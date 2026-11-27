Resumen de la jornada

Moto2

Moto2 en Valencia - Agius lidera el viernes; Manu González es 7º y Guevara 11º - Resultados y resumen

Apunta los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Valencia de Moto2 2026, donde Manu González e Izan Guevara se juegan el título.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 27 nov 2026, 13:54

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El Mundial de Moto2 llega como único título en juego al Gran Premio de la Comunitat Valenciana que cierra la temporada 2026, este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre. Manu González llega como líder pese a su abandono en Portimao, pero con 4.5 sobre su rival por el título, Izan Guevara. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión de la decisiva ronda de la categoría pequeña.

Apunta qué necesitan:

Práctica de Moto2 en Valencia

La Práctica de Moto2 en Valencia fue dominada, igual que el entrenamiento libre de la mañana, por Senna Agius. Ya desde el principio de la sesión, el australiano, en su despedida de la categoría, dominó la tabla con varios cronos de 1:31.8.

Sin embargo, aún le quedaba margen de mejora, y dominó la última Práctica del curso con un 1:31.767, a milésimas del récord de la pista. El del IntactGP finalizó delante de Daniel Holgado, Alonso López, Collin Veijer, Luca Lunetta y Alex Escrig.

La atención se centró en la pelea por el título. Aunque Izan Guevara fue el contendiente que estuvo delante durante buena parte de la sesión, finalmente Manu González terminó delante, séptimo con un 1:32.158, a medio segundo de la cabeza. Guevara acabó undécimo, con un 1:32.236, esto es, a menos de una décima de su rival.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Valencia

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 21

1'31.767

157.115 2

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 23

+0.075

1'31.842

0.075 156.986 3

A. López ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 17

+0.085

1'31.852

0.010 156.969 4

C. Veijer Ajo Motorsport

95 Kalex Moto2 20

+0.138

1'31.905

0.053 156.879 5

L. Lunetta SpeedRS Team

32 Boscoscuro B-26 20

+0.384

1'32.151

0.246 156.460 6

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 17

+0.389

1'32.156

0.005 156.452 7

M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18 Kalex Moto2 20

+0.391

1'32.158

0.002 156.448 8

J. Antonio Rueda Ajo Motorsport

98 Kalex Moto2 20

+0.418

1'32.185

0.027 156.402 9

F. Salac OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 19

+0.422

1'32.189

0.004 156.396 10

D. Muñoz Italtrans Racing Team

17 Kalex Moto2 22

+0.455

1'32.222

0.033 156.340 Ver resultados

FP1 de Moto2 en Valencia

Senna Agius empezó el fin de semana con buen pie, con un 1:32.500 que nadie pudo batir en una fresca mañana en Cheste. El piloto australiano se llevó así la última sesión de FP1 del curso, con uno de los dos candidatos al título, Izan Guevara, a 0.136s. Su rival y líder del campeonato, Manu González, estuvo fuera del top 10, en la 12ª plaza, a más de siete décimas del primero.

Izan Guevara lideró desde el principio, y era primero cuando Barry Baltus se fue al suelo en la curva 10, donde muy poco después también se salió Iván Ortolá. Sin embargo, la caída más aparatosa fue la de David Alonso en la curva 12, afortunadamente sin lesiones.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Valencia

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 20

1'32.500

155.870 2

I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 18

+0.136

1'32.636

0.136 155.641 3

D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team

53 Boscoscuro B-26 21

+0.346

1'32.846

0.210 155.289 4

T. Arbolino Fantic Racing

14 Kalex Moto2 18

+0.349

1'32.849

0.003 155.284 5

F. Salac OnlyFans American Racing Team

12 Kalex Moto2 21

+0.404

1'32.904

0.055 155.192 6

A. Escrig KLINT Forward Factory Team

11 Forward F2 16

+0.451

1'32.951

0.047 155.113 7

A. López ITALJET Gresini Moto2

21 Kalex Moto2 19

+0.503

1'33.003

0.052 155.027 8

C. Vietti Ramus SpeedRS Team

13 Boscoscuro B-26 18

+0.554

1'33.054

0.051 154.942 9

D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 21

+0.555

1'33.055

0.001 154.940 10

A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

54 Boscoscuro B-26 21

+0.600

1'33.100

0.045 154.865 Ver resultados

FP2 de Moto2 en Valencia

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Cheste, será el sábado a las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Valencia

No disputado

Clasificación de Moto2 en Valencia

La clasificación de Moto2 en Valencia será el sábado, 28 de noviembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y el autor de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Valencia

No disputado

Carrera de Moto2 en Valencia

La carrera de Moto2 en Valencia que decidirá el título de la temporada 2026 entre Manu González e Izan Guevara será el domingo, 29 de noviembre, a las 12:15h, a 22 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Valencia

No disputado

Pos Piloto Puntos 1

M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

286.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 - 11/5 10/6 - - 2

I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2

282 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 - 13/4 - 9/7 - 3

I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI

230.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 - 8/8 20/2 11/5 - 4

D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team

225 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 - 20/2 25/1 10/6 - 5

D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team

217 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - - 25/1 13/4 13/4 - 6

S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP

191 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 - 1/15 9/7 16/3 - 7

F. SalacOnlyFans American Racing Team

162 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 - 2/14 7/9 - - 8

A. LópezITALJET Gresini Moto2

154.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 - 4/12 5/11 20/2 - 9

C. Vietti RamusSpeedRS Team

146 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - - 7/9 6/10 - - 10

D. MuñozItaltrans Racing Team

122 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 - 3/13 11/5 25/1 - 11

C. VeijerAjo Motorsport

96.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 - 9/7 - 7/9 - 12

A. EscrigKLINT Forward Factory Team

90 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - - 6/10 16/3 5/11 - 13

T. ArbolinoFantic Racing

82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 - - - - - 14

A. HuertasItaltrans Racing Team

64 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - - 10/6 4/12 8/8 - 15

B. BaltusFantic Racing

61 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - - - 1/15 - - 16

J. Antonio RuedaAjo Motorsport

56 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 - 5/11 8/8 - - 17

D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team

47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - - - - - - 18

J. RobertsOnlyFans American Racing Team

47 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - - - 3/13 - - 19

L. LunettaSpeedRS Team

27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 - - - - - 20

A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team

26 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 - - 2/14 - - 21

Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI

24 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - - 16/3 - 4/12 - 22

A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2

20.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - - - - 3/13 - 23

Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team

20 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 - - - 6/10 - 24

A. CanetElf Marc VDS Racing Team

19.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - - - - 2/14 - 25

T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia

17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 - - - - - 26

S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2

11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - - - - - - 27

M. AjiIdemitsu Honda Team Asia

3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28

X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/15 - 29

M. RamírezKLINT Forward Factory Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

J. NavarroFantic Racing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

D. FoggiaSpeedRS Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

M. FerrariITALJET Gresini Moto2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35

M. PawelecAjo Motorsport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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