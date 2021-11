Pedro Acosta ya prepara su inminente salto a Moto2. El primer test del piloto del Puerto de Mazarrón (Murcia) con su nueva montura está programado para los días 22 y 23 de noviembre en el Circuito de Jerez.

El chico de 17 años continuará en su actual equipo, Ajo. KTM se dio prisa en firmarle en verano y diseñó un plan que debería llevarle a MotoGP en 2024. En Moto2 tendrá de compañero a Augusto Fernández.

En su primera temporada en el Mundial, Acosta ha lucido el #37 que le ha acompañado en los últimos cursos. Fan de Kevin Schwantz, anteriormente llevó el #34 del texano, que además era el número que llevaba su padre. Sin embargo, un año lo cogió otro piloto y el único que quedó libre fue el que tanta suerte le ha dado en 2021. "Fue puro descarte", reconoció.

Ahora, en Moto2, se encontrará un problema similar. Ese dorsal lo lleva Augusto Fernández. El balear lo utiliza porque cuando su padre lo fue a inscribir a la Federación Balear solo quedaban libres el #37 y el #38, y se los quedó para sus dos hijos. Aunque en su época en el equipo Pons (2018 y 2019) lo cambió al #40 por motivos comerciales, al llevar más años en la categoría es de su propiedad y no ha tenido a bien cedérselo.

Desde que se supo que Acosta subiría de categoría en 2022, se comenzó a especular con qué dorsal luciría. Se apuntó la posibilidad de que utilizara el de Schwantz, pero cuando vaya a MotoGP no podrá hacerlo por estar retirado.

Acosta mantuvo en secreto su elección hasta que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha publicado las listas provisionales de inscritos para 2022, y se resolvió el misterio. En ella aparece el español con el #51, un número que nadie esperaba.

Por qué llevará Pedro Acosta el dorsal 51 en Moto2

El murciano no es de los pilotos más supersticiosos y, desde el principio, le quitó hierro al asunto: "Al final es una pegatina, no me va a cambiar nada llevar una u otra".

Al contrario que con su dorsal de Moto3, la elección del #51 no ha sido casual, según ha podido saber Motorsport.com. Acosta ha querido homenajear a su asistente, Paco Mármol, el hombre que le ha guiado hasta el Mundial y le sigue acompañando. Pacote, como le conocen, también fue piloto aunque no llegó al profesionalismo. Entonces llevó el #14. 37+14=51.

