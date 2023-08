Marc VDS hace oficial la renovación de Arbolino, que seguirá en Moto2

Tal y como adelantó Motorsport.com el italiano seguirá una temporada más en Moto2 tras llegar a un acuerdo para renovar contrato con su actual equipo, el Marc VDS.

En un comunicado oficial emitido por la escudería belga, se hace oficial la unión, zanjando los insistentes rumores de un posible paso del corredor a la clase reina, básicamente alimentados por su representante.

"Marc VDS Racing Team se complace en anunciar que Tony Arbolino ha acordado una ampliación de su contrato para permanecer con la escudería en el Campeonato del Mundo de Moto2 de 2024", explica la nota hecha pública este miércoles.

"Arbolino se unió al Marc VDS la temporada pasada y rápidamente se ha convertido en uno de los principales aspirantes al éxito en el Campeonato del Mundo de Moto2, con dos victorias en Argentina y Francia y otros cuatro podios que le sitúan segundo en la clasificación actual.

El piloto de 23 años formará pareja con Filip Salac en la nueva y excitante alineación del equipo de Marc van der Straten la próxima temporada", sigue el comunicado.

"Es una sensación fantástica saber que me quedo en el equipo Marc VDS en 2024", dice, por su parte, el piloto.

"Me he sentido increíble en este gran equipo desde el primer día, y estoy orgulloso de lo que ya hemos logrado juntos y emocionado por los retos que tenemos por delante. No ha sido una decisión difícil para mí porque este proyecto y la gente que lo forma me han ayudado a desarrollarme como piloto y como persona, y creo que lo mejor está aún por llegar", añade un Arbolino que hace pocas semanas aseguraba en una entrevista con Motorsport.com que "estoy preparado y quiero subir a MotoGP".

"La gente de este equipo es fantástica y tengo muchas ganas de volver a trabajar con ellos el año que viene. También quiero dar las gracias a Marc van der Straten. Siempre ha creído en mí y me ha dado todo su apoyo, por lo que le estoy muy agradecido", zanja el chico de Garbagnate Milanese.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images