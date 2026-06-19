Moto2 en Brno - Resultados y resumen de cada sesión

Este fin de semana (19 al 21 de junio), con motivo del Gran Premio de República Checa de MotoGP, el circuito de Brno también será sede de la novena cita de la temporada 2026 en el Mundial de Moto2, que está dominando Manu González hasta el momento con mano de hierro, en su lucha por llegar a MotoGP. En este enlace, iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría intermedia en la pista checa.

Qué pasó en Hungría: Moto2 Moto2 en Hungría - Un excelso Manu González sigue demostrando que está a otro nivel

FP1 de Moto2 en Brno

El líder del Mundial, Manu González, quiso seguir dejando claro que es el piloto referencia de la categoría de manera absoluta en estos momentos y lideró la FP1, el primer entreno del fin de semana. El #18 marcó un 1:58.585 por delante de Filip Salac y Daniel Holgado.

En la primera parte de la sesión, hubo que destacar sobre todo algunos problemas, técnicos para Celestino Vietti, a quien se le paró la moto, y alguna caída, como una que tuvo que lamentar Collin Veijer.

No fue hasta los últimos minutos que empezaron las mejoras de tiempos. Dani Holgado se puso primero con un tiempo de 1:58.823, pero le superaron Filip Salac y, en los últimos instantes, González por más de dos décimas, para dominar la tabla. Senna Agius fue cuarto y José Antonio Rueda, vigente campeón de Moto3, hizo un entreno muy meritorio para finalizar quinto, a medio segundo de la cabeza.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Brno

Práctica de Moto2 en Brno

La Práctica de Moto2 en Brno, que una vez más determinará el pase directo a la Q2 de la clasificación para los 14 pilotos más rápidos, tendrá lugar este viernes, de 14:05 a 14:45 horas.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Brno

No disputado.

FP2 de Moto2 en Brno

Los Libres 2, que serán la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en el circuito de Brno, se disputarán este sábado, de 09:25h a 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Brno

No disputado

Clasificación de Moto2 en Brno

La clasificación de Moto2 en Brno tendrá lugar sábado, 20 de junio, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h. Definirá la pole y la parrilla de salida para la carrera del domingo, la novena del curso 2026.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Brno

No disputado

Carrera de Moto2 en Brno

La carrera de Moto2 en el Autódromo de Brno empezará este domingo, 21 de junio, a las habituales 12:15 horas del mediodía. Se completarán un total de 18 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Brno

No disputado

Manu González sigue aumentando su ventaja en lo más alto de la clasificación general de Moto2, llegando al GP de la República Checa en Brno, con nada menos que 49.5 puntos de margen sobre otro español, Izan Guevara.

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