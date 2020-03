El parón pone en jaque a Moto2 y Moto3

“Si soy sincero, en estos momentos no veo cómo podremos llegar a correr el último tramo del calendario que está planteado en estos momentos”. Esta frase la suelta en conversación telefónica con Motorsport.com el coordinador de uno de los equipos de Moto3, que por la gravedad de la situación y por la sinceridad de su testimonio, prefiere no dar su nombre.

El gasto de una escudería de MotoGP es muy superior al de una de Moto2, por no hablar de la diferencia que hay con las de Moto3. Al mismo tiempo, el retorno también es mucho mayor porque el foco de atención se centra en la mayoría de los casos en la categoría de las motos pesadas.

A día de hoy, Dorna, el promotor del Mundial, ha fijado la fecha prevista de la primera carrera para el 3 de mayo, en Jerez. No obstante, la cadencia de los acontecimientos lleva a pensar que esos plazos no se cumplirán, y que la temporada, en el mejor de los casos, no se pondrá en marcha hasta junio. Carmelo Ezpeleta, el promotor del certamen, insiste en que la idea es tratar de mantener el máximo número de citas posible, aunque para ello el cierre deba ponerse casi en Navidad. El problema es que, incluso con eso, parece difícil que se puedan llegar a disputar las 19 pruebas que hay pendientes.

“Estamos ante una situación sin precedentes, de modo que en los próximos días veremos cómo lo podemos resolver junto a nuestros patrocinadores”, explica Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, a Motorsport.com.

“En nuestro caso, los contratos que firmamos no basan su validez en un número concreto de grandes premios. Tienen efecto en tanto que participamos en el campeonato. Pero evidentemente es vital saber cuándo podremos comenzar a correr y cuántos eventos se podrán celebrar”, añade Ciabatti.

En MotoGP, la falta de acción causa problemas a todos los niveles que los responsables de llevar los números y el patrocinio deberán resolver. La magnitud del drama es mucho mayor en las parrillas de las categorías inferiores, que evidentemente tienen mucha menos exposición mediática. Eso, con menos carreras por delante, sitúa a muchos al borde del precipicio.

El presupuesto de una formación de Moto2 (dos pilotos) se mueve en una horquilla que va de los dos millones de euros a los dos y medio. En Moto3, el desembolso ronda los 800.000 euros (dos pilotos).

“A día de hoy se mira todo al detalle. Hay que tener en cuenta que los fabricantes venden motos, y que su principal fuente de negocio e ingresos es esa. Los demás solo gastamos, de modo que nuestra entrada de ingresos se basa en los patrocinadores”, cuenta Dani Guardia, coordinador de Pons Racing, a quien escribe estas líneas. “Dorna está buscando fórmulas para ayudarles, pero el problema es que en estos momentos tampoco generamos ingresos nosotros”, cuenta el promotor.

“A nosotros, los patrocinadores nos piden pagar menos y tener más exposición, como es lógico. Pero es que ahora, si hay menos carreras, habrá equipos que no podrán llegar al final. Los patrocinadores pedirán rebajar el gasto y nosotros tendremos que hacer las mismas carreras. Además, aún no hemos podido comprar billetes de la tropa porque no sabemos cómo irá la cosa”, abunda este miembro del paddock, antes de remachar: “Además, hay que pensar que las ayudas económicas de la organización a los equipos son las mismas tanto si la carrera es en España o en Italia, o si es en otro continente. Con el borrador de calendario actual y dos tripletes a final de curso, habrá equipos que renunciarán”.

