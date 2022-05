Pedro Acosta: "He vuelto cuando parecía que no había luz"

Cargar el reproductor de audio

El vigente campeón de Moto3 llegó a la categoría intermedia con sed de victoria, pero no todo salió a pedir de boca del piloto murciano. Desde el inicio de la temporada, Pedro Acosta fue testigo de lo difícil que es adaptarse a una nueva categoría, debido, especialmente, a la competitividad en la pista.

Ponte al día: Pedro Acosta brilla en Le Mans y consigue la pole

Las primeras caídas propias de un rookie no tardaron en acompañar al casillero del piloto murciano. Sin embargo, el Gran Premio de Francia devolvió la ilusión al de Mazarrón, regalándole la primera pole de su periplo en Moto2.

Con un registro incontestable (1:35.803), Pedro Acosta se impuso sobre Jake Dixon y su compañero de equipo, Augusto Fernández.

"Esta pole sabe como la primera de Moto3. Siento que hemos vuelto", introdujo el piloto murciano tras concluir la sesión clasificatoria. "Al final, la carrera es mañana, pero hacía tiempo que no me veía aquí", explicó Acosta, sonriente y contento de regresar al parque cerrado, la zona reservada a los tres pilotos más rápidos.

"Estoy acostumbrado a salir detrás, no me preocupaba mucho la pole en Moto2. No creo que haya mucha ventaja".

Prudente con su primera posición en parrilla, Pedro Acosta se prepara para dar lo mejor de sí este domingo en Le Mans.

"Ha sido todo un proceso. Creo que hemos trabajado bastante bien ya desde Austin, y bueno, al final, todo ha llegado", expresó ilusionado el piloto de Murcia.

Pese a que el de KTM se encuentra celebrando la primera pole de la temporada, Pedro Acosta reconoce que el camino no ha sido nada fácil, con caídas y trompicones que, aunque le sucedan a muchos, pueden llegar a ser difíciles de digerir.

Sin embargo, el murciano ha demostrado que la fe que KTM ha demostrado tener en él, a pesar de todos los baches en el camino, ha dado sus frutos y el trabajo por su parte y la del equipo ha culminado en esta posición de privilegio al frente de la parrilla.

"Lo más importante es centrarse en uno mismo. Ahora veo los errores, pero creo que se espera demasiado de la gente, ya no solo de mí".

"Esta mañana me han mandado mensajes de 'eh, que tú puedes y lo sabes', entonces bueno, que estar aquí es para toda la gente que ha estado ahí, tirando de mí cada día cuando parecía que no había luz en ningún lado", concluyó.

