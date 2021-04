Moto2 - Doha: trabajada victoria de Lowes; Raúl Fernández ya sube al podio

El británico ha arrancado la temporada en plena forma y suma dos de dos. Si hace una semana se imponía con absoluta claridad a Gardner, este domingo sí le puso las cosas complicadas. Lowes pegó un tirón a tres giros para el final, pero el piloto del equipo Ajo respondió e incluso le llegó a enseñar la moto en la última vuelta.

El del Marc VDS cerró todos los huecos y en la última curva Gardner cometía un pequeño error y dejaba el triunfo en bandeja a Lowes.

"Después de la caída en el warm up no ha sido agradable. El ritmo era bueno. En las primeras vueltas, yendo detrás, me sentía muy bien. Era fácil seguir porque el viento me ayudaba. Cuando me puse en cabeza era difícil escaparse y romper por el viento. He sido regular y traté de guardar goma para el final. En las últimas tres o cuatro vueltas tiré a tope. Me siento muy satisfecho porque creo que hemos trabajado muy bien estas tres semanas en Losail. Llego a Portimao con muy buenas sensaciones", comentó Lowes.

Raúl Fernandez se mantuvo con los dos primeros la mayor parte de la carrera, pero en las últimas vueltas tuvo que ceder y conformarse con la tercera plaza y su primer podio, en su segundo gran premio en Moto2.

Marco Bezzecchi acabó cuarto tras haberse puesto líder en la salida, pero enseguida Lowes cogió el liderato y entonces sufrió para aguantar su ritmo y terminó cediendo.

Más lejos, a 16 segundos, acabó el quinto, Ai Ogura, batiendo a Augusto Fernández. El también rookie Celestino Vietti fue séptimo, con Stefano Manzi, Xavi Vierge y Fabio Di Giannantonio completando el top 10

Lowes amplía su ventaja en el campeonato. Ya saca 10 puntos a Gardner. Raúl Fernandez sube hasta la tercera posición, a 23.

Resultados de la carrera del GP de Doha 2021 de Moto2

Así queda el campeonato de Moto2

Fotos del GP de Doha 2021 de Moto2

