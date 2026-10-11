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Resumen de la jornada
Moto2 Mandalika

Moto2 en Mandalika - Guevara vuelve a ganar tras un cruel final para Escrig y Manu González salva el liderato

Apunta aquí los horarios, resultados, resúmenes y todo sobre cada sesión de Moto2 este fin de semana en Mandalika, sede del GP de Indonesia 2026.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Izan Guevara, Mandalika

Con motivo del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este fin de semana Mandalika acoge también la decimoséptima ronda del campeonato 2026 de Moto2, con la lucha por el título muy reñida entre Manu González e Izan Guevara. Mira en este mismo enlace todos los horarios, resúmenes y resultados a medida que avance el evento.

Quiles, campeón en Moto3:

Carrera de Moto2 en Mandalika 

La carrera de Moto2 en Mandalika arrancó con Izan Guevara manteniendo la pole en el camino hacia la primera curva, por delante de Alex Escrig, aunque la acción se concentró en la parte trasera, ya que hubo una importante montonera.

Los dos compañeros de equipo del Aspar Team, Dani Holgado y David Alonso, se tocaron, concretamente el valenciano al hispano-colombiano. Holgado tocó la rueda trasera del campeón de Moto3 y ambos terminaron en el suelo: especialmente impactante fue el accidente de Alonso, que salió volando. En el incidente, también se vieron afectados Joe Roberts y Collin Veijer. Los comisarios lo revisaron, pero no penalizaron a Holgado.

 

Lo sucedido en la primera curva hizo que la carrera se parara con bandera roja. Como no se habían cumplido tres vueltas, la reanudación sería con parrilla de salida original, con procedimiento rápido. Todos los pilotos volvieron cuanto antes a sus boxes para intentar reparar las motos y salir a la nueva carrera, que sería a 14 vueltas, frente a las 22 que se debían completar originalmente. Finalmente, pudieron volver todos menos Alonso, puesto que su moto quedó muy tocada, aunque Roberts experimentó problemas cuando arrancó la moto en la parrilla y tuvo que volver al garaje.

En la resalida, esta vez Guevara perdió la primera posición ante Alex Escrig, mientras que Dani Holgado se colocó tercero sobre Iván Ortolá, aunque el #4 consiguió rebasarle tras unos virajes. Quien empezó remontando fue Manu González, séptimo en la primera vuelta.

El líder de la general siguió atacando y pasó a Tony Arbolino en el segundo giro, para después hacer lo propio con Dani Muñoz y pasar a perseguir a Iván Ortolá, superado de nuevo por Holgado, mientras Escrig y Guevara marcaban el ritmo en cabeza y se escapaban por un segundo.

 

Pasadas cuatro vueltas, los dos líderes quedaron con un segundo de ventaja sobre Holgado y Ortolá, misma ventaja a la que estaba González de los dos valencianos, y también del grupo que venía por detrás. Pero el mejor ritmo lo fue mostrando Alex Escrig: el corredor de Forward se fue escapando poco a poco de Guevara con el paso de las vueltas.

Justo en el ecuador de la prueba, llegó un nuevo movimiento de González: el madrileño del IntactGP encontró el hueco para pasar con maestría a Ortolá, colocándose cuarto y siguiendo con su huida hacia delante. De hecho, no tardó en repetir maniobra con Holgado para ponerse tercero y meterse en el podio.

Las últimas vueltas iban a estar marcadas por el duelo por la victoria entre Escrig y Guevara. El #11 legó a tener más de un segundo de margen, pero el #28 pasó a tres décimas de cara a la antepenúltima vuelta en Mandalika.

Pero Ortolá aún tenía alguna bala en la recámara, y con una vuelta muy buena tomó algo de aire de cara a las últimas dos. Parecía que el valenciano tenía ya la victoria en la mano, la primera de su vida en Moto2 y la primera de Forward como constructor, pero le aguardaba un duro golpe del destino: la moto le dejó tirado en la penúltima vuelta.

