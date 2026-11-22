Resumen de la jornada

Moto2

Moto2 Portimao - Dani Muñoz gana en el caos: Manu González no acaba y Guevara aprieta la pelea para Valencia

No te pierdas los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Portugal de Moto2 2026 en Portimao.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 22 nov 2026, 12:13

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Este fin de semana, del 20 al 22 de noviembre, el circuito de Portimao acoge el Gran Premio de Portugal, con la categoría de Moto2 pudiendo decidirse en esta penúltima cita del curso. Manu González llega con 13.5 sobre su rival por el título, Izan Guevara, por lo que el madrileño será campeón ya si le saca otros 12. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión de la categoría pequeña.

Recuerda:

Carrera de Moto2 en Portimao

La carrera de Moto2 en Portimao tuvo lugar en condiciones mejores que en la de Moto3, con la pista más seca, lo que favoreció que no hubiera recortes de tiempo y que la elección de neumáticos de seco estuviera clara.

En la salida, Senna Agius mantuvo la primera posición sobre Dani Holgado, mientras que Izan Guevara perdió un par de posiciones ante Collin Veijer y Dani Muñoz. Manu González llegó a ganar dos posiciones, octavo, mientras que por detrás hubo la primera caída, de José Antonio Rueda.

En la segunda vuelta, Agius perdió la primera posición después de una colada. Llegó a rebasarle Dani Holgado, pero el valenciano también se fue largo. Así, Muñoz heredó el primer puesto, sobre un Guevara que se posicionó segundo tras estar a punto de tocarse con Veijer. Aunque el neerlandés tuvo capacidad de reacción y volvió a pasar al segundo clasificado de la general.

La atención se concentró en los dos contendientes al título. Por un lado, Guevara entró en una lucha fraticida con Veijer. Le adelantó de nuevo, el holandés se la devolvió, y una colada del #95 afectó a Guevara. Ambos se quedaron atrás, y les adelantaron Iván Ortolá, Alonso López y Senna Agius.

No le fueron mejor las cosas a González. El madrileño del IntactGP sufrió un susto tremendo, que estuvo a punto de costarle la carrera. Como consecuencia, bajó del octavo al decimocuarto lugar, llegando a perder el liderato del Mundial momentáneamente, aunque no tardó en ganar un par de posiciones, duodécimo.

La carrera ganó tranquilidad en las vueltas siguientes, hasta que un importante accidente lo cambió todo en la octava vuelta. Filip Salac se fue al suelo, y justo detrás no pudieron evitarle el líder de la general, Manu González, además de Celestino Vietti y Zonta van der Goorbergh.

La buena noticia es que, físicamente, todos los pilotos se mantuvieron conscientes y bien físicamente. Pero todo quedó reducido al enésimo problema de Manu González en plena pelea por el título: en cuanto se cayó, el madrileño trató de levantar la moto lo más rápido posible para volver al box, previendo que la carrera se reanudaría con las posiciones de la vuelta anterior (como así fue, a 7 vueltas).

González no pudo volver a arrancar la moto, con la llanta destrozada, pero por un lado él se fue al box del IntactGP. Más tarde, llegó la moto, que se había accidentado en la curva 3, entrando por la salida del pitlane. El reglamento de MotoGP estipula que, para volver a participar en una carrera tras un accidente, se debe regresar, moto y piloto de manera conjunta, antes de 5 minutos del incidente, y hacerlo entrando por la entrada del pitlane.

Los comisarios determinaron que González no había cumplido estos preceptos, y no le dejaron salir a la nueva carrera, que iba a empezar con Muñoz en cabeza, delante de Ortolá, Agius, Veijer, López, Holgado, Alonso, Guevara, Van der Goorbergh y Vietti.

En la resalida, Dani Muñoz perdió la primera posición ante Iván Ortolá, pero en la primera vuelta quien ganó el primer lugar de privilegio fue Alonso López, tras una batalla a tres bandas con Muñoz y Ortolá.

López aprovechó una batalla entre Muñoz, Agius y Ortolá para abrir algo de hueco, y detrás Guevara se mantuvo octavo, tratando de evitar líos. Sin embargo, en la segunda vuelta rebasó a Veijer para ponerse séptimo.

