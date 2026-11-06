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Moto2 en Qatar - Holgado empieza marcando la pauta - Resultados y resumen
No te pierdas los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar de Moto2 2026 en Losail.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 6 nov 2026, 13:07
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Este fin de semana, del 6 al 8 de noviembre, el circuito de Losail acoge el Gran Premio de Qatar de Moto2, la antepenúltima cita del curso con Manu González e Izan Guevara llegando separados por un suspiro, 3.5 puntos con 75 en juego. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión de la categoría pequeña.
FP1 de Moto2 en Qatar
En los Libres 1 de Moto2 en Losail, Alex Escrig e Iván Ortolá se mostraron como los pilotos más rápidos en los primeros instantes, rodando en 1:57.3. La parte alta de la tabla no cambió hasta que quedaban 8 minutos, cuando el segundo clasificado de la general, Izan Guevara, bajó al 1:57.269.
Sin embargo, no iba a ser el mallorquín quien dominara la sesión, sino Dani Holgado. El valenciano del Aspar Team subió el listón en los últimos minutos, parando el crono en 1:56.784, a menos de medio segundo del récord de la pista.
Con ese registro, el #96 le sacó décima y media a Celestino Vietti, mientras que Izan Guevara rebajó de nuevo su tiempo, siendo el último en romper la barrera del 1:57, aunque se quedó tercero, a casi dos décimas. El Top 10 lo cerraron Manu González (1:57.027), Luca Lunetta, Alex Escrig, Xabi Zurutuza, Iván Ortolá, David Alonso y Alonso López.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Qatar
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17
1'56.784
165.844 289 2 C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 15
+0.139
1'56.923
0.139 165.647 290 3 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 16
+0.186
1'56.970
0.047 165.580 288 4 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 16
+0.243
1'57.027
0.057 165.500 290 5
L. Lunetta SpeedRS Team
32 Boscoscuro B-26 17
+0.391
1'57.175
0.148 165.291 289 6 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 16
+0.520
1'57.304
0.129 165.109 289 7
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
85 Forward F2 17
+0.556
1'57.340
0.036 165.058 292 8 I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 17
+0.613
1'57.397
0.057 164.978 290 9 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 16
+0.622
1'57.406
0.009 164.966 291 10 A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 17
+0.666
1'57.450
0.044 164.904 287 Ver resultados
Práctica de Moto2 en Qatar
La Práctica de Moto2 en Losail será este viernes, a partir de las 16:05 horas de la tarde para España.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Qatar
No disputado
FP2 de Moto2 en Qatar
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Losail, se disputa el sábado a las 11:15h, hasta las 11:45h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Qatar
No disputado
Clasificación de Moto2 en Qatar
La clasificación de Moto2 en Qatar será el sábado, 7 de noviembre, con la Q1 de 15:45h a 16:00h y la Q2 de 16:10h a 16:25h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y el hombre de la pole.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Qatar
No disputado
Carrera de Moto2 en Qatar
La carrera de Moto2 en Qatar será el domingo, 8 de noviembre, a las 15:15h, a 18 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Qatar
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Qatar
Pos Piloto Puntos 1 M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 276.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 - 11/5 2 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 273 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 - 13/4 3 I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 199.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 - 8/8 4 D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 191 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - - 25/1 5 D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 190 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 - 20/2 6 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 166 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 - 1/15 7 F. SalacOnlyFans American Racing Team 155 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 - 2/14 8 C. Vietti RamusSpeedRS Team 140 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - - 7/9 9 A. LópezITALJET Gresini Moto2 129.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 - 4/12 10 C. VeijerAjo Motorsport 89.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 - 9/7 11
D. MuñozItaltrans Racing Team
86 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 - 3/13 12 T. ArbolinoFantic Racing 82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 - - 13 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 69 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - - 6/10 14 B. BaltusFantic Racing 60 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - - - 15 A. HuertasItaltrans Racing Team 52 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - - 10/6 16
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
48 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 - 5/11 17 D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - - - 18 J. RobertsOnlyFans American Racing Team 44 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - - - 19
L. LunettaSpeedRS Team
27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 - - 20 A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 24 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 - - 21
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
20 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - - 16/3 22
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - - - 23 A. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - - - 24 T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 - - 25 Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 - - 26 S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - - - 27 M. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 M. RamírezKLINT Forward Factory Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 J. NavarroFantic Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 D. FoggiaSpeedRS Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 M. FerrariITALJET Gresini Moto2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
M. PawelecAjo Motorsport
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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