 

Así, el valenciano dejó el camino libre a Izan Guevara, que cosechó de esta manera su tercer triunfo seguido, sobre Manu González, que pasó de décimo a segundo para salvar el fin de semana y seguir líder por 5.5. puntos. Holgado completó el podio, delante de Senna Agius, Dani Muñoz, Iván Ortolá, Filip Salac, Alonso López, Tony Arbolino y José Antonio Rueda.

Resultados de la carrera de Moto2 en Mandalika 

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 14

21'44.433

       25
2 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 14

+3.570

21'48.003

 3.570     20
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 14

+4.497

21'48.930

 0.927     16
4 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 14

+4.809

21'49.242

 0.312     13
5
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 14

+6.461

21'50.894

 1.652     11
6 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 14

+8.141

21'52.574

 1.680     10
7 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 14

+9.821

21'54.254

 1.680     9
8 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 14

+11.450

21'55.883

 1.629     8
9 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 14

+11.688

21'56.121

 0.238     7
10
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 14

+12.253

21'56.686

 0.565     6
Ver resultados

Clasificación de Moto2 en Mandalika 

La clasificación de Moto2 en Mandalika empezó con la habitual Q1, en la que los pilotos del Red Bull KTM Ajo empezaron tomando la iniciativa. Las primeras vueltas dejaron a Collin Veijer primero, con un tiempo de 1:32.674, y a José Antonio Rueda, su compañero, segundo, a 41 milésimas, mientras que Adrián Huertas y Luca Lunetta, también a menos de una décima del neerlandés, se colaron en el corte de manera provisional.

Sin embargo, Veijer iba a seguir mejorando, y en su segunda salida a pista subió el listón hasta el 1:32.325, asegurándose el pase a la Q2 con el mejor registro. Junto a él, también entraron Rueda, a dos décimas, Taiyo Furusato, que se las tuvo tiesas con Sergio García, llegando a hacerle una peineta, y Joe Roberts, con su última vuelta pese a que no mejoró.

 

Fuera, se quedaron Luca Lunetta, con el mismo tiempo exacto que el estadounidense, 1:32.685 (no pasó porque su segunda mejor vuelta resultó peor que la del americano), Adrián Huertas, Ángel Piqueras, Aron Canet, Mario Aji, Celestino Vietti, Xabi Zurutuza, Alberto Ferrándiz, Deniz Öncü y Sergio García Dols.

En la Q2, quien empezó más entonado fue Alex Escrig. El piloto valenciano de Forward paró el crono en su primera salida a pista en 1:32.159, lo que ya supuso récord de la pista, superando lo que había hecho David Alonso por la mañana. Iván Ortolá se colocó segundo, a casi dos décimas, sobre Filip Salac e Izan Guevara, con Manu González noveno.

Sin embargo, Izan Guevara aún tenía algo que decir. El segundo clasificado de la general montó neumáticos nuevos y logró un tiempazo de 1:31.963, para dejar atrás a Alex Escrig, que acabó a 98 milésimas.

La primera fila la completó David Alonso, a 2 décimas sobre su compañero del Aspar Team, Dani Holgado, Dani Muñoz, Iván Ortolá, Joe Roberts, Collin Veijer y Tony Arbolino. Los problemas vinieron para el líder: en un circuito que no le trae los mejores recuerdos, Manu González mejoró hasta el final, pero con todo solamente pudo finalizar décimo, en su peor clasificación de la temporada hasta la fecha.

