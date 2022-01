Manu González, popularmente conocido como ‘Manu Gas', ha logrado marcar un antes y un después en el motociclismo. El piloto madrileño desbancó a Loris Capirossi como piloto más joven de la historia tras proclamarse campeón con solo 17 años, y actualmente tiene toda una trayectoria que labrar dentro del Campeonato del Mundo de Moto2.

Manu González será el as principal del equipo VR 46 Master Camp Team en la categoría mundialista intermedia, garaje que compartirá con su futuro compañero Keminth Kubo.

Pregunta. Con solo 17 años se convirtió en el campeón más joven de la FIM y en más de una ocasión le han comparado mucho con el octacampeón del mundo Marc Márquez. Esto, además de hacerle ilusión, ¿le ha generado algún tipo de presión?

Respuesta. Me di cuenta de que batí el récord una vez gané el campeonato y me hizo mucha ilusión, porque no creo que me lo puedan quitar ya que van a cambiar la edad mínima. Me generó una alegría extra, y la presión la he usado para no relajarme y seguir luchando.

P. No es su primera vez en el Mundial, ha participado como sustituto de Lorenzo Baldassarri en Aragón, pero sí es su primera vez como piloto principal de un equipo del Mundial. ¿Cómo se siente al estar en un engranaje con el nombre de Valentino Rossi detrás? ¿Siente responsabilidad?

R. La presión está llegando ahora. Va a ser mi primera temporada en el Mundial con un equipo que tiene el apoyo de MotoGP detrás con la estructura de Valentino Rossi. Sé que estoy en muy buenas manos y estoy todos los días en contacto con Pablo Nieto. Estoy muy tranquilo por esa parte, porque sé que voy a tener a un equipo detrás muy bueno. Al tenerlo, sabes que tú lo tienes que hacer bien porque el material está, así que tengo que empezar poco a poco e ir mejorando carrera a carrera. Todos somos prácticamente nuevos y el trabajo tiene que ser mutuo, no es como por ejemplo otros equipos donde el trabajo ya está hecho desde un principio. Tenemos que aprovechar y trabajar bien entre nosotros e ir mejorando juntos la moto y en general.

''Mi objetivo es llegar a MotoGP en cuanto pueda, y si es con Yamaha, mejor''

P. Cuando empieza una nueva temporada todos tienen las mismas opciones y optan a lo mismo: el título. ¿Quién cree que será su principal rival este 2022?

R. El principal rival que estará luchando por el campeonato va a ser Augusto Fernández. Últimamente está en muy buena forma física y tiene la mentalidad de estar siempre concentrado en lo que hace y trabajar en sí mismo. Creo que este año estará en la misma condición para ganar el título. Para mí, que soy rookie, otro rival podría ser Pedro Acosta. Él viene de ganar Moto3, y es rookie también como yo en Moto2. Creo que también va ser el rival a batir dentro de los rookies, que somos muchos este año, y la mayoría nos conocemos del Campeonato de España.

P. Despidió el año con una caída a más de 200km/h mientras perseguía la victoria en el Campenato del Mundo de Supersport y fue operado del hombro tras llegar de Indonesia, ¿cómo se encuentra actualmente?

R. La verdad es que estoy muy bien. No sabíamos muy bien cómo iba a ir la operación ni si íbamos a tener tiempo suficiente para llegar al primer test en febrero. La verdad es que gracias al Dr. Villamor y a la clínica iQtra hemos conseguido una recuperación casi perfecta. En cuanto me he subido a la moto he notado mucha mejora en términos de estabilidad, porque es lo que necesitaba, ya que fuerza no he perdido demasiada. Seguimos trabajando para tener el hombro igualado al otro y cuando me suba a la Moto2 de verdad, que es con la que más fuerza se hace y la moto que más me exige, lograr estar recuperado en febrero.

P. ¿Cree que va a llegar al 100%?

R. Espero que sí. Por ahora, con las motos pequeñas que he probado, incluso en motocross, que es una especialidad que exige mucho, me he sentido bastante bien. No he querido forzar mucho todavía, pero poco a poco estamos apretando más. También con mi entrenador Mario Carazo estoy entrenando mucho, por lo que, a lo mejor para el test de febrero no estoy al 100%, pero para el test oficial de Portimao espero estarlo, sobre todo para poder trabajar bien con el equipo y no tener ninguna molestia sobre la moto.

