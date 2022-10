Jorge Navarro: "Sentí miedo y temí por mi vida"

Cargar el reproductor de audio

El piloto del equipo FlexBox HP 40 de Sito Pons se fue al suelo en las primeras vueltas de la carrera, cuando los corredores aún circulaban agrupados, con la mala suerte que Simone Corsi, que iba detrás, no pudo esquivarle y le atropelló.

Jorge Navarro se quedó tendido sobre la grava pegado al asfalto y al sentir que se había destrozado el fémur izquierdo, a la altura de la femoral, se sacó el casco y pidió ayuda. Los comisarios llegaron inmediatamente para tratar de evacuarle, pero Dirección de Carrera, inexplicablemente, no mostró bandera roja y tanto Corsi, que se quedó al lado de Navarro, como el resto de comisarios, a excepción de uno, tuvieron que abandonar la escena ante la llegada, de nuevo, de los pilotos, que pasaron hasta dos veces por ese sitio sin que la carrera se parara.

La inacción de Dirección de Carrera indignó a Navarro y a gran parte del paddock de MotoGP, sin que por el momento nadie haya dado explicaciones al respecto.

Tras ser intervenido en un hospital de Melbourne, Navarro se recupera de la grave lesión sufrida. Este miércoles, el corredor valenciano ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que aseguró que sintió miedo y temió por su vida.

"Hola amigos, quería hacer este video para que veáis que estoy bien, que voy mejorando cada día", empieza el vídeo Jorge.

"También quería explicar cómo me sentí el domingo después de la caída. Sin lugar a dudas ha sido el momento más complicado de mi carrera en el que realmente he sentido miedo, he temido por mi vida. Estar ahí en medio de la pista, con la pierna en dos trozos y ver las motos pasar cerca es algo que no le deseo a nadie", explica.

"También le agradezco a Simone Corsi haber estado a mi lado, en ese momento es durísimo estar ahí y me acompaño todo el tiempo que le dejaron estar a mi lado".

"Una vez me llevaron en helicóptero a Melbourne todo fue más fácil, me operaron lo más rápido que pudieron, parece que todo ha salido bien y ahora ya estoy en recuperación. Estoy bien, voy mejorando día a día y pronto volveré a casa", zanja el corredor, que tras esta lesión no podrá volver a pilotar lo que resta de temporada, la última en el Mundial, por el momento, antes de iniciar en 2023 una nueva aventura en el campeonato WSSP de superbikes.

Jorge Navarro, FlexBox HP 40, con el equipo en el Hospital de Melbourne, junto a Sito Pons y Aron Canet 1 / 18 Foto de: Pons Racing Jorge Navarro, Pons Racing 2 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, FlexBox HP 40, con Simone Corse en el Hospital de Melbourne 3 / 18 Foto de: Pons Racing Jorge Navarro, Pons Racing bike 4 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 5 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 6 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 7 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 8 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 9 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 10 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 11 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 12 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 13 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 14 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 15 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 16 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing 17 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Navarro, Pons Racing crash 18 / 18 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images