La cronometrada se completó con Alonso López, Filip Salac, Zonta van der Goorbergh, Senna Agius, José Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Barry Baltus y Ayumu Sasaki.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Mandalika 

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 7

1'31.963

   168.720  
2 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 8

+0.098

1'32.061

 0.098 168.540  
3 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 8

+0.210

1'32.173

 0.112 168.335  
4 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.251

1'32.214

 0.041 168.260  
5
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 9

+0.309

1'32.272

 0.058 168.155  
6 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.382

1'32.345

 0.073 168.022  
7 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 8

+0.393

1'32.356

 0.011 168.002  
8 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 9

+0.399

1'32.362

 0.006 167.991  
9 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 8

+0.403

1'32.366

 0.004 167.983  
10 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 9

+0.413

1'32.376

 0.010 167.965  
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FP2 de Moto2 en Mandalika 

La FP2, último entrenamiento libre de Moto2 en Indonesia, comenzó con Senna Agius marcando la pauta, marcando un tiempo de 1:32.317 con el que dominó la tabla en los primeros instantes. Tampoco se tardó en ver la primera caída del entreno, de Iván Ortolá, un arrastrón del que el valenciano salió ileso.

Pero la sesión iba a tener un nombre propio claro: el de David Alonso. El hispano-colombiano del Aspar Team sacó a relucir el mejor ritmo en los últimos minutos para bajar al 1:32.187, récord de la pista con el que fue el más rápido del sábado por la mañana.

Así, dejó a Agius a 140 milésimas, segundo. Alex Escrig fue tercero por delante de los dos contendientes al título, Manu González (1:32.381) e Izan Guevara (1:32.489). Dani Holgado, que sufrió problemas de rebote en el tren delantero de su moto, Barry Baltus, Dani Muñoz, Alonso López y Collin Veijer cerraron el Top 10.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Mandalika 

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 15

1'32.187

   168.310  
2 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 15

+0.130

1'32.317

 0.130 168.073  
3 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 17

+0.138

1'32.325

 0.008 168.058  
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

+0.194

1'32.381

 0.056 167.956  
5 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 15

+0.302

1'32.489

 0.108 167.760  
6 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 19

+0.362

1'32.549

 0.060 167.651  
7 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 19

+0.384

1'32.571

 0.022 167.611  
8
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 18

+0.392

1'32.579

 0.008 167.597  
9 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 15

+0.609

1'32.796

 0.217 167.205  
10 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 19

+0.613

1'32.800

 0.004 167.198  
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Práctica de Moto2 en Mandalika 

La Práctica de Moto2 en Indonesia empezó de una manera agitada, con una bandera roja por un extraño motivo que afectó al líder del Mundial, Manu González. Cuando no habían pasado ni cinco minutos de sesión, el segundo entrenamiento del día en la categoría intermedia tuvo que pararse porque el español del IntactGP perdió de repente la visera de su casco mientras pilotaba. La pieza quedó en medio de la pista, por lo que la bandera roja se mostró para que fuera retirada. Afortunadamente, el entreno estuvo muy poco tiempo parado.

 

Una vez que se reanudó la sesión, a las 14:13 locales, se marcaron los primeros tiempos de referencia. Así, Izan Guevara pasó a la primera posición, con un tiempo de 1:32.465, que le posicionó delante de Alonso López y de Filip Salac, por tres décimas.

Además, también llegaron las primeras caídas. Primero, de Ayumu Sasaki, y luego, de Deniz Öncü. Especialmente llamativa fue la del turco, ya que su moto, la Boscoscuro del Marc VDS, llegó a las protecciones de la curva 16 e impactó violentamente contra ellas, quedando seriamente tocada. Afortunadamente, el #53 no tuvo que lamentar nada físicamente.

 

La sesión siguió con normalidad hasta que tuvo que volver a pararse con una segunda bandera roja, cuando quedaban 12 minutos y 27 segundos. En primera instancia, generó sorpresa y extrañeza entre pilotos y aficionados, ya que no había sucedido ningún accidente que requiriera la detención.

El campeonato señaló que la bandera roja se había mostrado por "problemas técnicos" en Dirección de Carrera. Tras varios minutos de parón, Graham Webber, Director de Carrera, comentó que se estaban experimentando "problemas de conectividad" que estaban afectando a la sala del Panel de Comisarios y a los tiempos en directo, y que estaban trabajando en una solución para retomar la acción en pista cuanto antes.

