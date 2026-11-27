Resumen de la jornada
Moto2
Moto2 en Valencia - Agius lidera el viernes; Manu González es 7º y Guevara 11º - Resultados y resumen
Apunta los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Valencia de Moto2 2026, donde Manu González e Izan Guevara se juegan el título.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 27 nov 2026, 13:54
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El Mundial de Moto2 llega como único título en juego al Gran Premio de la Comunitat Valenciana que cierra la temporada 2026, este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre. Manu González llega como líder pese a su abandono en Portimao, pero con 4.5 sobre su rival por el título, Izan Guevara. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión de la decisiva ronda de la categoría pequeña.
Apunta qué necesitan:
Práctica de Moto2 en Valencia
La Práctica de Moto2 en Valencia fue dominada, igual que el entrenamiento libre de la mañana, por Senna Agius. Ya desde el principio de la sesión, el australiano, en su despedida de la categoría, dominó la tabla con varios cronos de 1:31.8.
Sin embargo, aún le quedaba margen de mejora, y dominó la última Práctica del curso con un 1:31.767, a milésimas del récord de la pista. El del IntactGP finalizó delante de Daniel Holgado, Alonso López, Collin Veijer, Luca Lunetta y Alex Escrig.
La atención se centró en la pelea por el título. Aunque Izan Guevara fue el contendiente que estuvo delante durante buena parte de la sesión, finalmente Manu González terminó delante, séptimo con un 1:32.158, a medio segundo de la cabeza. Guevara acabó undécimo, con un 1:32.236, esto es, a menos de una décima de su rival.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Valencia
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
81 Kalex Moto2 21
1'31.767
157.115 2
D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
96 Kalex Moto2 23
+0.075
1'31.842
0.075 156.986 3
A. López ITALJET Gresini Moto2
21 Kalex Moto2 17
+0.085
1'31.852
0.010 156.969 4
C. Veijer Ajo Motorsport
95 Kalex Moto2 20
+0.138
1'31.905
0.053 156.879 5
L. Lunetta SpeedRS Team
32 Boscoscuro B-26 20
+0.384
1'32.151
0.246 156.460 6
A. Escrig KLINT Forward Factory Team
11 Forward F2 17
+0.389
1'32.156
0.005 156.452 7
M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
18 Kalex Moto2 20
+0.391
1'32.158
0.002 156.448 8
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
98 Kalex Moto2 20
+0.418
1'32.185
0.027 156.402 9
F. Salac OnlyFans American Racing Team
12 Kalex Moto2 19
+0.422
1'32.189
0.004 156.396 10
D. Muñoz Italtrans Racing Team
17 Kalex Moto2 22
+0.455
1'32.222
0.033 156.340 Ver resultados
FP1 de Moto2 en Valencia
Senna Agius empezó el fin de semana con buen pie, con un 1:32.500 que nadie pudo batir en una fresca mañana en Cheste. El piloto australiano se llevó así la última sesión de FP1 del curso, con uno de los dos candidatos al título, Izan Guevara, a 0.136s. Su rival y líder del campeonato, Manu González, estuvo fuera del top 10, en la 12ª plaza, a más de siete décimas del primero.
Izan Guevara lideró desde el principio, y era primero cuando Barry Baltus se fue al suelo en la curva 10, donde muy poco después también se salió Iván Ortolá. Sin embargo, la caída más aparatosa fue la de David Alonso en la curva 12, afortunadamente sin lesiones.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Valencia
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
81 Kalex Moto2 20
1'32.500
155.870 2
I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
28 Boscoscuro B-26 18
+0.136
1'32.636
0.136 155.641 3
D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
53 Boscoscuro B-26 21
+0.346
1'32.846
0.210 155.289 4
T. Arbolino Fantic Racing
14 Kalex Moto2 18
+0.349
1'32.849
0.003 155.284 5
F. Salac OnlyFans American Racing Team
12 Kalex Moto2 21
+0.404
1'32.904
0.055 155.192 6
A. Escrig KLINT Forward Factory Team
11 Forward F2 16
+0.451
1'32.951
0.047 155.113 7
A. López ITALJET Gresini Moto2
21 Kalex Moto2 19
+0.503
1'33.003
0.052 155.027 8
C. Vietti Ramus SpeedRS Team
13 Boscoscuro B-26 18
+0.554
1'33.054
0.051 154.942 9
D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
96 Kalex Moto2 21
+0.555
1'33.055
0.001 154.940 10
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
54 Boscoscuro B-26 21
+0.600
1'33.100
0.045 154.865 Ver resultados
FP2 de Moto2 en Valencia
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Cheste, será el sábado a las 09:25h, hasta las 09:55h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Valencia
No disputado
Clasificación de Moto2 en Valencia
La clasificación de Moto2 en Valencia será el sábado, 28 de noviembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y el autor de la pole.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Valencia
No disputado
Carrera de Moto2 en Valencia
La carrera de Moto2 en Valencia que decidirá el título de la temporada 2026 entre Manu González e Izan Guevara será el domingo, 29 de noviembre, a las 12:15h, a 22 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Valencia
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Valencia: el título, en juego
Pos Piloto Puntos 1
M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
286.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 - 11/5 10/6 - - 2
I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
282 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 - 13/4 - 9/7 - 3
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
230.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 - 8/8 20/2 11/5 - 4
D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
225 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 - 20/2 25/1 10/6 - 5
D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
217 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - - 25/1 13/4 13/4 - 6
S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
191 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 - 1/15 9/7 16/3 - 7
F. SalacOnlyFans American Racing Team
162 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 - 2/14 7/9 - - 8
A. LópezITALJET Gresini Moto2
154.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 - 4/12 5/11 20/2 - 9
C. Vietti RamusSpeedRS Team
146 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - - 7/9 6/10 - - 10
D. MuñozItaltrans Racing Team
122 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 - 3/13 11/5 25/1 - 11
C. VeijerAjo Motorsport
96.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 - 9/7 - 7/9 - 12
A. EscrigKLINT Forward Factory Team
90 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - - 6/10 16/3 5/11 - 13
T. ArbolinoFantic Racing
82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 - - - - - 14
A. HuertasItaltrans Racing Team
64 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - - 10/6 4/12 8/8 - 15
B. BaltusFantic Racing
61 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - - - 1/15 - - 16
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
56 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 - 5/11 8/8 - - 17
D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team
47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - - - - - - 18
J. RobertsOnlyFans American Racing Team
47 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - - - 3/13 - - 19
L. LunettaSpeedRS Team
27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 - - - - - 20
A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team
26 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 - - 2/14 - - 21
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
24 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - - 16/3 - 4/12 - 22
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
20.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - - - - 3/13 - 23
Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team
20 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 - - - 6/10 - 24
A. CanetElf Marc VDS Racing Team
19.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - - - - 2/14 - 25
T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia
17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 - - - - - 26
S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2
11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - - - - - - 27
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - 29
M. RamírezKLINT Forward Factory Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
J. NavarroFantic Racing
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
D. FoggiaSpeedRS Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
M. FerrariITALJET Gresini Moto2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
M. PawelecAjo Motorsport
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