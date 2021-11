Gardner: "Raúl Fernández me ha sacado cosas que no sabía que tenía"

La historia de Remy Gardner (Sydney, 24 de febrero de 1998) no es la típica de muchos pilotos que llegan y besan el santo. El hijo del campeón del mundo de 500cc en 1987, Wayne, debutó en el campeonato en 2014 en Moto3, donde apenas destacó en los dos años que estuvo por culpa de su altura (1,78m).

En 2016 dio el salto a Moto2 y se fue curtiendo en equipos modestos (Tasca, Tech3 y SAG), hasta que en este 2021 llegó la gran oportunidad en el todopoderoso Red Bull KTM Ajo. Y no la ha desaprovechado. Gardner ha cuajado una temporada sensacional, ganando cinco carreras, puntuando en todas menos una y protagonizando solo tres caídas en 18 grandes premios.

El australiano ha necesitado 311 puntos para proclamarse campeón, la cuarta puntuación más alta en la historia de Moto2. Y es que Raúl Fernández se lo ha puesto muy complicado. El rookie ganó más carreras (8) y le apretó hasta la última vuelta en Valencia, siendo derrotado por solo cuatro puntos. Sus tres 'ceros' le condenaron.

"Aún no me lo creo" decía Gardner tras la carrera de Cheste. "Mañana me despertaré y aún no me lo creeré. Estoy volando".

"Este año ha sido bastante trabajado. Raúl ha hecho un campeonato que no veas. Cuando tocaba, hemos podido superar eso. La experiencia de estos cuatro años ha ayudado. Muchos malos momentos para aprender, todo eso ha sumado y todo junto ha ayudado a conseguirlo".

"Raúl me ha sacado cosas que no sabía que tenía. Ha ido muy rápido. Tiene un talento enorme. Me ha ido bien para aprender de mí mismo y sacar la velocidad que tenía. Ha acabado muy bonito, doblete. Raúl tiene que estar muy contento del campeonato que ha hecho. Ha estado muy intenso el último cuarto de año. Me ha dado por culo", bromeaba en un castellano que maneja perfectamente.

La pareja del Red Bull KTM Ajo se ha ganado el salto a MotoGP en 2022, donde seguirán juntos en el Tech3.

Remy Gardner, KTM Tech3

"Me alegro de tenerle de compañero el año que viene. Podemos hacerlo bien juntos en MotoGP", señala.

Gardner reside en Sitges (Barcelona) desde hace años. Su padre se trasladó a España cuando él era pequeño para que tuviese más oportunidades de llegar a ser piloto. En su honor lleva el #87, por el año de su título de la máxima categoría.

Sin embargo, el chico de 23 años estuvo a punto de quedarse por el camino. A principios de 2018 se rompió las dos piernas y un tobillo en una fuerte caída mientras practicaba motocross. En los meses que estuvo de baja se planteó tirar la toalla.

"Estuve a punto de dejar la motos cuando me rompí las piernas. Años muy malos, no tenía resultados, pensé que mi carrera se había acabado. Tuve el espíritu de luchar y al final me saqueé la mierda para conseguir resultados. Hace cuatro años no me habría creído que iba a ser campeón", explicó.

El título de Moto2 devuelve de alguna manera los esfuerzos que hizo Wayne Gardner para que su hijo también fuera piloto.

"Me ha dicho felicidades, que he cumplido mi sueño. Muchos años luchando, muchas cosas, historias, lo hemos hecho. Tampoco tenía muchas palabras", remachó el segundo hijo de un campeón del mundo de 500cc que también se corona tras los Roberts.

(Haz click en este enlace para ver las fotos de la celebración del título de Moto2 de Remy Gardner)