó siendo un varapalo para la escuadra italiana y para el piloto español, ya que abandonó pasado el ecuador de la carrera por problemas mecánicos. El mallorquín venía sufriendo de manera bastante llamativa durante todo el fin de semana: aunque sus entrenamientos fueron buenos (tercero el viernes y segundo el sábado), solamente pudo clasificarse séptimo en la parrilla (salió décimo por una penalización), y en carrera se limitó a pelear por evitar que le sacaran del Top 10. Eso hasta que su moto se detuvo repentinamente, aunque pudo volver a arrancarla para llegar al menos al pitlane.
Hasta este pasado domingo, Guevara era el único piloto de la categoría de Moto2 que había logrado terminar todas las carreras del curso, y puntuando. Pero su primer cero le sobrevino en el peor momento, en plena pelea por el título y en la antepenúltima prueba del curso. La mejor noticia para el campeón de Moto3 es que su rival, Manu González, tampoco tuvo un fin de semana muy allá: acabó sexto en carrera, aunque eso le permitió escaparse con 13.5 puntos de ventaja, por lo que será campeón en Portimao si le saca otros 12.
La pregunta es clara, ¿cuál fue el problema que sufrió Guevara en Losail? Desde su equipo lo tenían claro. En sus primeras declaraciones, aún en plena carrera, el team manager de Pramac, Gino Borsoi, apuntó a problemas de motor. El italiano explicó que la unidad, abierta en Sepang, ya les dio algunos dolores de cabeza allí, aunque Guevara sacó un buen resultado (cuarto). Sin embargo, en Qatar se hicieron aún más notables, ya desde el viernes. Eso les llevó a hablar con la organización del campeonato, que tras chequear el motor les transmitió que estaba todo bien.
"Evidentemente ahora tenemos que mirar los datos, pero parece ser que es un problema de motor", empezó diciendo Borsoi en DAZN. "Tenemos que hablar con la organización, cosa que ya hicimos esta mañana [del domingo]. Porque ya vimos que la moto de Izan no iba. Teníamos problemas de velocidad, y nunca los habíamos tenido con él. Parecía muy raro, ya desde Malasia esta moto no funcionaba muy bien en la recta".
Gino Borsoi
"Aquí, hemos tenido problemas de velocidad durante todo el fin de semana. Esta mañana hemos intentado hablar con ellos [técnicos de la FIM] para ver si podían chequear bien los datos, pero dijeron que todo estaba bien. Finalmente, ahora ha pasado lo que ha pasado. Ahora lo vamos a mirar bien, pero ha sido motor", seguro.
En el comunicado de prensa posterior a la carrera, Alex de Angelis, responsable de la escuadra en Moto2, dio algunos detalles más: "Ver a Izan reducir la velocidad fuera de la pista fue un momento terrible. Por desgracia, un problema técnico puso fin a su carrera, y era lo último que necesitábamos. En la lucha por el campeonato, resulta especialmente decepcionante perder puntos por motivos como este".
"Los datos mostraron que ya estaba perdiendo terreno en las rectas antes de que la moto se detuviera definitivamente, y que ya no podía cambiar de marcha. Ya veníamos experimentando una falta de rendimiento del motor desde el gran premio anterior [Sepang], y llevaba desde el viernes hablando de este problema con las personas pertinentes. Aún no sabemos si se trata del mismo problema que ha provocado el abandono de hoy, pero está claro que el motor no rendía como se esperaba".
"Quiero felicitar a Izan porque, incluso en un momento tan difícil, mantuvo la calma y gestionó la situación con profesionalidad. También quiero dar las gracias a nuestro equipo, que siempre da lo mejor de sí mismo. Este problema no ha sido causado por nuestro equipo; siempre hemos trabajado duro para resolver los problemas y encontrar soluciones. Obviamente, estamos muy decepcionados, y ahora tenemos que determinar exactamente qué ha provocado este abandono y asegurarnos de que los responsables asuman su responsabilidad. No nos interesa señalar culpables, pero sí necesitamos respuestas claras", siguió.
Por su parte, Guevara ahora solo piensa en seguir plantando cara a González: "Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado este fin de semana. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido con la velocidad en recta desde Malasia, e incluso durante el gran premio anterior [Australia]. Esto ha sido bastante inusual para nosotros, ya que normalmente hemos sido muy competitivos en ese aspecto. El equipo ya había empezado a analizar detenidamente los datos tras Sepang y ha seguido investigando la situación aquí en Qatar".
"Por desgracia, el motor en sí no mostraba ningún indicio claro de problema, por lo que no había una solución obvia que aplicar. Pero la falta de velocidad ha tenido un impacto enorme en nuestras carreras. Durante tres fines de semana consecutivos, hemos estado perdiendo unos cinco kilómetros por hora en comparación con los demás pilotos, incluso cuando rodábamos a su rebufo. Simplemente no podía defender mi posición ni luchar con los pilotos que me rodeaban porque todos podían adelantarme en las rectas. Fue extremadamente frustrante, pero intenté mantener la calma y centrarme en hacer el mejor trabajo posible".
"Hoy, notaba que algo no iba bien. Al salir de la curva 6, cuando cambiaba de primera a segunda marcha, el motor titubeaba antes de volver a responder. Luego, a cinco vueltas del final, al reducir de marcha al acercarme a la curva 1, la caja de cambios dejó de funcionar correctamente y tuve que retirarme. Obviamente, estoy muy decepcionado porque nos merecíamos un mejor resultado, pero no quiero perder de vista el trabajo que hemos realizado".
"Hemos tenido una gira asiática muy sólida y, a pesar de este contratiempo, seguimos a solo 13,5 puntos en el campeonato. Nada está decidido. Tenemos que mantener la calma, seguir creyendo en nuestro potencial y darlo todo en las dos últimas rondas. Seguimos en la lucha, y eso es lo que importa ahora".
Manu González: "Es raro que en 22 carreras no te pase nada"
Con esta situación, aunque Manu González salga más líder de Qatar, lo cierto es que la sensación dejada es que no pudo aprovechar del todo los problemas de Guevara en Losail, un poco como le pasó a su rival al revés en Malasia. El madrileño no terminó nada contento con su carrera, al finalizar sexto tras Dani Holgado, Iván Ortolá, Alex Escrig, David Alonso y Dani Muñoz.
"La carrera, fatal. Ha sido completamente diferente a lo que me esperaba. No he encontrado las sensaciones para nada, no podía girar con la rueda delantera. No hemos cambiado nada de la moto, pero hoy iba muchísimo más lento. Hemos podido aguantar y sacar puntos", comentó el del IntctGP, que también dedicó alguna frase a los problemas de Guevara: "Es raro que en 22 carreras no te pase nada".
La carrera:
Moto2Moto2 Qatar - Holgado vuelve a ganar y Manu González se acerca al título tras el abandono de Guevara
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