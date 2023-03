Guevara: "Mi mente está en MotoGP, pero hay que pasar por Moto2"

Cargar el reproductor de audio

Izan Guevara será uno de los grandes atractivos de la temporada 2023 de Moto2. El piloto español sube a la categoría intermedia como vigente campeón del mundo de Moto3, y se espera que no tarde en ser competitivo sobre las motos tricilíndricas.

Guevara no cambia de equipo para dar el salto, y seguirá a las órdenes de Jorge Martínez 'Aspar'. Ocupará la vacante dejada por Albert Arenas, ya piloto de Aki Ajo, formando dupla con Jake Dixon.

Con motivo de su próximo debut en Moto2, DAZN ha decidido juntar a Guevara y a Alex Crivillé para rodar un programa, ya disponible en su plataforma.

En la conversación que mantienen ambos pilotos, Izan desvela que su mente está puesta en un objetivo claro: MotoGP.

"Mi mente está en MotoGP, pero siendo consciente de que hay que pasar por Moto2 [...]. Primero quiero ir paso a paso, como he hecho toda mi trayectoria. Vamos a Moto2, a ver qué tal va, cogemos experiencia, y cuando estemos preparados, daremos el salto a MotoGP", explica Guevara.

El joven piloto es consciente de que va a desembarcar en una de las categorías más reñidas del motociclismo; todo un filtro para conocer quién se merece un puesto con los más grandes y quién no. Es por eso que sus objetivos son concretos y alcanzables.

"En Moto3 conseguí ser el rookie del año, así que vamos a intentar conseguirlo en Moto2. Hay rivalidad, porque están Sergio [García], [Dennis] Foggia, Álex Escrig sube del FIM…".

Aún así, Guevara quiere saborear las mieles del éxito, y asegura que le gustaría "subir al podio o intentar conseguir una victoria" a modo de "objetivos secundarios". "El [objetivo] principal es ser el debutante del año".

Según él, la parrilla a la que se va a tener que enfrentar es "de las mejores que se han visto". "Se han juntado muchos gallos: Pedro Acosta, Alonso López, Fermín Aldeguer, Tony Arbolino, [Ai] Ogura, [Jake] Dixon… Hay muchísimos, y los que me dejo. Es difícil decir este año quién puede ser campeón del mundo", reconoce.

Con Crivillé habló de todo, y uno de los temas fue el dorsal. Y es que ambos españoles comparten número: el #28.

"Yo empecé con el 33 mi trayectoria, me lo pusieron mis padres", recuerda Izan. "Llegué al Campeonato de España y el 33 estaba cogido por otro piloto y tuvimos que coger otro. Estaba cogido el 15, que era el número que me iba a poner porque era la fecha de nacimiento de mi hermano, y decidí ponerme la mía, el 28 de junio. La gente empezó a conocerme con el 28 y ya se ha quedado el 28".

“Yo tengo dos números preferidos, el 28 y el 3", añade Crivillé. "Con el 28 ganamos en 125cc, luego el primer GP en 500cc lo ganamos con el 28 y luego me retiré con el 28. Me gustó, me dio suerte y es el número que quedó en mi memoria con grandes recuerdos".