Guevara se colocó a rueda de los dos pilotos del Aspar Team, Dani Holgado y David Alonso. Delante, Dani Muñoz volvió a ganarle la posición a López para ponerse primero, seguidos de Ortolá y Agius. Y por detrás, hubo que lamentar una caída de Barry Baltus, sin consecuencias.

A 3 vueltas del final, la situación quedó más clara. Una pelea por el último cajón del podio entre Agius y Ortolá favoreció a los dos españoles de cabeza, y los dos hombres de Aspar dejaron atrás a Guevara por un segundo.

Ortolá trató de plantar cara a Agius por la tercera posición, llegando a posicionarse delante, pero tras un toque con el australiano después de que éste volviera a superarle se quedó quinto, tras Alonso.

Dani Muñoz consiguió unas décimas de margen para cerrar su primera victoria en la categoría intermedia, que venía persiguiendo desde 2025. Alonso López y Senna Agius completaron el podio, sobre David Alonso, Iván Ortolá y Dani Holgado.

Izan Guevara finalizó séptimo, lo que hará que llegue a Valencia a 4.5 puntos de Manu González, por lo que el Mundial puede decidirse por una victoria.

Resultados de la carrera de Moto2 en Portimao

En elaboración.

Clasificación de Moto2 en Portimao

La clasificación de Moto2 en Portimao tuvo lugar, como pasó en Moto3, en condiciones de seco, después de que los Libres 2 de la mañana estuvieran claramente condicionados por el líquido elemento.

Sin embargo, en mitad de la Q1 comenzó a llover de nuevo sobre Portimao. Con todo, los pilotos de la primera criba pudieron completarla con neumáticos de seco. La primera parte de la Q1 la dominó Tony Arbolino, aunque poco le iba a durar la alegría.

Finalmente, fue Adrián Huertas quien más apretó para acabar con el mejor tiempo, un 1:41.600, sacándole más de medio segundo a todos sus rivales. Celestino Vietti, Ángel Piqueras y Joe Roberts fueron quienes se colaron en corte. Fuera, finalizaron Tony Arbolino, Taiyo Furusato, Deniz Öncü, Luca Lunetta, Aron Canet, Xabi Zurutuza, Alberto Ferrández, Ayumu Sasaki, Mario Aji y Matteo Ferrari.

Para la Q2, las condiciones de la pista estaban un poco más comprometidas. De hecho, la segunda criba empezó con una caída, de Barry Baltus, en la curva 3, afortunadamente sin consecuencias físicas para él.

El primer intento dejó a Collin Veijer en primera posición, con in tiempo de 1:41.116, al menos hasta que Senna Agius le batió por 10 milésimas. Detrás, quedaron Alonso López e Izan Guevara, mientras que Manu González se posicionó séptimo de primeras. El segundo 'time attack' fue aún más frenético. Dani Holgado llegó a ponerse primero, con un 1:40.645, pero Senna Agius le robó la pole con récord de la pista, 1:40.547. Quien también mejoró fue Izan Guevara, que saldrá tercero.

Peor le fueron las cosas al líder de la general, Manu González. El madrileño no pudo dar un salto al final y saldrá décimo en la parrilla de salida. Entre él y su rival, estarán Collin Veijer, Iván Ortolá, Dani Muñoz, Alex Escrig, Filip Salac y Celestino Vietti.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Portimao

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 8

1'40.547

167.706 2

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 7

+0.098

1'40.645

0.098 167.543 3

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 7

+0.204

1'40.751

0.106 167.367 4

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 8

+0.369

1'40.916

0.165 167.093 5

I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI

4 Kalex Moto2 7

+0.467

1'41.014

0.098 166.931 6

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 7

+0.504

1'41.051

0.037 166.870 7

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 8

+0.520

1'41.067

0.016 166.843 8

F. Salac OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 7

+0.549

1'41.096

0.029 166.795 9

C. Vietti Ramus SpeedRS Team

13 Boscoscuro B-26 7

+0.600

1'41.147

0.051 166.711 10

M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18 Kalex Moto2 7

+0.607

1'41.154

0.007 166.700 Ver resultados

FP2 de Moto2 en Portimao

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Portimao, se disputó este sábado, antes de la sesión de MotoGP. Pero el último ensayo previo a la clasificación se vio claramente marcado por la lluvia.

