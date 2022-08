Acosta pasará una nueva revisión médica para tratar de reaparecer en Austria

Cargar el reproductor de audio

Como si fuera el día de la marmota, Pedro Acosta volverá a pasar esta semana una nueva revisión médica en Barcelona, como ya hizo el miércoles antes del Gran Premio de Gran Bretaña. Entonces, los cirujanos que le operaron le dieron el OK para ir a Silverstone, pero una vez allí los doctores en el circuito le declararon no apto para correr.

El campeón del mundo de Moto3 2021 sufrió una caída mientras practicaba motocross el pasado 21 de junio que le provocó una fractura multifragmentada del fémur izquierdo. Dos días más tarde, el murciano pasó por el quirófano del Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, donde fue intervenido por el doctor Ignacio Ginebreda y su equipo. La cirugía se catalogó como un “éxito”.

Acosta se perdió el Gran Premio de los Países Bajos y tras cinco semanas de parón estival, pasó una revisión el 3 de agosto en Barcelona, donde los médicos que le intervinieron le dieron el OK para viajar a Silverstone y disputar el Gran Premio de Gran Bretaña.

Una vez allí, sin embargo, los médicos del circuito le sometieron a diversas pruebas y radiografías, impidiéndole tomar parte en el gran premio al considerar que el hueso no estaba suficientemente consolidado.

“No se puede hacer nada. Parece que el hueso (operado) no ha hecho callo del todo", explicó Acosta el mismo viernes tras saber que no había sido declarado apto.

"Pero yo fui el miércoles a Barcelona y me dijeron que sí. No entiendo por qué allí me dijeron que sí y aquí me han dicho que no. Pero ahora ya no se puede hacer nada", se lamentó.

"Me subí en una moto antes de venir y todo fue bien, por eso dije que no iba a ser problema. Pero al final sí lo ha sido”, añadió contrariado.

Acosta regresó a casa ese mismo día (“prefiero verlo por televisión”, dijo) para seguir con la rehabilitación del fémur lesionado.

"Lo importante ahora es recuperarnos bien, que el hueso se haga duro por si hay un golpe que no pase nada".

Este martes, Acosta viajará de nuevo a Barcelona para pasar una nueva revisión en la Dexeus y solo viajará a Austria si tiene la garantía de que puede subirse a la moto.

“Si me veis en el circuito será porque voy a correr”, aseguró en Silverstone tras hacer aquel viaje en balde.

De momento, la lesión en la pierna izquierda ha impedido al español correr en los Países Bajos y Gran Bretaña, pese a lo cual mantiene la 9º posición de la general del Mundial de Moto2 con 75 puntos, aunque ahora a 96 de distancia del líder, su compañero de equipo Augusto Fernández (171).

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images