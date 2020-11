Moto2 - Valencia: Martín gana tras una última vuelta de infarto

Di Giannantonio cogió el liderato antes del penúltimo paso por meta y acariciaba su primer triunfo en Moto2 cuando se cayó en la curva 6. Esto dejó en bandeja la victoria a Marco Bezzecchi, que había llevado el peso de la carrera la mayor parte del tiempo.

El piloto del Sky VR46 llevaba enganchados a su rueda a Jorge Martín y Héctor Garzó. El madrileño se lo jugó todo en el cambio de dirección de la curva 12 y superó al italiano, al cual el adelantamiento le pilló desprevenido y también fue rebasado por el valenciano.

Martín cerró la puerta en la última curva y consiguió la victoria por 72 milésimas sobre Garzó, que sumó su primer podio en el Mundial. Bezzecchi se tuvo que conformar con la tercera plaza.

"Comencé bien desde el quinto puesto hasta ponerme primero en la primera curva. Era difícil estar delante porque el neumático no cogía la temperatura adecuada. Me sentía mal de agarre, pero cuando vi que podía coger a Héctor le adelanté. Cuando vi la lucha entre Bezzecchi y Di Giannantonio no tiré la toalla. Cuando vi la caída de Di Giannantonio, pensé 'un solo adelantamiento más y lo tienes'. Pensé en esta maniobra porque en la 12 no te lo esperas, pero para conseguir esto hay que arriesgar", explicó Martín.

La tercera plaza de Bezzecchi prácticamente le hace decir adiós al campeonato. El de Rimini se queda a 23 puntos de Enea Bastianini, que solo pudo remontar hasta el sexto lugar tras Marcel Schrotter y Luca Marini, pero aún así amplía su liderato hasta los 14 puntos sobre Sam Lowes.

El británico, muy dolorido tras la fuerte caída en el FP3, finalmente acabó 14º tras una dura carrera. Tercero del campeonato se mantiene Marini y aún con opciones matemáticas, a 18. Bastianini será campeón si acaba entre los cuatro primeros en Portimao.

Resultados de la carrera del GP de Valencia 2020 de Moto2

Así queda la clasificación de Moto2

Fotos del GP de Valencia 2020 de Moto3