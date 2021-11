El australiano llegó con todo a favor a Cheste, pero se metió en un lío en la clasificación. Gardner partió séptimo en parrilla y no salió bien, viéndose embotellado alrededor de la décima plaza durante toda la carrera. Al piloto de Sydney le valía con ser 13º, pero tuvo que sudar hasta la última vuelta.

Raúl Fernández cumplió con su parte y ganó la carrera, pero Remy Gardner logró cruzar la meta al final en 10ª posición y se llevó el título por solo cuatro puntos sobre él. Aún así, el rookie ha sido quien más carreras ha ganado este año en Moto2, ocho, acabando subcampeón del mundo antes de sar el salto a MotoGP en 2022 con el KTM Tech3.

"Me faltan las palabras, tantos años de sufrimiento, tantos puntos en mi carrera cuando pensaba que no iba a ser suficientemente bueno y no iba a lograrlo, solo puedo dar las gracias a todos los que han creído en mi en un momento que no eran tantos los que lo hacían, no tengo palabras, no puedo dar más que las gracias por estar ahora aquí”, comentó el piloto del Red Bull KTM Ajo en el parque cerrado.

Los Gardner se convierten en la segunda pareja de padre e hijo que se proclaman campeones del mundo tras los Roberts, después de que Wayne ganará el título de en 500cc en 1987.

La carrera se redujo a 16 vueltas tras una primera salida en la que hubo una triple caída en la curva 3 –Vierge, Bezzecchi y Baldassarri– y se derramó aceite. El piloto del Sky VR46 y el del Petronas pudieron volver al box y correr, aunque el italiano tuvo que partir desde última posición de la parrilla después de que sus técnicos excedieran el tiempo para reparar la moto.

En la segunda salida volvió a haber sobresaltos. El poleman, Simone Corsi, emprendió el camino de boxes tras la vuelta de calentamiento y no llegó a salir. Augusto Fernández tomó el liderato cuando se apagó el semáforo, pero ya en la tercera era líder Raúl Fernández.

Gardner no era capaz de remontar. Cayó al noveno lugar, con varios pilotos más amenazando su posición.

Raúl Fernández cedió el liderato a Fabio Di Giannantonio, mientras que Gardner seguía con problemas y ya era 11º. Augusto Fernández acabó tercero, tras Di Giannantonio.

Alcanzado el ecuador de la carrera, Raúl Fernández se mantenía a rueda Di Giannantonio, mientras que Gardner se peleaba con Tomas Luthi y Tetsuta Nagashima. El aussie se deshizo de los dos y se situó décimo, cogiendo algo de aire.

En todo caso, Raúl Fernández estaba obligado a ganar y cuatro vueltas del final se situó primero. A partir de ahí, metió la directa y se fue fue a por la octava victoria del año, cumpliendo con su parte de la ecuación.

Nagashima puso en apuros a Gardner hasta la última vuelta, pero logró cruzar la meta en 10º lugar y, con ello, se llevó el título.

Resultados de la carrera de Moto2 del GP de Valencia 2021

Así queda el campeonato de Moto2