Marini: “No sé si hay una plaza para mí en MotoGP; espero que sí”

Marini, que es hermano por parte de madre de Valentino Rossi, es uno de los alumnos aventajados de la VR46 Academy y está completando una impecable temporada en la clase intermedia, que lidera con solvencia.

El corredor está en boca de todo el mundo, ya que Valentino y la VR46 quieren colocarle, como sea, el próximo año en MotoGP, ya que al firmar todos los pilotos por dos temporadas, si no pudiera dar el salto en 2021, debería esperar demasiado para hacerlo.

El problema es que las plazas de MotoGP están, prácticamente, todas cubiertas. Solo queda libre un espacio en Aprilia si, finalmente, se confirma la dura sanción a Andrea Iannone. Pero eso no parece ser un problema para las personas que gestionan el futuro de Marini, que creen que pueden conseguir la plaza que, ahora mismo, tiene Tito Rabat en el equipo Avintia, aunque el catalán tiene contrato para el año que viene y quiere seguir corriendo.

El Avintia se ha convertido en equipo satélite de Ducati y las presiones al fabricante italiano para colocar a Marini son importantes.

Este sábado le comentaron a Marini, que logró la pole en Misano, que los gestores de la VR46 aseguran que va a dar el salto a MotoGP en 2021 seguro.

“Estoy muy contento de escuchar esto”, contestó Marini.

“La verdad es que no lo sabía, no he podido hablar con mi manager. No podré hablar con él hasta la próxima semana porque estoy centrado en la carrera de este domingo”, añadió.

En la VR46 consideran que un año más en Moto2 sería perjudicial para Luca, una perdida de tiempo.

“No sé si otro año aquí en Moto2 sería una perdida de tiempo. El nivel de MotoGP es muy alto, tienes que entender muchas cosas, también la electrónica, así que me sentiría muy contento de poder subir el año que viene a MotoGP, pero no sé si hay una plaza para mí. Espero que sí”, zanjó el joven corredor italiano.

Las fotos de Luca Marini en Misano