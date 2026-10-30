Resumen de la jornada
Moto2
Moto2 en Sepang - Guevara lidera los Libres 1 y Manu González sufre una caída - Resultados y resumen
Apunta los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre cada sesión de Moto2 en Sepang, sede del GP de Malasia 2026.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 30 oct 2026, 5:36
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Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el circuito de Sepang acoge el Gran Premio de Malasia, con la decimonovena ronda de la temporada 2026 de Moto2, con Manu González e Izan Guevara manteniendo una intensa batalla por el título mundial. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión del fin de semana en la categoría pequeña.
FP1 de Moto2 en Sepang
La primera sesión de entrenamientos libres en Malasia no fue cómoda para ninguno de los aspirantes al título de Moto2. Tanto Manu González como Izan Guevara tuvieron que luchar con sus motos y con los sustos y movimientos que les provocaban desde las primeras vueltas del entreno, en una de las pistas más físicas del calendario.
Fue Guevara quien, con el paso de los minutos, saltó a la primera posición de la tabla de tiempos, con un crono de 2:04.846. Peor le fueron las cosas a Manu González, que a 6 minutos del final se fue al suelo en la curva 6, después de que su máquina se le cerrara de delante para terminar rebotando en la grava.
Con todo, la situación acabaría siendo peor para Manu González, ya que Guevara aún sería capaz de rebajar aún más su tiempo, poniendo el listón en un nada desdeñable 2:04.005, con el que aventajó por más de medio segundo a los hombres del Aspar Team, David Alonso y Daniel Holgado. Joe Roberts y Collin Veijer completaron el Top 5, y González terminó noveno a 8 décimas.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Sepang
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 14
2'04.005
160.919 2 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 14
+0.563
2'04.568
0.563 160.192 3 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 11
+0.563
2'04.568
0.000 160.192 4 J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 14
+0.753
2'04.758
0.190 159.948 5 C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 16
+0.795
2'04.800
0.042 159.894 6 F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 16
+0.802
2'04.807
0.007 159.885 7 C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 12
+0.836
2'04.841
0.034 159.841 8 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 13
+0.858
2'04.863
0.022 159.813 9 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 11
+0.859
2'04.864
0.001 159.812 10 T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 15
+0.864
2'04.869
0.005 159.805 Ver resultados
Práctica de Moto2 en Sepang
Resumen
Resultados de la Práctica de Moto2 en Sepang
No disputado
FP2 de Moto2 en Sepang
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Mugello, se disputará el sábado a las 02:25h, hasta las 02:55h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Sepang
No disputado
Clasificación de Moto2 en Sepang
La clasificación de Moto2 en Sepang será el sábado, 31 de noviembre, con la Q1 de 06:40h a 06:55h y la Q2 de 07:05h a 07:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Sepang
No disputado
Carrera de Moto2 en Sepang
La carrera de Moto2 en Sepang será el domingo, 1 de noviembre, a las 06:15h, a un total de 17 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Sepang
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Sepang
Pos Piloto Puntos 1 M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 265.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 2 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 260 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 3 I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 191.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 4 D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 170 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 5 D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 166 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - 6 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 165 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 7 F. SalacOnlyFans American Racing Team 153 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 8 C. Vietti RamusSpeedRS Team 133 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - 9 A. LópezITALJET Gresini Moto2 125.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 10
D. MuñozItaltrans Racing Team
83 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 11 T. ArbolinoFantic Racing 82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 12 C. VeijerAjo Motorsport 80.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 13 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 63 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - 14 B. BaltusFantic Racing 60 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - 15 D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - 16 J. RobertsOnlyFans American Racing Team 44 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - 17
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
43 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 18 A. HuertasItaltrans Racing Team 42 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - 19
L. LunettaSpeedRS Team
27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 20 A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 24 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 21
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - 22 A. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - 23 T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 24 Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 25 S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - 26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
4 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - 27 M. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - 28 M. RamírezKLINT Forward Factory Team - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - 30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
- - - - - - - - - - - - - - - - - 31 J. NavarroFantic Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 D. FoggiaSpeedRS Team - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - 34
M. PawelecAjo Motorsport
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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