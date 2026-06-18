Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

El mundial de motociclismo regresa este fin de semana y, junto a MotoGP, Moto2 y Moto3 también correrán en Brno durante el GP de la República Checa. Apunta aquí los horarios, cómo verlo por la TV y mucho más.

Horarios de Moto2 en Brno (República Checa) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO FP1 - Viernes 19 de junio De 09:50h a 10:30h Práctica - Viernes 19 de junio De 14:05h a 14:45h FP2 - Sábado 20 de junio De 09:25h a 09:55h Clasificación - Sábado 20 de junio Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h Carrera - Domingo 21 de junio A las 12:15h

La cita de República Checa en Brno mantiene los horarios habituales para las dos categorías antesala de MotoGP, por lo que las sesiones de este fin de semana son a la hora habitual.

Así, el fin de semana empezará con los entrenamientos libres 1 de Moto3 el viernes a las 09:00h, antes de que a las 09:50h empiece la FP1 de Moto2. Luego, la Práctica que decidirá las primeras plazas de acceso a la Q2 de la clasificación será a las 13:15h las de Moto3 y a las 14:05h la de Moto2.

La clasificación de Moto3 en Brno es el sábado con la Q1 a las 12:45h y la Q2 que definirá la pole position a a las 13:10h. La clasificación de Moto2 en Brno es el sábado, con la Q1 a las 13:40h y la definitiva Q2 a las 14:05h.

La carrera de Moto3 en Brno será el domingo a las 11:00h.

La carrera de Moto2 en Brno será el domingo a las 12:15h.

Horarios de Moto3 en Brno (República Checa) para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO FP1 - Viernes 19 de junio De 09:00h a 09:35h Práctica - Viernes 19 de junio De 13:15 a 13:50h FP2 - Sábado 20 de junio De 08:40h a 09:10h Clasificación - Sábado 20 de junio Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h Carrera - Domingo 21 de junio A las 11:00h

Cómo ver por la tele Moto2 y Moto3 en su ronda de Brno

Una vez más, la manera de ver el mundial de motociclismo, tanto en MotoGP como en Moto2 y Moto3 este fin de semana en Brno, será en DAZN, dueña de los derechos de retransmisión, donde podrás seguir tanto la clasificación del sábado como ambas carreras el domingo. Para disfrutar de DAZN debes estar suscrito a alguno de sus planes en la propia plataforma (atento, que hay varios muy interesantes que además te permiten ver el mundial de fútbol), en Movistar + con el paquete motor o en Vodafone TV con el plan DAZN Esencial.

También puedes optar al VideoPass del propio campeonato, también de pago y con comentarios en inglés.

Y por supuesto, en Motorsport.com podrás ver cada vez que quieras tanto a qué hora es la siguiente sesión como los resultados y resúmenes de cada una de las sesiones de Moto2 y Moto3 en Brno.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Brno, República Checa

La carrera de Moto2 del domingo a las 12:15h en Brno será a 18 vueltas, y la carrera de Moto3 en Brno este domingo a las 11:00h será a 16 vueltas.

Dado que el circuito de Brno tiene una longitud de 5,4Km, en la carrera de Moto2 se completarán 97,25 Km o 60,43 Millas durante las 18 vueltas, y en la carrera de Moto3 se darán un total de 86,45 Km o 53,72 Millas en esas 16 vueltas.

Así están los campeonatos de pilotos de Moto2 y Moto3 antes de Brno

Transcurridas ya ocho rondas de la temporada 2026 del mundial de motociclismo, Manu González lidera con casi 50 puntos de ventaja en Moto2 y Máximo Quiles tiene un colchón de casi 60 puntos en Moto3.

Clasificación del campeonato de Moto2 antes de Brno:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Clasificación del campeonato de pilotos de Moto3 antes de Brno:

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 170 2 Á. Carpe KTM 111 3 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 77 4 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 76 5 B. Uriarte KTM 72 6 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 71 7 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 60 8 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 9 G. Pini Leopard Racing 48 10 H. Danish MT Helmets - MSI 48