Martín: “Si este año no lucho por el título, será una decepción”

Martín volvió a pisar un circuito de carreras por primera vez este jueves, algo que no hacía desde el pasado Gran Premio de Qatar, en marzo. El piloto de KTM pudo rodar con una moto de calle en unos entrenamientos privados organizados por Dorna y el Circuit de Catalunya, con la autorización del CSD y la participación de varios corredores del Mundial.

Campeón del Mundo de Moto3 en 2018, Martín debutó el pasado año en la categoría intermedia, un curso de aprendizaje que culminó con dos podios, en Japón y Australia, demostrando una progresión que no ha pasado desapercibida, sobre todo a ojos de Ducati, que quiere incorporarle a su nómina de pilotos el próximo año.

Antes, sin embargo, Martín quiere centrarse en hacer una buena temporada este año, aunque sabe que el calendario reducido de carreras que se prevé puede acabar convirtiendo la pelea por el título en una lotería.

“Ha sido un buen entrenamiento, ya estuve con la supermotard en el circuito de El Pas de la Casa (Andorra) cogiendo un poco de ritmo, pero aquí, en Barcelona, con la moto de calle he mejorado mi mejor tiempo”, explica Martín en conversación con Motorsport.com.

“La inactividad se notaba en las primeras vueltas, sobre todo porque la moto es muy diferente y el peso también. Pero ya en la segunda tanda he podido empezar a ir muy rápido. Tampoco he cambiado neumáticos, solo he hecho tandas largas y hacer ritmo, que era el objetivo para este entrenamiento”.

Por el momento, Martín no puede rodar con la Moto2, y para este tipo de sesiones utiliza una superdeportiva.

“He utilizado una Yamaha R6, una 600cc, que es parecida a la Moto2. Le falta un poco de potencia, pero el estilo de conducción y por el tema de pesos y ruedas, es parecida a la moto de carreras”.

Martín, de 22 años, no quiere hablar del futuro y deja en manos de su agente las negociaciones con Ducati que le acabarán convirtiendo, el próximo año, en piloto del equipo Pramac. De momento, una de las condiciones que debían cumplirse para ello es que Jack Miller diera el salto al equipo oficial de Borgo Panigale.

“Miller ha hecho un gran año en Pramac y se merecía ya dar el salto. Todavía está todo un poco abierto porque no se sabe si Dovizioso va a renovar o dónde va a ir Petrucci. Pero creo que Jack se lo merecía”, valora el madrileño.

“Personalmente, estoy enfocado en la presente temporada. Obviamente el año que viene mi objetivo es subir a MotoGP, pero no es fácil, es complicado. No hay muchos sitios para ir y somos muchos los pilotos de Moto2 que queremos dar el salto. Quiero pelear por el Mundial este año, creo que estoy preparado y si no lo consigo hacer, estaré decepcionado”, asegura.

Sobre el papel, con una temporada tan extraña y con tantos pilotos de calidad parecen muchos los aspirantes a hacerlo bien en Moto2.

“Veo a bastantes pilotos capaces de ganar [carreras] este año, obviamente hay cinco o seis que son más favoritos, pero en un año tan raro, en el que se repetirán carreras en el mismo circuito, a lo mejor surge un piloto que no te lo esperas, lo empieza a hacer bien, se adapta a la situación y te gana dos o tres carreras y pelea por el Mundial", asegura.

"Habrá que esperar, es todo extraño porque iremos más de una vez a algunas pistas y son circuitos, como Jerez, en el que todos los pilotos hemos dado muchas vueltas y vamos rápido. Será un año extraño, seguro”, zanja Martín.

Primeros entrenamientos de pilotos mundialistas en Montmeló