El líquido elemento comenzó a caer sobre Portimao al final de los Libres 2 de Moto3, y el agua llegó a la sesión de la categoría intermedia. Eso provocó que ningún piloto saliera a pista en el primer cuarto de hora, en una mañana fría en el Algarve.

A mitad del ensayo, Joe Roberts abrió la veda y comenzó a rodar en condiciones de mojado, mientras la lluvia se intensificaba, cayendo con más fuerza al final del entreno. Finalmente, solo 10 pilotos rodaron. Xabi Zurutuza marcó el mejor tiempo (2:00.030), delante de Joe Roberts (a 3 segundos), Taiyo Furusato (que se fue al suelo), Dani Muñoz, Mario Aji, Luca Lunetta, Filip Salac, Dani Holgado, Adrián Huertas y Matteo Ferrari.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Portimao

FP2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team

85 Forward F2 4

2'00.030

140.484 274 2

J. Roberts OnlyFans American Racing Team

16 Kalex Moto2 6

+3.054

2'03.084

3.054 136.999 272 3

T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia

72 Kalex Moto2 4

+4.628

2'04.658

1.574 135.269 273 4

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 4

+6.368

2'06.398

1.740 133.407 273 5

M. Aji Idemitsu Honda Team Asia

64 Kalex Moto2 3

+7.477

2'07.507

1.109 132.246 266 6

L. Lunetta SpeedRS Team

32 Boscoscuro B-26 5

+8.208

2'08.238

0.731 131.493 276 7

F. Salac OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 2

+8.675

2'08.705

0.467 131.015 267 8

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 2

+8.886

2'08.916

0.211 130.801 269 9

A. Huertas Italtrans Racing Team

99 Kalex Moto2 3

+12.059

2'12.089

3.173 127.659 272 10

M. Ferrari ITALJET Gresini Moto2

23 Kalex Moto2 3

+14.082

2'14.112

2.023 125.733 266 Ver resultados

Práctica de Moto2 en Portimao

La Práctica de Moto2 en Portimao empezó con el mismo protagonista que hubo en los Libres 1: Senna Agius. El piloto australiano arrancó la sesión batiendo el récord de la pista, con un 1:40.781, que posteriormente rebajó de nuevo cuando quedaban 6 minutos, hasta el 1:40.558.

Más allá de él, el foco se centró en los contendientes al título. Y es que ni Manu González ni Izan Guevara transmitieron las mejores sensaciones sobre sus motos. González ocupó la parte baja del Top 10 durante buena parte del entreno, tras caerse por la mañana, y Guevara estuvo fuera hasta los instantes finales. Con todo, lograron evitar pasar por la Q1 por los pelos.

Así, tras Agius, quedaron a más de una décima Dani Holgado y David Alonso. Por detrás, completaron la zona de corte Barry Baltus, Alonso López, Dani Muñoz, Filip Salac, Alex Escrig, Collin Veijer, Izan Guevara, José Antonio Rueda, Manu González, Iván Ortolá y Zonta van der Goorbergh.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Portimao

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 19

1'40.558

167.688 2

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 20

+0.155

1'40.713

0.155 167.430 3

D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team

80 Kalex Moto2 19

+0.183

1'40.741

0.028 167.383 4

B. Baltus Fantic Racing

7 Kalex Moto2 20

+0.221

1'40.779

0.038 167.320 5

A. López ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 15

+0.273

1'40.831

0.052 167.234 6

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 20

+0.322

1'40.880

0.049 167.153 7

F. Salac OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 19

+0.325

1'40.883

0.003 167.148 8

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 14

+0.383

1'40.941

0.058 167.052 9

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 16

+0.393

1'40.951

0.010 167.035 10

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 14

+0.405

1'40.963

0.012 167.015 Ver resultados

FP1 de Moto2 en Portimao

La primera sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Portugal comenzó algo sobresaltada, con un accidente de Ángel Piqueras en la curva 3 cuando apenas habían transcurrido apenas 5 minutos de sesión. Afortunadamente, no tuvo consecuencias físicas para él.

