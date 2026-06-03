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Moto2 Balaton Park

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Hungría 2026 y cómo verlo

Este fin de semana, las categorías de Moto2 y Moto3 estarán presentes en el GP de Hungría 2026 junto a MotoGP, en Balaton Park. Mira los horarios y cómo ver.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como viene siendo habitual, Moto2 y Moto3 acompañará a MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Hungría 2026, donde los mundiales de las categorías inferiores volverá a tener una especial importancia. Mira y apunta los horarios para Balaton Park, así como también la manera de verlo todo en directo por la televisión.

Horarios de Moto2 en Balaton Park (Hungría) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio De 09:50h a 10:30h
Práctica - Viernes 5 de junio De 14:05h a 14:45h
Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio De 09:25h a 09:55h
Clasificación - Sábado 6 de junio Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
Carrera - Domingo 7 de junio A las 12:15h

Al compartir huso horario entre España y Hungría, tanto Moto2 como Moto3 tendrán los habituales horarios de las carreras europeas.

Por lo tanto, la primera sesión de entrenamientos tendrá lugar el viernes a las 09:50h de la mañana, antes de disputar la Práctica a las 14:05h. El sábado arrancará con la segunda sesión de libres a las 09:25h, mientras que la clasificación empezará a las 13:40h, con una Q2 que decidirá el poleman a las 14:05h.

La carrera que repartirá los puntos de Moto2 en Balaton Park será a las 12:15h.

¡Los de MotoGP!:

Horarios de Mot3 en Balaton Park (Hungría) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO
Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio De 09:00h a 09:35h
Práctica - Viernes 5 de junio De 13:15 a 13:50h
Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio De 08:40h a 09:10h
Clasificación - Sábado 6 de junio Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
Carrera - Domingo 7 de junio A las 11:00h

Los de Moto3 serán los horarios más tempranos de todo el fin de semana en Hungría, ya que los Libres 1 empezarán a las 09:00h del viernes, mientras que la práctica será a las 13:15h. Los Libres 2 del sábado serán todavía más pronto (08:40h), con la clasificación programada para las 12:45h (13:10h la Q2).

La carrera del domingo de Moto3 arrancará a las 11:00 hora local y de España.

Cómo ver las sesiones de Moto2 y Moto3 en Hungría desde España por la TV

Para todas las sesiones de Moto3 y Moto2 en Balaton Park de forma legal desde Espña, los aficionados pueden contratar DAZN, que en su propia plataforma permite sintonizar sus canales con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Por otro lado, también está la opción del VideoPass, la plataforma del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés.

Obviamente estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com tendrás un artículo específico tanto para ver los resultados como los resúmenes de cada sesión de Moto2 y Moto3 en Hungría este fin de semana.

Mira cómo fue la última cita de Moto2 y Moto3:

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Hungría

La carrera de Moto2 este domingo en Balaton Park se disputará a 22 vueltas, mientras que la carrera de Moto3 será a 20 giros en total. 

Teniendo en cuenta que el trazado húngaro cuenta con 4.08 kilómetros, los pilotos de Moto2 completarán un total de 89.76 km y 81.6 km los de Moto3.

¿Cómo llegan los mundiales de Moto2 y Moto3 a Balaton Park

Después de siete pruebas disputadas, tanto Manu González en Moto2 como Máximo Quiles en Moto3 son los claros líderes de sus categorías. Mira cómo están ambos mundiales antes de la cita de Hungría este fin de semana.

Clasificación de pilotos de Moto2 antes de Hungría:

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 129.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 95
3 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 93
4 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 78
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 65
6 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 58
7 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 52.5
8 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 49.5
9
D. MuñozItaltrans Racing Team
 41
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 36.5
11 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 31.5
12 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 30
13 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 30
14 BelgiumB. BaltusFantic Racing 24
15 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 18
16 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 15.5
17 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 13.5
18 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 12
19 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 8
20
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 8
21
L. LunettaSpeedRS Team
 7
22 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 5
23 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 5
24 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3
25
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 1.5
26 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia  
27 SpainM. RamírezQJMOTOR - FRINSA - MSI  
28
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
  
29 SpainJ. NavarroKLINT Forward Factory Team  
30 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team  
31
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
  
32
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
  

Clasificación de pilotos de Moto3 antes de Hungría:

Pos Piloto Puntos
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 145
2
Á. CarpeKTM
 93
3
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
 89
4
B. UriarteKTM
 67
5
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 66
6
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 61
7
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 56
8
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 52
9
G. PiniLeopard Racing
 47
10 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 47
11
H. DanishMT Helmets - MSI
 43
12
J. EstebanLEVELUP - MTA
 35
13 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 29
14
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
 29
15
A. CrucesCIP
 26
16
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
 22
17
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
 21
18 AustraliaJ. KelsoGRYD - Mlav Racing 15
19
J. RíosRivacold Snipers Team
 14
20 United KingdomS. OgdenCIP 12
21 JapanR. YamanakaMT Helmets - MSI 7
22
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
 2
23
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 2
24
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
  
25
R. MoodleyCode Motorsports
  
26
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
  
27
C. BuchananCode Motorsports
  

 

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