Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Hungría 2026 y cómo verlo
Este fin de semana, las categorías de Moto2 y Moto3 estarán presentes en el GP de Hungría 2026 junto a MotoGP, en Balaton Park. Mira los horarios y cómo ver.
Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Como viene siendo habitual, Moto2 y Moto3 acompañará a MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de Hungría 2026, donde los mundiales de las categorías inferiores volverá a tener una especial importancia. Mira y apunta los horarios para Balaton Park, así como también la manera de verlo todo en directo por la televisión.
Horarios de Moto2 en Balaton Park (Hungría) para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio
|De 09:50h a 10:30h
|Práctica - Viernes 5 de junio
|De 14:05h a 14:45h
|Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio
|De 09:25h a 09:55h
|Clasificación - Sábado 6 de junio
|Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
|Carrera - Domingo 7 de junio
|A las 12:15h
Al compartir huso horario entre España y Hungría, tanto Moto2 como Moto3 tendrán los habituales horarios de las carreras europeas.
Por lo tanto, la primera sesión de entrenamientos tendrá lugar el viernes a las 09:50h de la mañana, antes de disputar la Práctica a las 14:05h. El sábado arrancará con la segunda sesión de libres a las 09:25h, mientras que la clasificación empezará a las 13:40h, con una Q2 que decidirá el poleman a las 14:05h.
La carrera que repartirá los puntos de Moto2 en Balaton Park será a las 12:15h.
Horarios de Mot3 en Balaton Park (Hungría) para España
|DÍA Y SESIÓN
|HORARIO
|Entrenamientos Libres 1 - Viernes 5 de junio
|De 09:00h a 09:35h
|Práctica - Viernes 5 de junio
|De 13:15 a 13:50h
|Entrenamientos Libres 2 - Sábado 6 de junio
|De 08:40h a 09:10h
|Clasificación - Sábado 6 de junio
|Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
|Carrera - Domingo 7 de junio
|A las 11:00h
Los de Moto3 serán los horarios más tempranos de todo el fin de semana en Hungría, ya que los Libres 1 empezarán a las 09:00h del viernes, mientras que la práctica será a las 13:15h. Los Libres 2 del sábado serán todavía más pronto (08:40h), con la clasificación programada para las 12:45h (13:10h la Q2).
La carrera del domingo de Moto3 arrancará a las 11:00 hora local y de España.
Cómo ver las sesiones de Moto2 y Moto3 en Hungría desde España por la TV
Para todas las sesiones de Moto3 y Moto2 en Balaton Park de forma legal desde Espña, los aficionados pueden contratar DAZN, que en su propia plataforma permite sintonizar sus canales con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Por otro lado, también está la opción del VideoPass, la plataforma del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés.
Obviamente estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com tendrás un artículo específico tanto para ver los resultados como los resúmenes de cada sesión de Moto2 y Moto3 en Hungría este fin de semana.
A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Hungría
La carrera de Moto2 este domingo en Balaton Park se disputará a 22 vueltas, mientras que la carrera de Moto3 será a 20 giros en total.
Teniendo en cuenta que el trazado húngaro cuenta con 4.08 kilómetros, los pilotos de Moto2 completarán un total de 89.76 km y 81.6 km los de Moto3.
¿Cómo llegan los mundiales de Moto2 y Moto3 a Balaton Park
Después de siete pruebas disputadas, tanto Manu González en Moto2 como Máximo Quiles en Moto3 son los claros líderes de sus categorías. Mira cómo están ambos mundiales antes de la cita de Hungría este fin de semana.
Clasificación de pilotos de Moto2 antes de Hungría:
Clasificación de pilotos de Moto3 antes de Hungría:
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|145
|2
|
Á. CarpeKTM
|93
|3
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|89
|4
|
B. UriarteKTM
|67
|5
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|66
|6
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|61
|7
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|56
|8
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|9
|
G. PiniLeopard Racing
|47
|10
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|47
|11
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|43
|12
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|35
|13
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|29
|14
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|29
|15
|
A. CrucesCIP
|26
|16
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|22
|17
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|21
|18
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|15
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|14
|20
|S. OgdenCIP
|12
|21
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|7
|22
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|2
|23
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|2
|24
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|25
|
R. MoodleyCode Motorsports
|26
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|27
|
C. BuchananCode Motorsports
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