Nagashima, el niño que quería ser Shoya Tomizawa

El 11 de abril de 2010 un, hasta entonces, casi desconocido para el gran público Shoya Tomizawa lograba su primera victoria en el Mundial de Moto2. Era la primera carrera del campeonato, el estreno de la entonces nueva categoría intermedia y la presentación en sociedad de una de las sonrisas más contagiosas y queridas del paddock de MotoGP.

Mientras aquello sucedía, en su casa de Kanagawa, a escasos 20 kilómetros al sur de Tokio, un joven de 17 años celebraba con máxima alegría la victoria de su buen amigo y, desde entonces, máximo ídolo.

Diez años después, ese joven, Tetsuta Nagashima, ahora con 27, emulaba a su héroe y tomaba posesión, bajo los focos de Qatar, de la herencia de Tomizawa, tristemente fallecido durante la carrera de Moto2 del Gran Premio de Misano de 2010.

Nagashima sumó este domingo su primera victoria en el Mundial, en su séptima temporada, todas en Moto2.

“Mis sensaciones son increíbles, me siento como en un sueño. Ayer cometí un pequeño error y mi posición en parrilla no era perfecta, tuve que empujar desde el principio a tope, en plan bestia, a lo bruto. El pasado año estuve cerca del podio pero no lo logré, así que me puse en plan o gano, o al suelo”, explicaba el japonés tras la carrera.

Después de la victoria, en el parque cerrado, Nagashima dedicó la victoria a la memoria de Tomizawa.

“Cuando Shoya ganó aquí en 2010 creo que yo tendría como 17 años, estaba en el instituto. Recuerdo ver la carrera, me cuesta explicarlo, lo vi en televisión y él era mi héroe”, explicaba el japonés visiblemente emocionado.

“Le conocía desde que yo tenía 3 años, conocía muy bien a su familia y competí con él muchos años con las motos pequeñas, cuando Tomizawa dio el salto al Mundial se convirtió en mi ídolo. Es como si él estuviese siempre aquí, en el Mundial, siento su presencia cuando estoy en las carreras, para mí es una persona muy especial”, seguía contando el ganador de la primera carrera del año.

Mal posicionado en la parrilla, el japonés hizo una carrera de menos a más.

“Sobre todo, en las tres o cuatro últimas vueltas vi que podía ganar, no lo recuerdo muy bien, pero cuando me puse en cabeza se me olvidó hasta los puntos de frenada. Afortunadamente las dos últimas vueltas fueron increíbles, iba a límite pero nunca sentí que podía caerme. En la última vuelta estuve visualizando cómo debió vivir Shoya su victoria aquí hace diez años”.

Con seis temporadas en el Mundial, solo las tres últimas completas, y 69 carreras disputadas, el pasado año Nagashima decidió, a última hora, fichar por el equipo de Aki Ajo aprovechando la marcha de Iker Lecuona a MotoGP.

El de Kanagawa lo tenía todo arreglado para correr con el SAG Racing, pero no desaprovechó la oportunidad de trabajar con su amigo Ajo.

“Conozco a Aki desde 2016, le conozco bien, es un gran experto y especialista en MotoGP. El año pasado estuve muy cerca del podio, estaba contento con el equipo, pero opté por el cambio porque quería más, fue difícil tomar la decisión, pero me siento satisfecho y feliz de haberlo hecho”, zanjaba el japonés, cuyo resultado más destacado hasta ahora era la pole lograda en Austria el pasado año.