En cuanto a tiempos, Izan Guevara empezó ocupando la primera posición, con un tiempo de 1:42.180, sacándole 51 milésimas a su principal rival por el título, Manu González. Posteriormente, a 26 minutos del final, el madrileño sufrió el primer revés del fin de semana, al irse al suelo en la curva 8. Fue un arrastrón, y afortunadamente no tuvo que lamentar ningún daño físico.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Senna Agius, pasó a la primera posición al bajar al 1:41.928, sacándole 252 milésimas a Guevara. La sesión siguió adelante hasta que, en los últimos minutos, a 5 del final, Agius volvió a rebajar su tiempo, con un 1:40.959 que ya fue récord de la pista.

Justo en ese momento, González pudo volver a pista, aunque lo hizo mientras su moto aún soltaba grava, tras el accidente que había tenido. El madrileño lo hizo, ante todo, para ver cómo funcionaba su máquina y para recopilar más datos, ya que hasta el incidente solo había podido completar seis giros.

En cuanto a tiempos, Agius dominó la FP1 siendo el único capaz de bajar de 1:41, sacándole 454 milésimas a Alonso López y más de medio segundo a Izan Guevara. El Top 10 lo completaron Barry Baltus, Aron Canet, Dani Holgado, Collin Veijer, David Alonso, Tony Arbolino e Iván Ortolá. Manu González finalizó duodécimo, a 1.2 segundos de la cabeza.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Portimao

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 18

1'40.959

167.022 291 2

A. López ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 20

+0.454

1'41.413

0.454 166.274 290 3

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 16

+0.520

1'41.479

0.066 166.166 291 4

B. Baltus Fantic Racing

7 Kalex Moto2 18

+0.700

1'41.659

0.180 165.872 290 5

A. Canet Elf Marc VDS Racing Team

44 Boscoscuro B-26 16

+0.724

1'41.683

0.024 165.833 288 6

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 18

+0.726

1'41.685

0.002 165.829 287 7

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 19

+0.833

1'41.792

0.107 165.655 289 8

D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team

80 Kalex Moto2 20

+0.929

1'41.888

0.096 165.499 291 9

T. Arbolino Fantic Racing

14 Kalex Moto2 17

+0.966

1'41.925

0.037 165.439 291 10

I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI

4 Kalex Moto2 17

+1.167

1'42.126

0.201 165.113 291 Ver resultados

Pos Piloto Puntos 1

M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

286.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 - 11/5 10/6 - - 2

I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2

273 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 - 13/4 - - - 3

I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI

219.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 - 8/8 20/2 - - 4

D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team

215 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 - 20/2 25/1 - - 5

D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team

204 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - - 25/1 13/4 - - 6

S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP

175 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 - 1/15 9/7 - - 7

F. SalacOnlyFans American Racing Team

162 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 - 2/14 7/9 - - 8

C. Vietti RamusSpeedRS Team

146 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - - 7/9 6/10 - - 9

A. LópezITALJET Gresini Moto2

134.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 - 4/12 5/11 - - 10

D. MuñozItaltrans Racing Team

97 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 - 3/13 11/5 - - 11

C. VeijerAjo Motorsport

89.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 - 9/7 - - - 12

A. EscrigKLINT Forward Factory Team

85 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - - 6/10 16/3 - - 13

T. ArbolinoFantic Racing

82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 - - - - - 14

B. BaltusFantic Racing

61 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - - - 1/15 - - 15

A. HuertasItaltrans Racing Team

56 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - - 10/6 4/12 - - 16

J. Antonio RuedaAjo Motorsport

56 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 - 5/11 8/8 - - 17

D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team

47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - - - - - - 18

J. RobertsOnlyFans American Racing Team

47 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - - - 3/13 - - 19

L. LunettaSpeedRS Team

27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 - - - - - 20

A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team

26 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 - - 2/14 - - 21

Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI

20 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - - 16/3 - - - 22

A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2

17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - - - - - - 23

A. CanetElf Marc VDS Racing Team

17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - - - - - - 24

T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia

17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 - - - - - 25

Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team

14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 - - - - - 26

S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2

11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - - - - - - 27

M. AjiIdemitsu Honda Team Asia

3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28

M. RamírezKLINT Forward Factory Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

J. NavarroFantic Racing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

D. FoggiaSpeedRS Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

M. FerrariITALJET Gresini Moto2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

M. PawelecAjo Motorsport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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