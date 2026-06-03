Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Hungría 2026 y cómo verlo

Como viene siendo habitual, Moto2 y Moto3 acompañará a MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Hungría 2026, donde los mundiales de las categorías inferiores volverá a tener una especial importancia. Mira y apunta los horarios para Balaton Park, así como también la manera de verlo todo en directo por la televisión.

Horarios de Moto2 en Balaton Park (Hungría) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio De 09:50h a 10:30h Práctica - Viernes 5 de junio De 14:05h a 14:45h Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio De 09:25h a 09:55h Clasificación - Sábado 6 de junio Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h Carrera - Domingo 7 de junio A las 12:15h

Al compartir huso horario entre España y Hungría, tanto Moto2 como Moto3 tendrán los habituales horarios de las carreras europeas.

Por lo tanto, la primera sesión de entrenamientos tendrá lugar el viernes a las 09:50h de la mañana, antes de disputar la Práctica a las 14:05h. El sábado arrancará con la segunda sesión de libres a las 09:25h, mientras que la clasificación empezará a las 13:40h, con una Q2 que decidirá el poleman a las 14:05h.

La carrera que repartirá los puntos de Moto2 en Balaton Park será a las 12:15h.

¡Los de MotoGP!: MotoGP Horarios del GP de Hungría de MotoGP en Balaton Park y cómo verlo en TV

Horarios de Mot3 en Balaton Park (Hungría) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio De 09:00h a 09:35h Práctica - Viernes 5 de junio De 13:15 a 13:50h Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio De 08:40h a 09:10h Clasificación - Sábado 6 de junio Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h Carrera - Domingo 7 de junio A las 11:00h

Los de Moto3 serán los horarios más tempranos de todo el fin de semana en Hungría, ya que los Libres 1 empezarán a las 09:00h del viernes, mientras que la práctica será a las 13:15h. Los Libres 2 del sábado serán todavía más pronto (08:40h), con la clasificación programada para las 12:45h (13:10h la Q2).

La carrera del domingo de Moto3 arrancará a las 11:00 hora local y de España.

Cómo ver las sesiones de Moto2 y Moto3 en Hungría desde España por la TV

Para todas las sesiones de Moto3 y Moto2 en Balaton Park de forma legal desde Espña, los aficionados pueden contratar DAZN, que en su propia plataforma permite sintonizar sus canales con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Por otro lado, también está la opción del VideoPass, la plataforma del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés.

Obviamente estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com tendrás un artículo específico tanto para ver los resultados como los resúmenes de cada sesión de Moto2 y Moto3 en Hungría este fin de semana.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Hungría

La carrera de Moto2 este domingo en Balaton Park se disputará a 22 vueltas, mientras que la carrera de Moto3 será a 20 giros en total.

Teniendo en cuenta que el trazado húngaro cuenta con 4.08 kilómetros, los pilotos de Moto2 completarán un total de 89.76 km y 81.6 km los de Moto3.

¿Cómo llegan los mundiales de Moto2 y Moto3 a Balaton Park

Después de siete pruebas disputadas, tanto Manu González en Moto2 como Máximo Quiles en Moto3 son los claros líderes de sus categorías. Mira cómo están ambos mundiales antes de la cita de Hungría este fin de semana.

Clasificación de pilotos de Moto2 antes de Hungría:

Clasificación de pilotos de Moto3 antes de Hungría:

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 145 2 Á. Carpe KTM 93 3 A. Fernández González Leopard Racing 89 4 B. Uriarte KTM 67 5 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 66 6 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 61 7 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 56 8 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 9 G. Pini Leopard Racing 47 10 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 47 11 H. Danish MT Helmets - MSI 43 12 J. Esteban LEVELUP - MTA 35 13 M. Bertelle LEVELUP - MTA 29 14 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 29 15 A. Cruces CIP 26 16 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 22 17 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 21 18 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 15 19 J. Ríos Rivacold Snipers Team 14 20 S. Ogden CIP 12 21 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 7 22 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 2 23 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 2 24 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 25 R. Moodley Code Motorsports 26 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team 27 C. Buchanan Code Motorsports