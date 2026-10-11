Moto2 en Mandalika - Guevara vuelve a ganar tras un cruel final para Escrig y Manu González salva el liderato

Con motivo del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este fin de semana Mandalika acoge también la decimoséptima ronda del campeonato 2026 de Moto2, con la lucha por el título muy reñida entre Manu González e Izan Guevara. Mira en este mismo enlace todos los horarios, resúmenes y resultados a medida que avance el evento.

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Carrera de Moto2 en Mandalika

La carrera de Moto2 en Mandalika arrancó con Izan Guevara manteniendo la pole en el camino hacia la primera curva, por delante de Alex Escrig, aunque la acción se concentró en la parte trasera, ya que hubo una importante montonera.

Los dos compañeros de equipo del Aspar Team, Dani Holgado y David Alonso, se tocaron, concretamente el valenciano al hispano-colombiano. Holgado tocó la rueda trasera del campeón de Moto3 y ambos terminaron en el suelo: especialmente impactante fue el accidente de Alonso, que salió volando. En el incidente, también se vieron afectados Joe Roberts y Collin Veijer. Los comisarios lo revisaron, pero no penalizaron a Holgado.

Lo sucedido en la primera curva hizo que la carrera se parara con bandera roja. Como no se habían cumplido tres vueltas, la reanudación sería con parrilla de salida original, con procedimiento rápido. Todos los pilotos volvieron cuanto antes a sus boxes para intentar reparar las motos y salir a la nueva carrera, que sería a 14 vueltas, frente a las 22 que se debían completar originalmente. Finalmente, pudieron volver todos menos Alonso, puesto que su moto quedó muy tocada, aunque Roberts experimentó problemas cuando arrancó la moto en la parrilla y tuvo que volver al garaje.

En la resalida, esta vez Guevara perdió la primera posición ante Alex Escrig, mientras que Dani Holgado se colocó tercero sobre Iván Ortolá, aunque el #4 consiguió rebasarle tras unos virajes. Quien empezó remontando fue Manu González, séptimo en la primera vuelta.

El líder de la general siguió atacando y pasó a Tony Arbolino en el segundo giro, para después hacer lo propio con Dani Muñoz y pasar a perseguir a Iván Ortolá, superado de nuevo por Holgado, mientras Escrig y Guevara marcaban el ritmo en cabeza y se escapaban por un segundo.

Pasadas cuatro vueltas, los dos líderes quedaron con un segundo de ventaja sobre Holgado y Ortolá, misma ventaja a la que estaba González de los dos valencianos, y también del grupo que venía por detrás. Pero el mejor ritmo lo fue mostrando Alex Escrig: el corredor de Forward se fue escapando poco a poco de Guevara con el paso de las vueltas.

Justo en el ecuador de la prueba, llegó un nuevo movimiento de González: el madrileño del IntactGP encontró el hueco para pasar con maestría a Ortolá, colocándose cuarto y siguiendo con su huida hacia delante. De hecho, no tardó en repetir maniobra con Holgado para ponerse tercero y meterse en el podio.

Las últimas vueltas iban a estar marcadas por el duelo por la victoria entre Escrig y Guevara. El #11 legó a tener más de un segundo de margen, pero el #28 pasó a tres décimas de cara a la antepenúltima vuelta en Mandalika.

Pero Ortolá aún tenía alguna bala en la recámara, y con una vuelta muy buena tomó algo de aire de cara a las últimas dos. Parecía que el valenciano tenía ya la victoria en la mano, la primera de su vida en Moto2 y la primera de Forward como constructor, pero le aguardaba un duro golpe del destino: la moto le dejó tirado en la penúltima vuelta.

Así, el valenciano dejó el camino libre a Izan Guevara, que cosechó de esta manera su tercer triunfo seguido, sobre Manu González, que pasó de décimo a segundo para salvar el fin de semana y seguir líder por 5.5. puntos. Holgado completó el podio, delante de Senna Agius, Dani Muñoz, Iván Ortolá, Filip Salac, Alonso López, Tony Arbolino y José Antonio Rueda.

Resultados de la carrera de Moto2 en Mandalika

Clasificación de Moto2 en Mandalika

La clasificación de Moto2 en Mandalika empezó con la habitual Q1, en la que los pilotos del Red Bull KTM Ajo empezaron tomando la iniciativa. Las primeras vueltas dejaron a Collin Veijer primero, con un tiempo de 1:32.674, y a José Antonio Rueda, su compañero, segundo, a 41 milésimas, mientras que Adrián Huertas y Luca Lunetta, también a menos de una décima del neerlandés, se colaron en el corte de manera provisional.

Sin embargo, Veijer iba a seguir mejorando, y en su segunda salida a pista subió el listón hasta el 1:32.325, asegurándose el pase a la Q2 con el mejor registro. Junto a él, también entraron Rueda, a dos décimas, Taiyo Furusato, que se las tuvo tiesas con Sergio García, llegando a hacerle una peineta, y Joe Roberts, con su última vuelta pese a que no mejoró.

Fuera, se quedaron Luca Lunetta, con el mismo tiempo exacto que el estadounidense, 1:32.685 (no pasó porque su segunda mejor vuelta resultó peor que la del americano), Adrián Huertas, Ángel Piqueras, Aron Canet, Mario Aji, Celestino Vietti, Xabi Zurutuza, Alberto Ferrándiz, Deniz Öncü y Sergio García Dols.

En la Q2, quien empezó más entonado fue Alex Escrig. El piloto valenciano de Forward paró el crono en su primera salida a pista en 1:32.159, lo que ya supuso récord de la pista, superando lo que había hecho David Alonso por la mañana. Iván Ortolá se colocó segundo, a casi dos décimas, sobre Filip Salac e Izan Guevara, con Manu González noveno.

