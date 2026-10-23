Resumen de la jornada

Moto2

Moto2 en Phillip Island - Huertas, primer líder en Australia - Resultados y resumen

Mira los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre cada sesión de Moto2 en Phillip Island, sede del GP de Australia 2026.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 23 oct 2026, 1:29

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Del 23 al 25 de octubre, el circuito australiano de Phillip Island es sede por última vez del Gran Premio de Australia, que incluye la decimoctava ronda de la temporada 2026 de Moto2, donde Manu González e Izan Guevara siguen manteniendo una intensa batalla por el título mundial, separados por apenas 5.5 puntos. En este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría intermedia.

La polémica salpica al equipo Aspar:

Práctica de Moto2 en Phillip Island

Por disputar.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Phillip Island

Por disputar.

FP1 de Moto2 en Phillip Island

Como ya pasó en Moto3, los Libres 1 de Moto2 empezaron de una manera bastante intensa, con incidentes y sustos en la primera salida a pista en Phillip Island. Uno de los contendientes al título, Izan Guevara, estuvo a punto de irse al suelo tras pasar la última curva cuando la moto le dio varios bandazos camino a la línea de meta. Menos suerte tuvo Collin Veijer, que se fue al suelo en la curva de Siberia, una de las más críticas del trazado.

Con todo, Guevara marcó el primer mejor tiempo de la sesión, hasta que Senna Agius se lo quitó, con un 1:30.450 a 8 minutos del final. Posteriormente, fue Dani Muñoz quien saltó a la posición de privilegio, pero no fue el sevillano quien lideró el primer entreno. Fue su compañero en el Italtrans, el también español Adrián Huertas, al plantarse en 1:30.393 en los instantes finales.

Así, el equipo italiano comandó la tabla de tiempos, al colocar a sus dos pilotos delante de Senna Agius, el héroe local, y los dos contendientes al Mundial, Izan Guevara y Manu González, separados por poco más de una décima. El Top 10 lo cerraron Alex Escrig, Alonso López, David Alonso, Mario Aji y Dani Holgado.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Phillip Island

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 21

1'30.393

177.146 301 2

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 20

+0.025

1'30.418

0.025 177.097 296 3 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 20

+0.057

1'30.450

0.032 177.034 301 4 I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 16

+0.139

1'30.532

0.082 176.874 301 5 M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 19

+0.276

1'30.669

0.137 176.607 298 6 A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 16

+0.293

1'30.686

0.017 176.574 299 7 A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 20

+0.349

1'30.742

0.056 176.465 297 8 D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 20

+0.375

1'30.768

0.026 176.414 300 9 M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 64 Kalex Moto2 18

+0.464

1'30.857

0.089 176.241 296 10 D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 19

+0.479

1'30.872

0.015 176.212 298 Ver resultados

FP2 de Moto2 en Phillip Island

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Phillip Island, se disputará este sábado a las 00:25h, hasta las 00:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Phillip Island

No disputado

Clasificación de Moto2 en Phillip Island

La clasificación de Moto2 en Australia será el sábado, 24 de octubre, con la Q1 de 04:40h a 04:55h y la Q2 de 05:05h a 05:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y, sobre todo, el autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Phillip Island

No disputado

Carrera de Moto2 en Phillip Island

La carrera de Moto2 en Phillip Island será el domingo, 25 de octubre, a las 02:15 horas de la madrugada. ¡Ojo, de la hora nueva! Recuerda que a las 3 serán las 2, por lo que las 02:15 es ya con la hora cambiada. Será a 23 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Phillip Island

No disputado

Pos Piloto Puntos 1 M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 265.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 2 I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 260 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 3 I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 191.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 4 D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 170 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 5 D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 166 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - 6 S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 165 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 7 F. SalacOnlyFans American Racing Team 153 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 8 C. Vietti RamusSpeedRS Team 133 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - 9 A. LópezITALJET Gresini Moto2 125.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 10

D. MuñozItaltrans Racing Team

83 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 11 T. ArbolinoFantic Racing 82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 12 C. VeijerAjo Motorsport 80.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 13 A. EscrigKLINT Forward Factory Team 63 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - 14 B. BaltusFantic Racing 60 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - 15 D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - 16 J. RobertsOnlyFans American Racing Team 44 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - 17

J. Antonio RuedaAjo Motorsport

43 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 18 A. HuertasItaltrans Racing Team 42 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - 19

L. LunettaSpeedRS Team

27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 20 A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 24 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 21

A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2

17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - 22 A. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - 23 T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 24 Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 25 S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - 26

Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI

4 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - 27 M. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - 28 M. RamírezKLINT Forward Factory Team - - - - - - - - - - - - - - - - - 29

X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - 30

O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - 31 J. NavarroFantic Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 D. FoggiaSpeedRS Team - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia

- - - - - - - - - - - - - - - - - 34

M. PawelecAjo Motorsport

- - - - - - - - - - - - - - - - -

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