P. Con 21 carreras por delante se puede decir que 2022 será de las más temporadas más largas de la historia. Va a rodar en muchos circuitos, ¿cuál es el que más respeto le da y por qué?

R. Hay muchos circuitos donde he corrido, por ejemplo Qatar y Phillip Island. Me los conozco, pero con una Moto2 será completamente distinto. En algunos circuitos como Indonesia sí que tengo ventajas porque soy el único piloto que haya corrido ahí y eso lo tengo que aprovechar bien. El único problema es que es la segunda carrera de la temporada, así que yo diría que el de Argentina o Estados Unidos pueden ser dos de los trazados que más difíciles me pueden parecer. No he estado nunca, pero soy un piloto que se adapta muy rápido a los circuitos. Sé leer no solo cómo es el circuito, sino su tipo de curva. Veré todos los vídeos y espero que el hecho de no haber estado anteriormente no se convierta en un gran problema.

P. ¿Y el cuál sería el circuito donde cree que podrá brillar?

R. La verdad es que es difícil (risas). Hay un circuito especial que se me da bastante bien y en el que he ido muy rápido en el pasado, es el circuito de Montmeló. Un circuito que me ha gustado muchísimo desde que corrí la European Talent Cup y donde conseguí la victoria y un segundo puesto. Creo que ese será el primer circuito donde pueda empezar a llamar más la atención y donde pueda dar un pasito más.

P. Actualmente vive en Madrid, el epicentro de España. Sin embargo, es una ciudad en la que no hay muchos circuitos para entrenar como sí existe en Barcelona, Valencia, etc. ¿Cree que esto es un problema para promesas del motor madrileñas que no tengan recursos a la hora de entrenar?

R. Un poco sí. Siempre nos intentamos buscar la vida donde sea. Sí que es cierto que cada vez hay más escuelas, sobre todo de mini moto. Desde muy pequeño puedes empezar ahí, pero si quieres algún karting tienes que salir de Madrid. Sí que es verdad que personalmente me ha costado tener más variedad de entrenamientos, porque en Madrid se lleva mucho el motocross, pero el asfalto no lo tienen tan en cuenta y siempre he tenido que salir a Segovia, Toledo o alrededores. Al final te buscas la vida como puedes y entrenas como puedes. Lo malo es cuando eres pequeño, que necesitas ir a los circuitos más veces para aprender. Yo ahora, por ejemplo, voy a un karting una vez por semana y no me importa una hora más de viaje, pero cuando eres pequeño, si quieres entrenar en de lunes a viernes vendría bien tener algo más cerca y no tener que irte tan lejos.

P. ¿En quién se apoya en esos momentos donde el estrés y la presión se apoderan de su mente?

R. Soy un piloto que controla mucho su mente, sobre todo en los fines de semana de circuito. Desde que tenía 11 años empecé a trabajar con un psicólogo deportivo y la verdad que, aparte de considerarme una persona muy tranquila, gracias a él he podido prepararme mentalmente todos los fines de semana a la perfección. Los pilotos siempre necesitamos una ayuda mental que cada vez está siendo más reconocida entre nosotros y la gente del paddock. Se trata de eso, de saber en cada momento qué puede estar bien y qué no, y saber analizar todos los momentos. Nunca he sentido una presión excesiva porque siempre soy yo quien se pone más presión de la cuenta.

P. ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? ¿Puede ser Manu Gas el próximo piloto de MotoGP?

R. Estamos trabando para ello. El objetivo es llegar junto con Yamaha. Estoy en una familia increíble. Hablé con Meregalli y Lin Jarvis en Misano, y tenemos mucha ilusión en el proyecto. Es una oportunidad buenísima para mí y mi objetivo es ese: llegar a MotoGP en cuanto pueda, y si es con Yamaha, pues mejor.

P. Va a compartir pista con los mejores pilotos del mundo, en una de las temporadas con probablemente más incertidumbre. ¿Cuáles son sus predicciones para MotoGP?

R. En MotoGP cada año los tiempos están más cerca y los equipos están más preparados. Ducati llega fuerte con ocho motos. Jorge Martín, Bastianini, Miller, Bagnaia… Todos están en un nivel de forma buenísimo y hay buenos tiempos. Tengo muchas esperanzas en Jorge Martín porque es de los más rápidos en pista y es increíble como piloto. Este año tendrá la experiencia de una temporada y muchos más datos y sensaciones. Puede ser muy fuerte, si no para ganar, para luchar por el título.