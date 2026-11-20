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Moto2
Moto2 en Portimao - Agius, récord en la FP1; Manu González empieza con caída - Resultados y resumen
No te pierdas los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Portugal de Moto2 2026 en Portimao.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 20 nov 2026, 10:35
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Este fin de semana, del 20 al 22 de noviembre, el circuito de Portimao acoge el Gran Premio de Portugal, con la categoría de Moto2 pudiendo decidirse en esta penúltima cita del curso. Manu González llega con 13.5 sobre su rival por el título, Izan Guevara, por lo que el madrileño será campeón ya si le saca otros 12. Mira en este artículo los resúmenes y resultados de cada sesión de la categoría pequeña.
Recuerda:
FP1 de Moto2 en Portimao
La primera sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Portugal comenzó algo sobresaltada, con un accidente de Ángel Piqueras en la curva 3 cuando apenas habían transcurrido apenas 5 minutos de sesión. Afortunadamente, no tuvo consecuencias físicas para él.
En cuanto a tiempos, Izan Guevara empezó ocupando la primera posición, con un tiempo de 1:42.180, sacándole 51 milésimas a su principal rival por el título, Manu González. Posteriormente, a 26 minutos del final, el madrileño sufrió el primer revés del fin de semana, al irse al suelo en la curva 8. Fue un arrastrón, y afortunadamente no tuvo que lamentar ningún daño físico.
Mientras tanto, su compañero de equipo, Senna Agius, pasó a la primera posición al bajar al 1:41.928, sacándole 252 milésimas a Guevara. La sesión siguió adelante hasta que, en los últimos minutos, a 5 del final, Agius volvió a rebajar su tiempo, con un 1:40.959 que ya fue récord de la pista.
Justo en ese momento, González pudo volver a pista, aunque lo hizo mientras su moto aún soltaba grava, tras el accidente que había tenido. El madrileño lo hizo, ante todo, para ver cómo funcionaba su máquina y para recopilar más datos, ya que hasta el incidente solo había podido completar seis giros.
En cuanto a tiempos, Agius dominó la FP1 siendo el único capaz de bajar de 1:41, sacándole 454 milésimas a Alonso López y más de medio segundo a Izan Guevara. El Top 10 lo completaron Barry Baltus, Aron Canet, Dani Holgado, Collin Veijer, David Alonso, Tony Arbolino e Iván Ortolá. Manu González finalizó duodécimo, a 1.2 segundos de la cabeza.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Portimao
En elaboración...
Práctica de Moto2 en Portimao
La Práctica de Moto2 en Portimao será este viernes, arrancando a las 15:05 y terminando a las 15:45. Los 14 mejores pasarán directos a la Q2.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Portimao
No disputado
FP2 de Moto2 en Portimao
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Portimao, se disputará el sábado a las 10:25h, hasta las 10:55h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Portimao
No disputado
Clasificación de Moto2 en Portimao
La clasificación de Moto2 en Portimao será el sábado, con la Q1 de 14:40h a 14:55h y la Q2 de 15:05h a 15:20h, tras lo que quedará definida la parrilla de salida para la carrera del domingo y conoceremos al autor de la pole.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Portimao
No disputado
Carrera de Moto2 en Portimao
La carrera de Moto2 en Portimao será el domingo, 22 de noviembre, a las 12:15h de la mañana, a 21 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Portimao
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Portimao
Pos Piloto Puntos 1
M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
286.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6 25/1 13/4 - 20/2 - 11/5 10/6 - - 2
I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
273 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2 10/6 25/1 25/1 25/1 - 13/4 - - - 3
I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
219.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5 13/4 11/5 13/4 10/6 - 8/8 20/2 - - 4
D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
215 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7 - 9/7 8/8 16/3 - 20/2 25/1 - - 5
D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
204 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3 7/9 16/3 11/5 - - 25/1 13/4 - - 6
S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
175 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4 - - 3/13 13/4 - 1/15 9/7 - - 7
F. SalacOnlyFans American Racing Team
162 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 - - 20/2 16/3 9/7 - 2/14 7/9 - - 8
C. Vietti RamusSpeedRS Team
146 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14 9/7 - 10/6 - - 7/9 6/10 - - 9
A. LópezITALJET Gresini Moto2
134.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1 8/8 10/6 7/9 8/8 - 4/12 5/11 - - 10
D. MuñozItaltrans Racing Team
97 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11 4/12 5/11 4/12 11/5 - 3/13 11/5 - - 11
C. VeijerAjo Motorsport
89.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - - 20/2 - - 5/11 - 9/7 - - - 12
A. EscrigKLINT Forward Factory Team
85 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9 6/10 - - - - 6/10 16/3 - - 13
T. ArbolinoFantic Racing
82.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - - 11/5 2/14 20/2 7/9 - - - - - 14
B. BaltusFantic Racing
61 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15 16/3 8/8 - - - - 1/15 - - 15
A. HuertasItaltrans Racing Team
56 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10 5/11 - 5/11 - - 10/6 4/12 - - 16
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
56 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - - - 4/12 6/10 6/10 - 5/11 8/8 - - 17
D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team
47.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8 - 7/9 9/7 - - - - - - 18
J. RobertsOnlyFans American Racing Team
47 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12 3/13 1/15 - - - - 3/13 - - 19
L. LunettaSpeedRS Team
27 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - - - 6/10 - 4/12 - - - - - 20
A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team
26 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13 - - 2/14 3/13 - - 2/14 - - 21
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
20 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - - - - - - - 16/3 - - - 22
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
17.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 - 2/14 - - - - - - - - 23
A. CanetElf Marc VDS Racing Team
17.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - - 1/15 3/13 - - - - - - - 24
T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia
17 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - - - - - 2/14 - - - - - 25
Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team
14 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - - - - 1/15 1/15 - - - - - 26
S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2
11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 - - - - - - - - - - 27
M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
3 - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
M. RamírezKLINT Forward Factory Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
J. NavarroFantic Racing
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
D. FoggiaSpeedRS Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
J. RoulstoneElf Marc VDS Racing Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
M. FerrariITALJET Gresini Moto2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
M. PawelecAjo Motorsport
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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