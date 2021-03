Moto2 - Qatar: Lowes, pole por delante del rookie Raúl Fernández

Sam Lowes hizo buenos los pronósticos después de liderar el test oficial de Moto2 celebrado en este mismo escenario el pasado fin de semana y de haber sido el más rápido en el acumulado del Gran Premio de Qatar.

El piloto del equipo Marc VDS se mostró intratable desde el inicio de la Q2 y marcó un 1:58.726 que nadie pudo igualar.

"Esta muy bien comenzar desde la pole. La temporada pasada fue muy bien. Llegar aquí y tener buen ritmo es de lo más positivo. Mañana igual cambian las condiciones, pero yo me siento muy bien", declaró Lowes.

Así acabaron los test: Test de pretemporada final: Lowes lidera en Moto2 y Masiá en Moto3

El debutante en Moto2, Raúl Fernández, que ya había brillado en la pretemporada y en lo que iba de Gran Premio, se quedó a 0,140s de hacer la pole en su estreno en la categoría intermedia. El holandés Bo Bendsneyder se clasificó tercero.

"Muy contento, no me lo creo", comentaba el madrileño. "Con el equipo, ya desde el año pasado, no me creía que iba a dar el salto. En la pretemporada, nos costó un poco. Tuvimos poco tiempo para trabajar. Al venir a Qatar ya me encontré bien. He conseguido hacer segundo gracias a mi compañero [Remy Gardner] que ha tirado un poco de mí y yo un poco de él. Hay cosas que podemos mejorar para mañana, pero el ritmo está ahí".

Desde la cuarta plaza saldrá uno de los hombres llamados a marcar la pauta en Moto2 esta temporada, Marco Bezzecchi, justo por delante de Joe Roberts (quinto) y Gardner (sexto), que cerrará la segunda fila.

La tercera estará compuesta por Jake Dixon (séptimo), Fabio Di Giannantonio (octavo) –fue el más rápido en la Q1– y Jorge Navarro (noveno), única no Kalex en el top 10 que completó el rookie Celestino Vietti.

Top 10 de la Q2 del GP de Qatar 2021 de Moto2

Top 4 de la Q2 del GP de Qatar 2021 de Moto2

