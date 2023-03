Izan Guevara será baja en Portugal y Argentina por lesión

Cargar el reproductor de audio

El piloto mallorquín, que fue la sensación de la pasada temporada en Moto3, llevándose un título mundial para el que no contaba en los pronósticos iniciales, no está teniendo suerte en su debut en la clase intermedia. Izan Guevara causará baja en el GasGas Aspar Team este fin de semana en el Gran Premio de Portugal, primera cita del calendario 2023, a consecuencia de una lesión en la muñeca derecha, perdiéndose también la segunda cita del curso, el Gran Premio de Argentina, que se celebra la próxima semana.

Guevara sufrió una fortísima caída en la primera jornada del test privado de Moto2 celebrado en Jerez la pasada semana, al quedarse su moto sin frenos nada más salir a pista, lo que le mantuvo prácticamente todo el día sin rodar. Tras completar el segundo día de entrenamientos con aparente normalidad, el mallorquín tomó parte en el test oficial del pasado fin de semana en Portimao, donde estuvo muy lejos de los tiempos de cabeza.

Esa falta de competitividad desató numerosas especulaciones en torno al joven y prometedor corredor del equipo Aspar, sin que se informara de problema físico ninguno.

El lunes, tras concluir los test, Guevara pasó una revisión médica al tener molestas en una mano y los doctores detectaron una lesión que aconseja reposo para su recuperación, por lo que no estará en Portimao.

En un comunicado, GasGas Aspar explica que "el piloto se realizó pruebas médicas a la conclusión del test de Portimao, que revelaron hallazgos compatibles con síndrome compartimental crónico y una lesión del ligamento triangular", de la muñeca derecha.

Guevara será intervenido quirúrgicamente esta misma semana con el objetivo de intentar reaparecer en el Gran Premio de las Américas, que se celebra el 16 de abril en Austin.

¡Gas Gas Aspar Team ha convocado a su piloto del equipo de MotoE, el veterano Jordi Torres, para sustituir al mallorquín y formar pareja con Jake Dixon en estas dos primeras carreras del año. Torres vuelve a la categoría intermedia con el equipo valenciano, con el que compitió ya en 54 grandes premios entre 2011 y 2014.

"Espero que Izan tenga una pronta recuperación. Es una lástima que después de la gran temporada que hizo el año pasado empiece este año así, pero lo más importante es que vuelva aún con más fuerza que antes", explica Torres en el comunicado del equipo.

"Por mi parte, estoy contento por la oportunidad que me brinda el Inde GasGas Aspar Team, de volver a una categoría que justo dejé en 2014 con este equipo. Todo es distinto a lo que dejé hace diez años, me lo tomo como un aprendizaje y como un entrenamiento para el Mundial de MotoE. Quiero seguir aprendiendo de los rivales, que estarán a otro nivel, porque un piloto nunca para de aprender. Es un gran desafío para mí, será raro volver a la categoría intermedia, pero me servirá para seguir trabajando para mi objetivo en MotoE. No tendré periodo de adaptación, porque además mis rivales llevan tres días de pruebas en Portimao, pero voy a dar el máximo".

