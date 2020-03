Navarro: “Al final llegué muy justo de neumáticos”

El valenciano salía cuarto en parrilla, pero arrancó mal y perdió un montón de posiciones, viéndose relegado a una dura batalla en el medio del pelotón.

Pese a ello, Jorge Navarro fue capaz de remontar en la segunda parte de la carrera y llegar hasta la quinta posición, que perdió en el último giro con los neumáticos bastante gastados.

“Sabía que había que cuidar gomas al principio, en las primeras vueltas fui con cuidado pero tenemos menor aceleración que los rivales y se me iban en las rectas”, explicó Navarro al final de la carrera.

“He esperado, seguí con mi plan y a mitad de carrera he pasado al ataque, remontando. Cuando he llegado a Roberts ya iba muy justo de neumáticos y me he tenido que conformar, al final me ha pasado Gardner en la última vuelta y he terminado sexto”, recordaba el de Speed Up.

La crónica de la carrera: Nagashima se lleva por sorpresa la primera del año en Moto2

“El año pasado salí de aquí con cero puntos y este año salgo con 10, por tanto arranque de Mundial positivo", pasaba balance.

“Cuando voy solo estoy muy cómodo y hago los tiempos bien, pero con gente en pista pierdo el rebufo y los otros se me van, son dos o tres décimas en cada vuelta que tengo que recuperar”, debido a la diferencia con las Kalex.

“Creo que he hecho una carrera bastante buena y hay que estar contento”, zanjó el de la Pobla de Vallbona.