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Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Brno - Resultados y resumen de cada sesión

Mira aquí los resultados, resúmenes y todo lo importante sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de República Checa, que se disputa este fin de semana en Brno.

Redacción Motorsport.com
Publicado:
Manu González, Hungría

Este fin de semana (19 al 21 de junio), con motivo del Gran Premio de República Checa de MotoGP, el circuito de Brno también será sede de la novena cita de la temporada 2026 en el Mundial de Moto2, que está dominando Manu González hasta el momento con mano de hierro, en su lucha por llegar a MotoGP. En este enlace, iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría intermedia en la pista checa.

Qué pasó en Hungría:

FP1 de Moto2 en Brno

El líder del Mundial, Manu González, quiso seguir dejando claro que es el piloto referencia de la categoría de manera absoluta en estos momentos y lideró la FP1, el primer entreno del fin de semana. El #18 marcó un 1:58.585 por delante de Filip Salac y Daniel Holgado.

En la primera parte de la sesión, hubo que destacar sobre todo algunos problemas, técnicos para Celestino Vietti, a quien se le paró la moto, y alguna caída, como una que tuvo que lamentar Collin Veijer

 

No fue hasta los últimos minutos que empezaron las mejoras de tiempos. Dani Holgado se puso primero con un tiempo de 1:58.823, pero le superaron Filip Salac y, en los últimos instantes, González por más de dos décimas, para dominar la tabla. Senna Agius fue cuarto y José Antonio Rueda, vigente campeón de Moto3, hizo un entreno muy meritorio para finalizar quinto, a medio segundo de la cabeza.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Brno

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 16

1'58.585

   164.024 266
2 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 17

+0.136

1'58.721

 0.136 163.836 264
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17

+0.238

1'58.823

 0.102 163.695 267
4 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 16

+0.336

1'58.921

 0.098 163.560 268
5
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 16

+0.542

1'59.127

 0.206 163.277 266
6 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 15

+0.602

1'59.187

 0.060 163.195 262
7 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 17

+0.635

1'59.220

 0.033 163.150 269
8 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 16

+0.663

1'59.248

 0.028 163.112 266
9 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 18

+0.812

1'59.397

 0.149 162.908 266
10
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 17

+0.838

1'59.423

 0.026 162.873 264
Ver resultados

Práctica de Moto2 en Brno

La Práctica de Moto2 en Brno, que una vez más determinará el pase directo a la Q2 de la clasificación para los 14 pilotos más rápidos, tendrá lugar este viernes, de 14:05 a 14:45 horas.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Brno

No disputado.

FP2 de Moto2 en Brno

Los Libres 2, que serán la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en el circuito de Brno, se disputarán este sábado, de 09:25h a 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Brno

No disputado

Clasificación de Moto2 en Brno

La clasificación de Moto2 en Brno tendrá lugar sábado, 20 de junio, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h. Definirá la pole y la parrilla de salida para la carrera del domingo, la novena del curso 2026.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Brno

No disputado

Carrera de Moto2 en Brno

La carrera de Moto2 en el Autódromo de Brno empezará este domingo, 21 de junio, a las habituales 12:15 horas del mediodía. Se completarán un total de 18 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Brno

No disputado

Así está el Mundial de Moto2 antes de Brno

Manu González sigue aumentando su ventaja en lo más alto de la clasificación general de Moto2, llegando al GP de la República Checa en Brno, con nada menos que 49.5 puntos de margen sobre otro español, Izan Guevara.

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 154.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 105 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6
3 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 102 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7
4 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 94 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 76 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5
6 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 71 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4
7 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 57.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8
8 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 52.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - -
9 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 50 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2
10
D. MuñozItaltrans Racing Team
 41 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - -

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