Finalmente, tras media hora de parón, la sesión pudo reanudarse para los últimos minutos, con todos los pilotos poniendo gomas nuevas para buscar sus mejores tiempos en estos compases decisivos.

Con todo, nadie pudo bajar a Izan Guevara de la primera posición. El español sigue de dulce, y completó un viernes muy competitivo, bajando al final al 1:32.337, nuevo récord de la pista, para ocupar el primer puesto delante de Alex Escrig y Dani Holgado, que no pudo acabar el ensayo por aparentes problemas técnicos en su moto.

Por detrás, el pase a la Q2 lo completaron Manu González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Dani Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Mandalika 

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 18

1'32.337

   168.036  
2 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 23

+0.231

1'32.568

 0.231 167.617  
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 21

+0.233

1'32.570

 0.002 167.613  
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 21

+0.259

1'32.596

 0.026 167.566  
5 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 21

+0.432

1'32.769

 0.173 167.254  
6 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 21

+0.444

1'32.781

 0.012 167.232  
7 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 20

+0.469

1'32.806

 0.025 167.187  
8 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 12

+0.475

1'32.812

 0.006 167.176  
9
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 21

+0.499

1'32.836

 0.024 167.133  
10 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 23

+0.565

1'32.902

 0.066 167.014  
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FP1 de Moto2 en Mandalika 

Manu González arrancó los Libres 1 de Moto2 en Indonesia quedando dejar atrás toda la mala suerte que sufrió en Japón hace una semana. El líder del Mundial comenzó dominando el primer entreno, primero con un tiempo de 1:33.281, y luego bajándolo al 1:33.142 tras más de 10 minutos disputados.

El madrileño luego fue capaz de rebajarlo de nuevo, marcando un 1:33.126, lo que le permitió mantenerse en el mejor lugar de la tabla de tiempos hasta los últimos minutos del ensayo libre.

Hasta que apareció Izan Guevara. A 9 minutos del final, el mallorquín rompió la barrera del 1:33 con un 1:32.872, que después rebajó al 1:32.702, para liderar quedándose a menos de 4 décimas del récord de la pista. Con ello, el piloto del Pramac Yamaha superó a Alex Escrig, por 49 milésimas, y a González, por poco más de una décima, con Senna Agius y David Alonso en el Top 5.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Mandalika 

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 19

1'32.702

   167.375 263
2 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 18

+0.049

1'32.751

 0.049 167.286 257
3 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 21

+0.128

1'32.830

 0.079 167.144 260
4 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 21

+0.253

1'32.955

 0.125 166.919 260
5 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 21

+0.313

1'33.015

 0.060 166.811 258
6 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 20

+0.481

1'33.183

 0.168 166.511 258
7 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 20

+0.585

1'33.287

 0.104 166.325 259
8 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 20

+0.599

1'33.301

 0.014 166.300 259
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 20

+0.613

1'33.315

 0.014 166.275 260
10 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+0.637

1'33.339

 0.024 166.232 260
Ver resultados

Así está el campeonato de Moto2 después de Mandalika

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 265.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 260 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 191.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6
4 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 170 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3
5 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 166 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 -
6 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 165 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4
7 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 153 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7
8 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 133 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 -
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 125.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8
10
D. MuñozItaltrans Racing Team
 83 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5
11 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9
12 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 80.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11
13 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 63 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - -
14 BelgiumB. BaltusFantic Racing 60 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - -
15 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 -
16 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 44 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - -
17
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 43 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10
18 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 42 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 -
19
L. LunettaSpeedRS Team
 27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12
20 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 24 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13
21
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - -
22 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - -
23 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14
24 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15
25 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - -
26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - -
27 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - -
28 SpainM. RamírezKLINT Forward Factory Team   - - - - - - - - - - - - - - - - -
29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 SpainJ. NavarroFantic Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team   - - - - - - - - - - - - - - - - -
33
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
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34
M. PawelecAjo Motorsport
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