Sin embargo, Izan Guevara aún tenía algo que decir. El segundo clasificado de la general montó neumáticos nuevos y logró un tiempazo de 1:31.963, para dejar atrás a Alex Escrig, que acabó a 98 milésimas.

La primera fila la completó David Alonso, a 2 décimas sobre su compañero del Aspar Team, Dani Holgado, Dani Muñoz, Iván Ortolá, Joe Roberts, Collin Veijer y Tony Arbolino. Los problemas vinieron para el líder: en un circuito que no le trae los mejores recuerdos, Manu González mejoró hasta el final, pero con todo solamente pudo finalizar décimo, en su peor clasificación de la temporada hasta la fecha.

La cronometrada se completó con Alonso López, Filip Salac, Zonta van der Goorbergh, Senna Agius, José Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Barry Baltus y Ayumu Sasaki.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Mandalika

FP2 de Moto2 en Mandalika

La FP2, último entrenamiento libre de Moto2 en Indonesia, comenzó con Senna Agius marcando la pauta, marcando un tiempo de 1:32.317 con el que dominó la tabla en los primeros instantes. Tampoco se tardó en ver la primera caída del entreno, de Iván Ortolá, un arrastrón del que el valenciano salió ileso.

Pero la sesión iba a tener un nombre propio claro: el de David Alonso. El hispano-colombiano del Aspar Team sacó a relucir el mejor ritmo en los últimos minutos para bajar al 1:32.187, récord de la pista con el que fue el más rápido del sábado por la mañana.

Así, dejó a Agius a 140 milésimas, segundo. Alex Escrig fue tercero por delante de los dos contendientes al título, Manu González (1:32.381) e Izan Guevara (1:32.489). Dani Holgado, que sufrió problemas de rebote en el tren delantero de su moto, Barry Baltus, Dani Muñoz, Alonso López y Collin Veijer cerraron el Top 10.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Mandalika

Práctica de Moto2 en Mandalika

La Práctica de Moto2 en Indonesia empezó de una manera agitada, con una bandera roja por un extraño motivo que afectó al líder del Mundial, Manu González. Cuando no habían pasado ni cinco minutos de sesión, el segundo entrenamiento del día en la categoría intermedia tuvo que pararse porque el español del IntactGP perdió de repente la visera de su casco mientras pilotaba. La pieza quedó en medio de la pista, por lo que la bandera roja se mostró para que fuera retirada. Afortunadamente, el entreno estuvo muy poco tiempo parado.

Una vez que se reanudó la sesión, a las 14:13 locales, se marcaron los primeros tiempos de referencia. Así, Izan Guevara pasó a la primera posición, con un tiempo de 1:32.465, que le posicionó delante de Alonso López y de Filip Salac, por tres décimas.

Además, también llegaron las primeras caídas. Primero, de Ayumu Sasaki, y luego, de Deniz Öncü. Especialmente llamativa fue la del turco, ya que su moto, la Boscoscuro del Marc VDS, llegó a las protecciones de la curva 16 e impactó violentamente contra ellas, quedando seriamente tocada. Afortunadamente, el #53 no tuvo que lamentar nada físicamente.

La sesión siguió con normalidad hasta que tuvo que volver a pararse con una segunda bandera roja, cuando quedaban 12 minutos y 27 segundos. En primera instancia, generó sorpresa y extrañeza entre pilotos y aficionados, ya que no había sucedido ningún accidente que requiriera la detención.

El campeonato señaló que la bandera roja se había mostrado por "problemas técnicos" en Dirección de Carrera. Tras varios minutos de parón, Graham Webber, Director de Carrera, comentó que se estaban experimentando "problemas de conectividad" que estaban afectando a la sala del Panel de Comisarios y a los tiempos en directo, y que estaban trabajando en una solución para retomar la acción en pista cuanto antes.

Finalmente, tras media hora de parón, la sesión pudo reanudarse para los últimos minutos, con todos los pilotos poniendo gomas nuevas para buscar sus mejores tiempos en estos compases decisivos.

Con todo, nadie pudo bajar a Izan Guevara de la primera posición. El español sigue de dulce, y completó un viernes muy competitivo, bajando al final al 1:32.337, nuevo récord de la pista, para ocupar el primer puesto delante de Alex Escrig y Dani Holgado, que no pudo acabar el ensayo por aparentes problemas técnicos en su moto.

Por detrás, el pase a la Q2 lo completaron Manu González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Dani Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Mandalika

FP1 de Moto2 en Mandalika

Manu González arrancó los Libres 1 de Moto2 en Indonesia quedando dejar atrás toda la mala suerte que sufrió en Japón hace una semana. El líder del Mundial comenzó dominando el primer entreno, primero con un tiempo de 1:33.281, y luego bajándolo al 1:33.142 tras más de 10 minutos disputados.

El madrileño luego fue capaz de rebajarlo de nuevo, marcando un 1:33.126, lo que le permitió mantenerse en el mejor lugar de la tabla de tiempos hasta los últimos minutos del ensayo libre.

Hasta que apareció Izan Guevara. A 9 minutos del final, el mallorquín rompió la barrera del 1:33 con un 1:32.872, que después rebajó al 1:32.702, para liderar quedándose a menos de 4 décimas del récord de la pista. Con ello, el piloto del Pramac Yamaha superó a Alex Escrig, por 49 milésimas, y a González, por poco más de una décima, con Senna Agius y David Alonso en el Top 5.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Mandalika

Así está el campeonato de Moto2 después de Mandalika